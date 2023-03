Transport aérien : grandes manœuvres en Inde

Bref le transport aérien très peu soutenu, il faut le dire, par les gouvernements de l’époque qui n’avaient de cesse que de le taxer, avait beaucoup de peine à trouver une nécessaire stabilité.



Or s’il y a un pays où ce mode de transport est utile, c’est bien l’Inde. Les infrastructures au sol sont peu développées en tout cas insuffisantes pour les besoins d’une population dont la seule classe moyenne est supérieure à 100 millions de personnes. La modernisation des aéroports est en route et celui de Delhi pourrait être largement pris comme exemple par nombre de plateformes européennes.



Le transport intérieur est maintenant tenu par de très gros opérateurs. Indigo opère 262 appareils essentiellement des Airbus de la série 320 plus quelques ATR, son concurrent Spice Jet met en ligne 117 Boeings 737 et Go First 26 Airbus. Et les résultats sont au rendez-vous.



Certes la désastreuse période du Covid 19 a cassé momentanément la belle mécanique, Indigo avait affiché un résultat de 1,6 milliards en 2019 mais une perte de 700 millions en 2022. Seulement les frontières se sont complètement ouvertes le 13 février 2023 y compris pour les passagers en provenance de Chine et l’optimisme est de rigueur.