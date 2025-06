Air India : ce que nous savons du crash du Boeing de la compagnie

Les blessés sont acheminés vers les hôpitaux les plus proches,

" indique le communiqué du transporteur. Il a intégré la flotte d’Air India le 31 janvier 2014, entamant ainsi ses opérations commerciales il y a plus de 11 ans, selon le site spécialisé Air Fleets. L’appareil était configuré en deux classes : 18 sièges en classe affaires et 238 en classe économique.Ce même avion desservait régulièrement Paris.Le commandant de bord totalisait plus de 8 200 heures de vol, et son copilote en comptait environ 1 100.