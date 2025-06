Boeing connait des problèmes de sécurité "répétitifs et systémiques"

Et justement l'autre acteur aérien américain a être pointé du doigt dans cette enquête n'est autre que la FAA.



Selon l'agence gouvernementale, l'équivalent de la DGAC US a été incapable de garantir que Boeing s'attaque " aux problèmes de non-conformité répétitifs et systémiques associés à son processus de retrait de pièces. "



Elle n'a pas non plus supervisé le système volontaire de gestion de la sécurité (SGS) et globalement pour une surveillance inefficace des défaillances connues au sein du constructeur.



" Les lacunes de sécurité qui ont conduit à cet accident auraient dû être évidentes pour Boeing et la FAA – elles auraient dû être évitables.



Cette fois, il s'agissait de boulons manquants fixant le bouchon MED. Mais les mêmes lacunes de sécurité qui ont conduit à cet accident auraient tout aussi bien pu entraîner d'autres fuites de qualité de fabrication et, peut-être, d'autres accidents, " a déclaré Jennifer Homendy, présidente du NTSB.



Deux jours après l'incident, la porte MED a été retrouvée.



Les enquêteurs ont constaté l'absence des quatre boulons nécessaires pour la fixer, retirés lors de l’assemblage par un personnel non habilité, sans documentation ni contrôle.



Sans ces fixations, la porte s'était déplacée progressivement au gré des différentes rotations, vers le haut avant de tomber. L’avion avait été livré trois mois plus tôt.



LL'enquête met aussi en évidence des manquements, du personnel navigant, au sujet des connaissances sur l'utilisation des masques à oxygène. Le NTSB recommande une formation supplémentaire pour les équipages.



L’agence a aussi émis de nouvelles recommandations de sécurité à la FAA et à Boeing.