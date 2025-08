Sur les traces de nos ancêtres en Normandie avec Racines Voyages

Le château Gaillard est un point important de l’histoire normande. Avant sa prise en 1204, la Normandie était anglaise. A partir de 1204, la région est redevenue française. C’est un point historique majeur, même s’il est peu populaire en termes de fréquentation.

Je pense que dormir dans un blockhaus est une expérience intéressante. C’est quelque chose de peu courant et d’impressionnant, pour les passionnés d’histoire mais pas que.

Notre mission, c’est d’emmener nos clients sur les traces de leurs ancêtres. Notre clientèle est majoritairement étrangère et leurs ancêtres sont en France, particulièrement en Normandie.



On met en place des expériences complètement immersives où les gens vont aller dans les églises où ont été baptisés les ancêtres, dans la maison où les ancêtres ont grandi, ils vont commémorer leurs ancêtres avec un prêtre en venant chanter une chanson, lire l’acte de baptême, etc. Nous travaillons avec une généalogiste professionnelle et cela crée des moments très émouvants.

La région est réputée pour ses fromages, notamment le camembert de Normandie.



Mais il y a un dessert à découvrir, la "teurgoule". Il est préparé à partir de lait et de riz, avec du sucre, on peut y mettre de la cannelle, ça se prépare dans un plat à teurgoule spécifique et c’est très gourmand. On place la préparation au four, ça cuit très longtemps (5h au chaud), personnellement j’adore ça !

L'été n'est peut-être pas la période phare de la région, mais plusieurs événements sont à ne pas manquer. Chaque été début juillet, il y a le festival Beauregard pour les amateurs de musique. Il y a toujours de très belles têtes d'affiches.



Cette année spécifiquement, la ville de Caen fête ses 1 000 ans, de nombreuses animations sont régulièrement organisées dans ce contexte.



Enfin, dans le cadre des 150 ans de Claude Monet et de l'impressionnisme, le festival Normandie Impressionniste rouvrira ses portes en 2026.