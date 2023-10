La Normandie en camping-car, focus sur la Côte d’Albâtre

Au-delà de, une autre valleuse brille : les Petites Dalles. Ce hameau côtier aux villas éparpillées dans la verdure offre un décor de rêve. Les façades bourgeoises y côtoient des cabanons de plage d’un blanc immaculé, à l’image des falaises qui les encadrent. Delacroix et Monet tombèrent sous le charme.L’impressionniste entama ici une série de marines dont l’une, peinte en 1880, fait le bonheur du Museum of Fine Arts, à Boston.Cap sur Fécamp par la D79. Capitale de la Côte d’Albâtre , la ville a longtemps été un grand port de pêche et de terre-neuvas. Le tourisme, héritage d’une vocation balnéaire née aussi à la fin du 19ème s., continue de l’animer. Trois sites sont à visiter : lLe premier, construit dès le 12ème s., révèle un magnifique tympan gothique, une horloge astronomique à marées et une chapelle couverte de panneaux en bois.Le tout sous une tour-lanterne et une nef en craie blanche aussi longue que celle de Notre-Dame-de-Paris (127 m) ! Le second est aménagé dans une ancienne sècherie de morue. Il propose des collections liées à l’histoire de Fécamp : pêche, beaux-arts et vie locale. Le troisième, de style gothique et Renaissance, abrite un musée des Beaux-Arts.Avant ou après la séquence culturelle, les visiteurs peuvent profiter d’un espace pour tester, sous une verrière, les arômes de la célèbre liqueur Bénédictine, en dégustant crêpes, madeleines, cakes ou glaces.Juste avant d’arriver en ville, ne manquez pas l’arrêt au cap Fagnet. C’est la plus haute falaise de la côte d’Albâtre (110 m). Depuis la chapelle Notre-Dame-du-Salut, on domine le port et ses bassins.