Le Pas-de-Calais en camping-car : de Boulogne à Calais

Direction le nord de la France pour une virée le long des falaises de la Manche, dressées dans l’étroitesse du Pas de Calais.L’itinéraire est doublement plaisant :qui empruntent cette route du commerce globalisé, l’une des plus fréquentées au monde ; de l’autre la quiétude d’un territoire vallonné stoppé net par les falaises calcaires – à suivre à pied entre Gris-Nez et Blanc-Nez. Boulogne-sur-Mer est le point de départ. Etonnante ville. Populaire, façonnée par la pêche, son image n’est pas à la hauteur de son intérêt. Près du port et du marché aux poissons, les maisons mitoyennes du quartier de la Beurière – deux à trois rues en escalier – rappellent la vie sociale des marins d’autrefois.Surtout, la ville haute cache un centre ancien méconnu, ceint de remparts et doté d’un château.Il faudra également visiter Nausicaá, l’aquarium de la mer.