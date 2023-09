Immersion en pays de Saint-Omer dernier polder maraîcher de France

Dans le Pas-de-Calais, le pays de Saint-Omer abrite le dernier polder maraîcher de France. Les touristes découvrent en bacôve (bateau) cet étonnant écosystème de canaux et de champs, classé réserve de biosphère par l’Unesco depuis 2013. Avant de plonger dans la cité médiévale.



Rédigé par Jean-François Rust le Lundi 11 Septembre 2023





Mais qui connait le marais audomarois, la plus grande zone humide au nord de Paris, dans le pays de Saint-Omer ?



C’est pourtant l’un des derniers à être exploité pour le maraîchage, activité réputée pour ses choux-fleurs et ses endives, ses carottes de Tilques et ses poireaux Leblond, ou ses artichauts.



A lire aussi : Manche : de la baie de Somme au cap Blanc Nez, un spectacle de pleine nature



Une plongée intimiste en bateau et à pied dans les replis de ce territoire collé à la ville de



Pour rappel, le marais remonte au 9ème s., quand les moines ont asséché une partie de la zone pour la rendre cultivable. Au 15ème s., un réseau de canaux est créé, afin de desservir les parcelles et faciliter la circulation… en bateau.



Aujourd’hui, sur 3 700 ha, environ 400 ha restent cultivés par une trentaine de maraîchers. S’y ajoute une activité d’élevage ainsi que de la grande culture. La France des marais se limite souvent dans l’esprit à la Camargue, au Poitou et à la Brière, voire à Amiens et ses fameux hortillonnages.Mais qui connait le marais audomarois,C’est pourtant l’un des derniers à être exploité pour le maraîchage, activité réputée pour ses choux-fleurs et ses endives, ses carottes de Tilques et ses poireaux Leblond, ou ses artichauts.Une plongée intimiste en bateau et à pied dans les replis de ce territoire collé à la ville de Saint-Omer permet d’en découvrir les secrets.Pour rappel, le marais remonte au 9ème s., quand les moines ont asséché une partie de la zone pour la rendre cultivable. Au 15ème s., un réseau de canaux est créé, afin de desservir les parcelles et faciliter la circulation… en bateau.Aujourd’hui, sur 3 700 ha, environ 400 ha restent cultivés par une trentaine de maraîchers. S’y ajoute une activité d’élevage ainsi que de la grande culture.

Pays de Saint-Omer : Wateringues, watergangs, lègres… C’est donc en bateau qu’on pénètre le polder. 170 km de canaux et fossés (les wateringues et les watergangs) desservent plus de 13 000 parcelles. A bord d’une bacôve, grandes barques de 9,60 m de long sur 2 m de large utilisées jadis pour transporter les récoltes, on sillonne ce dédale à la rencontre d’une vie humaine et animale insolites.



Maisons basses et longues typiques de l’Audomarois, passerelles sur les canaux, portes à crémones pour réguler les écoulements, treuils de mise à l’eau, champs étroits et longs (les lègres) rendus aux saules et aux roseaux, jardins de terre organique, casiers (ensemble de parcelles) supportant des habitations… le paysage est déroutant, silencieux, presque « hors sol ».



Une poignée de résidents vit en permanence dans ce labyrinthe. Certains utilisent toujours leur bacôve (ou l’escute, une embarcation plus petite) pour rejoindre un bout de jardin ou un champ.



Aux dernières nouvelles, une factrice livre encore le courrier de ces résidents en barque, c’est la dernière en France !



Pour acheter des produits maraîchers, il suffit de se rendre chez des producteurs (Sylvain Dewalle au GAEC de la Petite Meer, à Saint-Omer ; la ferme La Tilquoise, à Serques…). On les trouve aussi au marché du samedi, à Saint-Omer, et lors des marchés estivaux au bord de l’eau.

Réserve du Romelaëre et le rare blongios



Au fil des canaux, nous traversons l’Aa canalisé, voyons s’envoler des canards, faisons fuir un héron... Grenouilles vertes, aigrettes, foulques, colverts… sont chez eux. Dans la réserve du Romelaëre, accessible à pied depuis le village de Clairmarais, il est possible d’observer le rare blongios (petit héron), Graal des ornithologues.



Retour vers Saint-Omer. Dans le faubourg de Lyzel, un maraicher retraité a installé un étal de vente au bord de l’eau – cela plait aux visiteurs. Au loin, se dresse le clocher de la cathédrale. Il est temps d’humer l’air de la ville.



Cité médiévale aux ruelles pavées, elle possède une cathédrale parmi les plus abouties du nord de la France. Gothique, avec de curieuses chapelles biaises et une tour-porche du 15e s., elle brille par son mobilier (horloge astrolabe, tableaux baroques et classiques, dalles…).



En face, le Palais, dont l’origine remonte au 10e s., est un « pavillon » du début du 19e s. au faste éprouvé, rempli d’objets d’art et de mobilier ancien. Oui vraiment, le marais et la ville, équilibre délicat entre agriculture, tourisme et nature, méritent une visite.



A lire aussi : Découvrez les plus belles plages à proximité de Paris ! Intégré au Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale , le marais audomarois est également un sanctuaire de nature. La balade en bateau le prouve.Au fil des canaux, nous traversons l’Aa canalisé, voyons s’envoler des canards, faisons fuir un héron... Grenouilles vertes, aigrettes, foulques, colverts… sont chez eux. Dans la réserve du Romelaëre, accessible à pied depuis le village de Clairmarais, il est possible d’observer le rare blongios (petit héron), Graal des ornithologues.Retour vers Saint-Omer. Dans le faubourg de Lyzel, un maraicher retraité a installé un étal de vente au bord de l’eau – cela plait aux visiteurs. Au loin, se dresse le clocher de la cathédrale. Il est temps d’humer l’air de la ville.Cité médiévale aux ruelles pavées, elle possède une cathédrale parmi les plus abouties du nord de la France. Gothique, avec de curieuses chapelles biaises et une tour-porche du 15e s., elle brille par son mobilier (horloge astrolabe, tableaux baroques et classiques, dalles…).En face, le Palais, dont l’origine remonte au 10e s., est un « pavillon » du début du 19e s. au faste éprouvé, rempli d’objets d’art et de mobilier ancien. Oui vraiment, le marais et la ville, équilibre délicat entre agriculture, tourisme et nature, méritent une visite.

Lu 125 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Coupe du Monde de rugby : les acteurs du tourisme à la fête Tourisme : Lyon résiste cet été et s'attend à une belle arrière-saison