CroisiEurope : J’ai testé pour vous la croisière l’Estuaire de la Gironde

De Bordeaux à Royan entre patrimoine et œnologie

L'estuaire de la Gironde est le plus vaste d'Europe occidentale. Né de la confluence de la Garonne et de la Dordogne, il s'étend sur près de 75 kilomètres jusqu'à l'océan Atlantique. Cette voie maritime a joué un rôle majeur pour le commerce, notamment pour le port de Bordeaux. Ce périple le long de l'estuaire est une immersion dans un patrimoine historique et viticole d'exception, où chaque méandre du fleuve raconte la vie et l'histoire d'une région façonnée par l'eau et le vin.

Rédigé par Jean DA LUZ le Dimanche 17 Août 2025





L'itinéraire proposé et testé par nos soins du 7 au 13 juillet 2025, louvoie entre Histoire, architecture, grands sites exceptionnels, et excursions.



Après l'embarquement et l'installation dans les cabines, la première journée est consacrée à l'embarquement et à l'exercice de sécurité.

L'occasion de faire connaissance avec le personnel de bord, les officiers et de comprendre l'organisation de la vie à bord.



En fonction de leur catégorie, les cabines sont spacieuses, lumineuses et bien équipées. Certaines sont équipée d'un balcon. La navigation est paisible, bucolique, et la durée des escales tient compte des marées, nombreuses dans la région.



Arcachon et la dune du Pilat Bien entendu, pour profiter à plein du voyage il est indispensable de participer à quelques excursions optionnelles.



Les guides sont souvent d'une grande érudition et vous revenez avec le sentiment d'avoir vécu une journée hors du commun, de vous être enrichi et de mieux comprendre les multiples aspects et enjeux de votre environnement.



Deux types d'excursion sont proposés : "Le Forfait Authentique", axé sur la culture, l'architecture et l'histoire et le "Forfait Expérience" qui privilégie visites insolites, dégustations et rencontres. Il est conseillé de réserver à l'avance, mais il est aussi possible de les booker (si disponibles) sur le bateau.



Notre périple démarre par une journée exceptionnelle au bassin d’Arcachon, avec une balade enchanteresse en bateau, déjeuner en groupe puis l'ascension de l‘incroyable Dune du Pilat.



Lagune ouverte sur l'océan Atlantique, célèbre pour ses parcs à huîtres et ses paysages marins changeants au gré des marées, le Bassin est en partie protégé par le Cap Ferret, une longue presqu'île avec ses cabanes tchanquées emblématiques et l'île aux Oiseaux.



À l'entrée sud se dresse la Dune du Pilat, la plus haute dune de sable d'Europe. C'est un site naturel spectaculaire, en constante évolution sous l'effet du vent. Vue panoramique à couper le souffle mêlant sable, forêt de pins et grande bleue.

Châteaux prestigieux, forteresses inexpugnables De Bordeaux à Royan, l'estuaire de la Gironde est un axe vital. Il relie une région dont l'histoire et l'économie sont intimement liées à la culture de la vigne et au négoce du vin.



Depuis des siècles, les vins du Médoc, des Graves ou encore de Saint-Émilion et Libourne sont acheminés par voie fluviale vers Bordeaux, une cité dont la prospérité a été bâtie sur le négoce du vin.



Le Port de la Lune, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a vu transiter des millions de barriques destinées à être exportées dans le monde entier. Les grandes maisons de négoce, installées au cœur de la ville et particulièrement dans le quartier des Chartrons, ont orchestré ce commerce florissant.



Sur la rive gauche, la Route des Châteaux dans le Médoc défile avec ses crus prestigieux : Pauillac, Saint-Estèphe, Margaux... Ces vignobles de renommée mondiale ont bâti leur réputation sur un terroir exceptionnel.

Immersion dans un patrimoine historique et viticole d'exception Sur la rive droite, la citadelle de Blaye et le Fort Médoc, partie du "Verrou de Vauban", témoignent de l'importance stratégique de l'estuaire, protégeant la ville et son commerce.



En remontant la Dordogne, Libourne est une ancienne bastide royale au confluent de l'Isle. Elle est un centre névralgique du négoce pour les vins de la rive droite comme ceux de Saint-Émilion. Classé à l'UNESCO, ce village médiéval offre un voyage dans le temps, avec ses rues pavées et son incroyable église monolithe.



Plus au sud de Bordeaux, la région des Graves abrite d'autres pépites comme la bastide de Cadillac et le Château de Roquetaillade, une forteresse médiévale spectaculaire. Le voyage se poursuit vers l'Atlantique, laissant derrière lui les paysages de vignobles pour les cités maritimes de Rochefort et La Rochelle ou encore Royan, ville balnéaire à l'architecture audacieuse des années 50.



L'estuaire de la Gironde, le plus grand d'Europe, relie des paysages variés et des villes emblématiques. Cette croisière au fil de l'eau est une immersion dans un patrimoine d'exception, alliant l'histoire maritime, la culture du vin et une nature préservée.

Itinéraire et Excursions au jour le jour (*) BORDEAUX - CUSSAC-FORT-MEDOC

Embarquement. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Navigation vers Cussac-Fort-Médoc.

BORDEAUX - Bassin d'Arcachon

Journée d’excursion optionnelle AUTHENTIQUE / EXPÉRIENCE : au cœur du bassin d’Arcachon. OU Excursions optionnelles : - AUTHENTIQUE : le quartier des Chartrons, le musée du Vin et du Négoce et dégustation de vin - EXPÉRIENCE : les Bassins des Lumières

CUSSAC-FORT-MEDOC - LE MEDOC

Estuaire de la Gironde - ROYAN Excursions optionnelles AUTHENTIQUE / EXPÉRIENCE : circuit découverte des grands crus du Médoc et dégustation de vin (sur pré-réservation avant le départ) Après-midi en navigation vers Royan. Excursion offerte : Royan.

ROYAN - Rochefort - La Rochelle

Journée d’excursion optionnelle AUTHENTIQUE / EXPÉRIENCE : les cités maritimes de Rochefort et La Rochelle. Navigation vers Libourne.

LIBOURNE - BORDEAUX

Excursions optionnelles : - AUTHENTIQUE : Saint-Émilion et dégustation de vin - EXPÉRIENCE : Libourne à vélo et dégustation de vin Après-midi en navigation vers Bordeaux. Soirée libre à Bordeaux.

BORDEAUX - CADILLAC - BORDEAUX

Matinée en navigation vers Cadillac. Conférence à bord.

Excursions optionnelles : AUTHENTIQUE : le château de Roquetaillade et dégustation de vin - EXPÉRIENCE : randonnée gourmande à Cadillac et dégustation de vin

Après-midi en navigation vers Bordeaux. Soirée de gala.

Après-midi et temps libre à Bordeaux.

BORDEAUX

Débarquement



(*) L'ordre des excursions peut-être bouleversé en fonction de certains paramètres de navigation.

PRATIQUE Y Aller - En avion, l'aéroport le plus proche est Bordeaux-Mérignac qui se situe à 3O' du centre ville. Des trams vous déposent à la gare de Saint Jean, mais le plus pratique c'est de prendre un taxi qui vous dépose Quai des Chartrons, en face du navire.

Au départ de la gare ferroviaire, si vous arrivez en train, le tram vous dépose aussi en quelques minutes devant le bateau.

Enfin, en auto, le Q-Park Bordeaux Village se situe à 600 mètre de l'embarcadère.

CroisiEurope dévoile de nouveaux itinéraires en France et en Belgique Le MS Cyrano de Bergerac, mis en service en 2013 par la compagnie CroisiEurope, est un élégant navire de croisière fluviale mesurant environ 110 mètres de long sur 11,40 mètres de large. Avec une capacité d'accueil de 174 passagers et un équipage d'environ 34 personnes, il navigue sous pavillon français.



Ce bateau est organisé sur plusieurs ponts. Il dispose de 87 cabines extérieures, toutes équipées de la climatisation, du chauffage, d'une douche et de WC, d'une télévision par satellite, d'un sèche-cheveux et d'un coffre-fort. Sur le pont supérieur, les cabines sont dotées de larges baies vitrées et de balcons à la française, tandis que celles du pont intermédiaire bénéficient de grandes fenêtres et les cabines du pont principal de hublots.



À bord, le restaurant se situe sur le pont intermédiaire. Il propose un petit-déjeuner sous forme de buffet et des repas servis à la table pour le déjeuner et le dîner. Pour la détente et les loisirs, les passagers peuvent profiter d'un salon avec bar et piste de danse, d'une terrasse et d'un pont soleil aménagé avec des transats et des fauteuils. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes, et le navire dispose également d'une réception. Le bateau est non fumeur dans son intégralité, mais on peut fumer sur le pont Soleil et à la poupe du pont intermédiaire.

Le reportage de Jean Da Luz Journaliste-Ecrivain

Le reportage de Jean Da Luz

