Tempête Goretti : routes, TER et aéroports sous haute vigilance

L’arrivée de la tempête Goretti sur les côtes de la Manche, prévue cet après-midi et dans la nuit, a conduit les autorités à placer plusieurs départements en vigilance orange, tandis que la Manche est en vigilance rouge.
En anticipation de cet événement, l’État et les opérateurs de transport ont mis en place un ensemble de mesures de sécurité affectant les déplacements routiers, ferroviaires et aériens.
Dans le département de la Manche, la préfecture a instauré des restrictions de déplacements. Les autorités recommandent à la population de se mettre à l’abri et de limiter strictement l’usage des véhicules.
Parmi les mesures en vigueur il y a, l'interdiction de l’ensemble des transports scolaires pour la journée de vendredi, les retours de ce jeudi étant maintenus, l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes à compter de 19 heures et l'interdiction de fréquentation des espaces forestiers, littoraux et des zones de côte.
Des fermetures par préventions
En complément, l’État a décidé la fermeture préventive de cinq ouvrages majeurs du réseau routier national, afin de garantir la sécurité des usagers :
Pont de l’Iroise (RN165, Brest) : de 18h à 3h
Pont de Cheviré (RN844, Nantes) : de 19h à 6h
Viaduc de Calix (RN814, Caen) : de 20h à 7h
Pont de Normandie (A29) : de 22h à 8h
Pont de Tancarville (RN182) : de 22h à 8h
Les autorités précisent que les horaires de fermeture et les conditions de réouverture pourront évoluer en fonction de l’intensité de la tempête.
Dans l’ensemble des territoires concernés, le ministère des Transports appelle à la plus grande prudence et recommande d’éviter tout déplacement pendant la durée de l’épisode, en respectant les consignes préfectorales.
Trafic ferroviaire et aérien
La SNCF annonce d’importantes perturbations sur les lignes régionales. Dans les Hauts-de-France, la circulation de l’ensemble des TER est suspendue à partir de 23 heures ce jeudi, et pour toute la journée du vendredi 9 janvier.
En Normandie, la circulation des TER sera interrompue à compter de 22 heures, avec une reprise estimée à 14 heures vendredi. Dans le département de la Manche, la suspension interviendra dès 19 heures.
Des suspensions de circulation sont également prévues sur plusieurs lignes en Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Grand Est et Île-de-France.
Le ministère des Transports invite les voyageurs à consulter les prévisions de circulation directement auprès des transporteurs. À ce stade, le trafic sur les lignes à grande vitesse devrait être maintenu, sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques.
Dans le secteur aérien, l’impact est jugé limité à ce stade sur les aéroports parisiens. En revanche, des mesures de vigilance liées aux vents forts sont mises en place sur les aéroports de Brest et de Rennes, avec : une augmentation de l’espacement des avions en vol, des mesures de sécurisation des plateformes, afin de prévenir tout risque lié à des débris sur les pistes.
L’aéroport de Nantes fait également l’objet d’une surveillance renforcée.
