Tempête Goretti : routes, TER et aéroports sous haute vigilance

En complément, l’État a décidé la fermeture préventive de cinq ouvrages majeurs du réseau routier national, afin de garantir la sécurité des usagers :



Pont de l’Iroise (RN165, Brest) : de 18h à 3h

Pont de Cheviré (RN844, Nantes) : de 19h à 6h

Viaduc de Calix (RN814, Caen) : de 20h à 7h

Pont de Normandie (A29) : de 22h à 8h

Pont de Tancarville (RN182) : de 22h à 8h



Les autorités précisent que les horaires de fermeture et les conditions de réouverture pourront évoluer en fonction de l’intensité de la tempête.



Dans l’ensemble des territoires concernés, le ministère des Transports appelle à la plus grande prudence et recommande d’éviter tout déplacement pendant la durée de l’épisode, en respectant les consignes préfectorales.