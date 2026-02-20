À Lyon, les sites GL events frôlent les 2,5 millions de visiteurs en 2025

Les sites lyonnais gérés par GL events confirment leur dynamisme en 2025 - Depositphotos.com @giuseppemasci.me.com
Les sites lyonnais gérés par le groupe GL events - Eurexpo Lyon, le Centre de Congrès de Lyon, La Sucrière et l’activité événementielle du Matmut Stadium - confirment en 2025 une dynamique soutenue.
Avec près de 500 événements et 2,5 millions de visiteurs accueillis sur l’année, Lyon se positionne comme l’une des grandes destinations européennes du tourisme d’affaires et événementiel.
Parmi les temps forts de 2025, les salons professionnels et grand public tels que SIRHA Lyon, Global Industrie, Pollutec, Solutrans, Logipharma, Patrimonia, le Salon Automobile de Lyon, Longines Equita Lyon ou Epoq’Auto ont confirmé l’attractivité de la ville.
De nombreux congrès nationaux et internationaux, comme le Congrès National des Pharmaciens, le Congrès Européen d’Orthopédie et Traumatologie ou les Journées Francophones de Nutrition, ont également choisi Lyon comme destination.
Côté culture, la ville a accueilli l’exposition immersive Titanic, un voyage immersif et l’activité record de l’Amphithéâtre 3000, avec 57 dates de spectacles.
Investissements et innovations pour renforcer l’attractivité
Pour soutenir cette croissance, GL events poursuit une politique d’investissements et d’innovations.
À Eurexpo Lyon, l’extension avec le futur Hall 4.3 de 7 000 m², prévu pour octobre 2026, portera la surface totale à près de 150 000 m².
Cette nouvelle infrastructure vise à accueillir les salons les plus ambitieux avec fluidité et confort optimal.
Le Centre de Congrès de Lyon se distingue par ses équipements audiovisuels de pointe, ses 35 écrans digitaux et ses solutions de visioconférence et de streaming.
La création d’un Convention Hub à Eurexpo Lyon permet désormais d’accueillir jusqu’à 10 000 participants, tandis que La Sucrière développe des formats immersifs et le Matmut Stadium renforce sa polyvalence pour accueillir événements professionnels et culturels sur pelouse recouvrable.
A lire aussi : Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône
Des perspectives très favorables pour 2026 et au-delà
GL events renforce également sa responsabilité sociale et environnementale. Le groupe exploite le plus grand parc photovoltaïque de la métropole de Lyon et assure un tri rigoureux des déchets au Centre de Congrès. Les quatre sites ont renouvelé la certification ISO 20121, garantissant des événements à impact positif.
Sur le plan social, le mécénat avec le club Lyon-La Duchère, la redistribution des surplus alimentaires (12 000 repas en 2024) et l’obtention du label Great Place To Work France 2025 pour Eurexpo et le Centre de Congrès témoignent d’un engagement fort en faveur des collaborateurs et du territoire.
Le calendrier 2026 s’annonce chargé, avec 270 événements déjà confirmés. Parmi eux figurent les rendez-vous récurrents Eurobois, Piscine Global, Patrimonia, SIDO, Salon du 2 Roues, Longines Equita Lyon, Epoq’Auto, ainsi que de nouvelles manifestations comme Creapure HYROX Lyon ou les concerts Positiv Lyon avec DJ Snake.
L’expertise lyonnaise se projette aussi à l’international avec European Rotors en décembre 2026 et BIO-Europe Spring en 2027.
Les événements mettant en avant la santé, les sciences ou les énergies renouvelables continuent de renforcer l’attractivité et la diversification de la ville.
