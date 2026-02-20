À Lyon, les sites GL events frôlent les 2,5 millions de visiteurs en 2025

GL events renforce également sa responsabilité sociale et environnementale. Le groupe exploite le plus grand parc photovoltaïque de la métropole de Lyon et assure un tri rigoureux des déchets au Centre de Congrès. Les quatre sites ont renouvelé la certification ISO 20121, garantissant des événements à impact positif.



Sur le plan social, le mécénat avec le club Lyon-La Duchère, la redistribution des surplus alimentaires (12 000 repas en 2024) et l’obtention du label Great Place To Work France 2025 pour Eurexpo et le Centre de Congrès témoignent d’un engagement fort en faveur des collaborateurs et du territoire.



Le calendrier 2026 s’annonce chargé, avec 270 événements déjà confirmés. Parmi eux figurent les rendez-vous récurrents Eurobois, Piscine Global, Patrimonia, SIDO, Salon du 2 Roues, Longines Equita Lyon, Epoq’Auto, ainsi que de nouvelles manifestations comme Creapure HYROX Lyon ou les concerts Positiv Lyon avec DJ Snake.



L’expertise lyonnaise se projette aussi à l’international avec European Rotors en décembre 2026 et BIO-Europe Spring en 2027.



Les événements mettant en avant la santé, les sciences ou les énergies renouvelables continuent de renforcer l’attractivité et la diversification de la ville.