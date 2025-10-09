Agences Girondins de Bordeaux : les limites du modèle "club-agence" ?

Ce n’est pas un nom qui restera dans l’histoire du tourisme, mais c’est malgré tout un événement marquant pour le secteur.
L'agence Girondins Horizons est l’un des trois cas connus en France d’agences de voyages créées et détenues par un club de football professionnel.
OL Voyages, le précurseur
Il y a d'abord eu OL Voyages, précurseur dans ce domaine.
Créée en 2000, sous l’impulsion de Jean-Michel Aulas, l’agence a connu un développement régulier, porté par les bons résultats du club lyonnais. Elle organisait notamment les déplacements des groupes de supporters des clubs de la région Rhône-Alpes.
En 2006, elle envoie 1 500 VIP à Madrid pour le match entre l’OL et le Real Madrid.
Forte d’une activité solide, le groupe Marietton Développement l’achète en 2017. Elle réalise alors 2,6 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Huit ans plus tard, celui-ci a doublé, atteignant près de 6 millions d’euros. Une activité dépendante des résultats de l’Olympique Lyonnais et des clubs régionaux, puisque les revenus ont atteint 8,7 millions d’euros en 2023. Elle compte huit salariés.
Quand l’Olympique de Marseille a voulu créer son agence de voyages
Dans son sillon, à Marseille, la société OM Travel a été créée en 2001, avant d’être radiée en 2007.
Le projet aurait été initié par l’ancien propriétaire de l’Olympique de Marseille, Robert Louis-Dreyfus.
Dans un document déposé par l’entreprise, on peut lire que le milliardaire suisse, décédé en 2009, voulait reproduire les exemples de l’Olympique Lyonnais et du Bayern de Munich.
Il décide donc de racheter une agence existante, la société Prestataire Méditerranée (SPM) de Philippe Beissier.
Un rachat qui capote au dernier moment, en raison du prix de vente et de la fragilité de l’activité, révélée par l’étude des comptes. OM Travel ne verra donc jamais le jour, un rendez-vous manqué.
Sept ans plus tard naît Girondins Horizons. Nous sommes alors en 2008.
Sous la présidence de Jean-Louis Triaud, les Girondins de Bordeaux font l’acquisition du local de Terres d’Amériques. La gestion de l’agence est alors confiée à Jean-David Trégan.
Clap de fin pour Girondins Horizons
En 2018, l’exercice est clos sur un chiffre d’affaires de 2,579 millions d’euros, pour un résultat d’exploitation de 89 960 euros.
À cette époque, alors que l’équipe première termine 6e du championnat de France et se qualifie en Coupe d’Europe, quatre salariés animent l’agence située 9, place Charles Gruet à Bordeaux.
Aujourd'hui, et pour rappel, le club bordelais est lui-même empêtré dans une situation financière calamiteuse.
Placée en redressement judiciaire en juillet 2024, la structure a évité la liquidation en juin dernier, malgré une dette de 100 millions d’euros.
Loin de son lustre d’antan, l’équipe première tente désormais de s’extirper du championnat de National 2, équivalent de la 4e division.
Avec la fermeture de Girondins Horizons, c’est donc l’une des rares initiatives de ce type qui disparaît dans l’Hexagone.
Concurrencées par les nombreuses agences en ligne proposant des packages supporters, mais aussi par la désintermédiation liée à l’essor des low cost, ces initiatives n’auront, à une exception près, jamais trouvé leur public.
