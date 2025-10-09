Agences Girondins de Bordeaux : les limites du modèle "club-agence" ?

Ce n’est pas un nom qui restera dans l’histoire du tourisme, mais c’est malgré tout un événement marquant pour le secteur.



Dans le sillage de sa maison mère, engagée dans une tempête financière, l’agence de voyages des Girondins de Bordeaux n’a pas su redresser la barre.



Fondé en 2008, le point de vente, propriété du club de football, a connu de belles années avant de plonger. La liquidation de l'entreprise a été prononcée le 23 juillet 2025. La procédure aura duré un an.



Malgré son relatif anonymat et le peu d'articles mentionnant son existence, cette chute est un symbole, aussi bien pour les clubs du football français que pour l’industrie du tourisme.



L'agence Girondins Horizons est l’un des trois cas connus en France d’agences de voyages créées et détenues par un club de football professionnel.