La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

Une intégration immersive signée Selectour Academy

Du 14 au 17 octobre 2025, une trentaine de jeunes agents de voyages, en alternance, ont participé au séminaire de la Selectour Académy. Après quatre jours de croisière en immersion totale à bord d'un navire de Costa Croisières, l’intégration s’est achevée à Marseille, dans les locaux d’Exotismes.

Rédigé par Raphaelle Savary le Vendredi 17 Octobre 2025

