La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

Après quelques semaines de formation à distance, les alternants de la cinquième promotion se retrouvent enfin en présentiel.
Organisé en partenariat avec l’EPT, l’ESCAET et l’Académie du Tourisme, un séminaire a réuni une trentaine d'apprentis du 14 au 17 octobre 2025 à bord d'un navire Costa.
Ce rendez-vous vise à "créer du lien entre les étudiants et leur donner une vision concrète de leur futur métier d’agent de voyage", explique le Directeur Animation du réseau de Selectour, Stéphane Nicolas.
Organisé en partenariat avec l’EPT, l’ESCAET et l’Académie du Tourisme, un séminaire a réuni une trentaine d'apprentis du 14 au 17 octobre 2025 à bord d'un navire Costa.
Ce rendez-vous vise à "créer du lien entre les étudiants et leur donner une vision concrète de leur futur métier d’agent de voyage", explique le Directeur Animation du réseau de Selectour, Stéphane Nicolas.
Selectour Academy : immersion et rencontres professionnelles
Autres articles
-
Agents de voyages vs travel planners : le débat s'invite à l'Assemblée nationale [ABO]
-
L’Aéroport Marseille Provence dévoile sa nouvelle identité de marque
-
Marseille signe une saison touristique stable et dynamique en 2025
-
Agences Girondins de Bordeaux : les limites du modèle "club-agence" ?
-
Selectour distribuera 34 M€ de sur-commissions en 2025
Pendant ces quatre jours, les jeunes ont découvert les différents tour-opérateurs partenaires du réseau. Ils ont profité d'une mini-croisière à bord d'un navire Costa pour se familiariser avec les voyagistes référencés.
A l'issue de la croisière, ils se sont réunis dans les locaux d'Exotismes pour découvrir les coulisses du tour-opérateur et poursuivre leur formation. Ils ont pu participé à des ateliers pratiques et échangé avec les professionnels du secteur.
A l'honneur notamment : la compagnie Air France. Cette approche dite "immersive" se distingue d’une intégration classique en mêlant apprentissage, cohésion et perspectives professionnelles.
Pour les trois étudiants les plus assidus, l’expérience se poursuivra en mars prochain à Porto, lors des Forces de Vente Selectour.
A l'issue de la croisière, ils se sont réunis dans les locaux d'Exotismes pour découvrir les coulisses du tour-opérateur et poursuivre leur formation. Ils ont pu participé à des ateliers pratiques et échangé avec les professionnels du secteur.
A l'honneur notamment : la compagnie Air France. Cette approche dite "immersive" se distingue d’une intégration classique en mêlant apprentissage, cohésion et perspectives professionnelles.
Pour les trois étudiants les plus assidus, l’expérience se poursuivra en mars prochain à Porto, lors des Forces de Vente Selectour.