Selectour distribuera 34 M€ de sur-commissions en 2025

Le réseau a gagné 64 points de vente cette année


Tout en se gardant de faire des pronostics pour l'avenir, Laurent Abitbol a confirmé, ce lundi 29 septembre, que 2025 était une "belle année" pour Selectour - comme pour Havas Voyages -, marquée par l'arrivée d'un nombre record de nouvelles agences et un chiffre d'affaires "un peu meilleur" que celui de 2024.


Lundi 29 Septembre 2025

Laurent Abitbol (au centre de la photo), président du directoire de Selectour, entouré (à sa droite) de Natale Scaglia, président de la coopérative Selectour et ( à sa gauche) de Jean-Noël Lefeuvre, directeur général de Selectour - Photo : PB
Aer Lingus
"L'année 2024 était exceptionnelle. 2025 l'est aussi puisque nous avons réussi à faire un peu mieux", s'est félicité, lors d'une conférence de presse ce lundi 29 septembre 2025 à Paris, Laurent Abitbol, PDG de Marietton Développement et président du directoire du réseau d'agences Selectour.

En 2024, Havas Voyages avait réalisé 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et Selectour, 3,5 milliards d'euros, se répartissant à 50/50 entre le loisir et le voyage d'affaires. "On fera un peu mieux en 2025, de l'ordre de + 0,5%", a indiqué Laurent Abitbol avant d'annoncer que 33 à 34 millions d'euros de sur-commissions seraient distribuées cette année aux agences partenaires.

"L'argent est là, a-t-il dit. Une partie de la somme a été versée en juin ; une seconde partie le sera début octobre. Le super-bonus, lui, sera versé le jour du départ pour le congrès Selectour qui se tient au Cap, en Afrique du Sud, du 24 au 29 novembre."

L'année dernière, lors de son congrès à Doha (Qatar), Selectour avait déjà annoncé 34 M€ de sur-commissions, un montant en progression continue depuis trois ans.

Laurent Abitbol : "Nous avons plus d'agences qu'avant le Covid"

2025 étant décidément un "bon cru", Laurent Abitbol a confirmé l'arrivée de 64 nouvelles agences adhérentes dans le réseau Selectour.

Dans le même temps, une seule l'a quitté et trois ont pris leur retraite. Cela porte à 995 le nombre d'adhérents au premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France (dont presque 700 portent la marque Selectour).

"Nous avons plus d'agences qu'avant le Covid", a poursuivi Laurent Abitbol, tout en assurant "ne pas faire la course à la sélection d'agences". Avant de convenir : "Evidemment, quand nous achetons, ce n'est pas pareil !".

Au passage, le président du directoire ne s'est pas privé de rappeler ce qui fait la force de Selectour, à savoir "une technologie de pointe" (outils de réservation performants, sites web personnalisés, solutions digitales pour booster les ventes, etc.) et des "services qui font la différence" (centrale de règlement, service client corporate 24/7, optimisation de la tarification aérienne, etc.).

Malgré cette année 2025 de nouveau "très bonne", Laurent Abitbol s'est refusé à faire des pronostics pour l'avenir, en raison du contexte géopolitique international et des incertitudes politiques en France.

"En France, on ne sait pas où l'on va", a-t-il déploré, avant de dénoncer les prises de positions très anti-business de l'extrême gauche et même du PS. "Si des gens comme Bernard Arnault s'en vont, la France sera un pays pauvre. Qui financera alors les retraites et la santé ?", a-t-il interrogé.

Par chance, a-t-il poursuivi, "les gens, en France, cherchent l'expérience. Voyager, pour eux, c'est l'expérience". Et de s'interroger : "Mais, est-ce que cela durera ?".

Et de reconnaître tout de même que "malgré la morosité politique, le secteur (du tourisme) se porte bien pour l'instant, même si la croissance n'est pas phénoménale".

2 millions d'euros pour la communication

Selon Laurent Abitbol, "tout est au vert chez Selectour" © PB
L'un des grands objectifs de 2026 sera d'accroître encore la visibilité de Selectour. A cet effet, est prévu un budget communication de 2 millions d'euros, tous supports confondus, sachant que le digital se taillera la part du lion.

Ainsi, la marque Selectour sera visible dans les bandes annonces de 2 000 salles de cinémas en France.

Elle sera également mise en avant dans les gares, dans la presse généraliste (notamment Paris Match et Le Point). De gros investissements sont prévus pour qu'elle soit davantage présente sur des moteurs de recherche Google et Bing et également sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, la campagne lancée l'année dernière avec le blogueur Bruno Maltor sera reconduite car, a assuré Laurent Abitbol, "elle a bien fonctionné, donnant de la visibilité à notre marque auprès de sa communauté".

"Le gros challenge" a poursuivi le président du directoire de Selectour, sera d'être mieux recommandé sur tous les LLM (grand modèle de langage) comme ChatGPT et autres.

"On peut estimer que, bientôt, 10% de notre trafic sera issu de ces plateformes-là. Ce sera le vrai challenge de 2026", a assuré Laurent Abitbol, avant de rappeler qu'en 2025 la participation à plusieurs programmes phares des chaînes BFM TV, BFM Business et RMC Découverte avait contribué à accroître la notoriété de la "marque Selectour, qui est désormais connue par 2 personnes sur 3 en France".

Dans la foulée, Laurent Abitbol a tout de même convenu que, "pour la première fois depuis le Covid, tout est au vert chez Selectour".

Rendez-vous en 2026 à Prague

Dans la foulée, Laurent Abitbol a annoncé que le congrès Selectour 2026 aurait lieu du 25 au 30 novembre, à Prague. Il se tiendra au Hilton, en plein cœur de la capitale tchèque.

Interrogé sur les prochaines acquisitions du groupe Marietton, Laurent Abitbol s'est, en revanche, montré bien moins disert, se refusant à donner des noms.

Il a cependant confirmé un "rachat dans trois semaines de quelqu'un qui fait 100 millions d'euros de chiffres d'affaires". Et aussi "un autre rachat fin décembre". "J'espère", a-t-il ajouté. En France ? "Peut-être ailleurs", a-t-il glissé.

PAULA BOYER
laurent abitbol, selectour
