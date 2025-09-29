Selectour distribuera 34 M€ de sur-commissions en 2025

2025 étant décidément un "bon cru", Laurent Abitbol a confirmé l'arrivée de 64 nouvelles agences adhérentes dans le réseau Selectour.



Dans le même temps, une seule l'a quitté et trois ont pris leur retraite. Cela porte à 995 le nombre d'adhérents au premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France (dont presque 700 portent la marque Selectour).



"Nous avons plus d'agences qu'avant le Covid" , a poursuivi Laurent Abitbol, tout en assurant " ne pas faire la course à la sélection d'agences ". Avant de convenir : "Evidemment, quand nous achetons, ce n'est pas pareil !".



Au passage, le président du directoire ne s'est pas privé de rappeler ce qui fait la force de Selectour, à savoir "une technologie de pointe" (outils de réservation performants, sites web personnalisés, solutions digitales pour booster les ventes, etc.) et des " services qui font la différence " (centrale de règlement, service client corporate 24/7, optimisation de la tarification aérienne, etc.).



Malgré cette année 2025 de nouveau " très bonne ", Laurent Abitbol s'est refusé à faire des pronostics pour l'avenir, en raison du contexte géopolitique international et des incertitudes politiques en France.



"En France, on ne sait pas où l'on va ", a-t-il déploré, avant de dénoncer les prises de positions très anti-business de l'extrême gauche et même du PS. " Si des gens comme Bernard Arnault s'en vont, la France sera un pays pauvre. Qui financera alors les retraites et la santé ? ", a-t-il interrogé.



Par chance, a-t-il poursuivi, " les gens, en France, cherchent l'expérience. Voyager, pour eux, c'est l'expérience ". Et de s'interroger : " Mais, est-ce que cela durera ? ".



Et de reconnaître tout de même que "malgré la morosité politique, le secteur (du tourisme) se porte bien pour l'instant, même si la croissance n'est pas phénoménale".