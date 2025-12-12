TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Selectour déploie une IA conversationnelle avec Kleio

Une nouvelle brique vers le commerce agentique


Selectour lance avec Kleio une IA conversationnelle intégrée à tout son écosystème digital et à ses 4 000 conseillers. L’outil comprend les requêtes en langage naturel, accélère la recherche, soutient la vente et prépare l’arrivée du commerce agentique dans le voyage.


Lundi 15 Décembre 2025

Selectour déploie une IA avec Kleio ©DepositPhotos/chanawut130238@hotmail.com
Aerticket
Selectour déploie une IA conversationnelle développée avec Kleio sur selectour.com, selectour-affaires.com, près de 300 sites d’agences et pour l’ensemble des conseillers.

Issue d’un partenariat pluriannuel, elle permet d’exprimer une intention de voyage en langage naturel et de recevoir des recommandations immédiates. L’outil accompagne ensuite le parcours jusqu’à la mise en relation avec l’agence la plus pertinente et peut assister la finalisation de la vente.

La solution génère un accès plus rapide aux options disponibles et facilite l’accompagnement des clients en ligne comme en agence. Bertrand Bonnefoi, directeur Digital et Marketing, souligne que cette approche renforce la personnalisation et les performances commerciales du réseau.

L'IA aussi pour les vendeurs Selectour

Intégrée aux postes de travail, l’IA conversationnelle devient un outil d’assistance permettant une recherche accélérée de produits complexes, une compréhension affinée des besoins et des recommandations plus pertinentes.

Les conseillers bénéficient ainsi de parcours mieux orchestrés et d’une amélioration de la productivité. La technologie s’appuie sur la plateforme d’IAl agentique de Kleio, fondée sur une architecture multi-agents et un moteur d’unification des données produits.

Cette nouvelle génération d’IA vise à raisonner et agir au sein d’un parcours d’achat. Hubert Prades, directeur des Systèmes d’Information, y voit une avancée technologique majeure pour optimiser l’efficacité du réseau. Philippe Wellens, CEO de Kleio, rappelle que cette étape prépare également la future connexion des agents IA Selectour aux moteurs de recherche IA tels que ChatGPT, Gemini ou Perplexity.

