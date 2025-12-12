Selectour déploie une IA conversationnelle avec Kleio

Selectour déploie une IA conversationnelle développée avec Kleio sur selectour.com, selectour-affaires.com, près de 300 sites d’agences et pour l’ensemble des conseillers.
Issue d’un partenariat pluriannuel, elle permet d’exprimer une intention de voyage en langage naturel et de recevoir des recommandations immédiates. L’outil accompagne ensuite le parcours jusqu’à la mise en relation avec l’agence la plus pertinente et peut assister la finalisation de la vente.
La solution génère un accès plus rapide aux options disponibles et facilite l’accompagnement des clients en ligne comme en agence. Bertrand Bonnefoi, directeur Digital et Marketing, souligne que cette approche renforce la personnalisation et les performances commerciales du réseau.
Issue d’un partenariat pluriannuel, elle permet d’exprimer une intention de voyage en langage naturel et de recevoir des recommandations immédiates. L’outil accompagne ensuite le parcours jusqu’à la mise en relation avec l’agence la plus pertinente et peut assister la finalisation de la vente.
La solution génère un accès plus rapide aux options disponibles et facilite l’accompagnement des clients en ligne comme en agence. Bertrand Bonnefoi, directeur Digital et Marketing, souligne que cette approche renforce la personnalisation et les performances commerciales du réseau.
L'IA aussi pour les vendeurs Selectour
Autres articles
-
Congrès professionnels : de la France et des femmes ?
-
Congrès Selectour : retrouvez les temps forts en vidéo !
-
Laurent Abitbol : "Gardez l'indépendance de suivre mes conseils"
-
Selectour : "environ 25 % des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre"
-
Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements
Intégrée aux postes de travail, l’IA conversationnelle devient un outil d’assistance permettant une recherche accélérée de produits complexes, une compréhension affinée des besoins et des recommandations plus pertinentes.
Les conseillers bénéficient ainsi de parcours mieux orchestrés et d’une amélioration de la productivité. La technologie s’appuie sur la plateforme d’IAl agentique de Kleio, fondée sur une architecture multi-agents et un moteur d’unification des données produits.
Cette nouvelle génération d’IA vise à raisonner et agir au sein d’un parcours d’achat. Hubert Prades, directeur des Systèmes d’Information, y voit une avancée technologique majeure pour optimiser l’efficacité du réseau. Philippe Wellens, CEO de Kleio, rappelle que cette étape prépare également la future connexion des agents IA Selectour aux moteurs de recherche IA tels que ChatGPT, Gemini ou Perplexity.
À lire aussi : Google à la mode IA : quelle vie sans clic ni audience ?
Les conseillers bénéficient ainsi de parcours mieux orchestrés et d’une amélioration de la productivité. La technologie s’appuie sur la plateforme d’IAl agentique de Kleio, fondée sur une architecture multi-agents et un moteur d’unification des données produits.
Cette nouvelle génération d’IA vise à raisonner et agir au sein d’un parcours d’achat. Hubert Prades, directeur des Systèmes d’Information, y voit une avancée technologique majeure pour optimiser l’efficacité du réseau. Philippe Wellens, CEO de Kleio, rappelle que cette étape prépare également la future connexion des agents IA Selectour aux moteurs de recherche IA tels que ChatGPT, Gemini ou Perplexity.
À lire aussi : Google à la mode IA : quelle vie sans clic ni audience ?