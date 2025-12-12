Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027

197 chambres, un bar et une terrasse panoramiques

Le Groupe Constructa a officiellement lancé, le 11 décembre dernier à Saint-Ouen-sur-Seine, la construction du futur hôtel Oh Baby . Ce nouvel établissement de 197 chambres, imaginé avec Philippe Starck et opéré par la famille Trigano, ouvrira fin 2027.



Rédigé par Noah Penalva le Lundi 15 Décembre 2025

Lu 202 fois