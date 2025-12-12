Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027

Constructa a commencé la construction du Oh Baby de Saint-Ouen - Illustration : Triptyque Architecture
Le Groupe Constructa a officiellement commencé la construction du futur hôtel Oh Baby de Saint-Ouen, le 11 décembre dernier.
La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de Jean-Baptiste Pietri, Président du Groupe Constructa, et de Karim Bouamrane, Maire de Saint-Ouen-sur-Seine.
Avec cet établissement, Constructa poursuit son déploiement national après M99 à Marseille et Les Folies Vertes à Dunkerque.
Le bâtiment, conçu par Triptyque Architecture, s’élèvera sur neuf étages, avec un rooftop, et adoptera une forme triangulaire en continuité avec son environnement bâti.
Son architecture mettra en avant des briques de réemploi, écho aux boulevards des Maréchaux, ainsi qu’une végétalisation de façade. L’ensemble vise la certification BREEAM "Very Good".
Situé avenue Gabriel-Péri, l’hôtel bénéficiera d’un emplacement stratégique au cœur d’une ville en pleine transformation, soutenue par de nouveaux programmes résidentiels, des équipements majeurs et une desserte multimodale renforcée.
Oh Baby : un concept hôtelier éco-friendly imaginé avec Philippe Starck
Le futur établissement sera opéré par la nouvelle enseigne Oh Baby, portée par Serge, Benjamin et Jérémie Trigano et imaginée avec Philippe Starck.
Il comptera 197 chambres, un bar et une terrasse panoramiques, un espace de restauration dont la carte sera confiée à Cyril Lignac, ainsi qu’une salle de sport.
Des espaces business, dont une salle située en rooftop avec vue sur Paris et Saint-Ouen, compléteront l’offre.
Le positionnement se veut accessible tout en intégrant les codes du luxe. Le chantier, confié à SICRA (VINCI Construction France), doit aboutir à une ouverture fin 2027.
