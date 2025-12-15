Décoller au Vietnam : le plan d'action pour un voyage parfait

Le Nord du Vietnam



Tout voyageur désirant aller vers le Nord doit savoir qu’il possède quatre saisons bien distinctes.



• De mars à mai, le printemps comblera les amateurs de nature. Le climat est doux et assez agréable pour profiter des rizières en terrasses qui commencent à reverdir et qui créent des panoramas magnifiques.



• En été, du mois de mai à août, chaleur et pluies se mêlent. Donc, il faut prévoir des vêtements imperméables pour visiter les cascades du parc national de Ba Be, réputé pour son débit d’eau élevé et sa végétation foisonnante.



• En automne, de septembre à novembre, c’est la période la plus propice pour se diriger vers le nord. Un ciel clair, des températures douces et des paysages exceptionnels sont concoctés par Ha Giang, réputé pour ses montagnes spectaculaires. Cette région qui a un côté sauvage et authentique réserve des rizières dorées, des falaises et des vues vertigineuses de la route de Ma Pi Leong.



• En hiver, de décembre à février, le climat est frais et humide. Les températures situées entre 10°C et 20°C peuvent baisser si vous vous aventurez dans les montagnes.



Compte tenu de tout cela, planifiez votre voyage au Vietnam au bon moment pour éviter les imprévus climatiques.



Le centre du Vietnam



Au centre du Vietnam, les températures seront agréables si vous arrivez le mois de février à août. Vous aurez l’occasion de visiter les belles plages du pays, comme les plages de Da Nang. Cependant, lors du mois de septembre à décembre, les pluies sont plus intenses et la brume envahit les montagnes. Néanmoins, le pays peut encore séduire à travers ses villes historiques comme Hué avec leur citadelle impériale et leurs pagodes.



Le sud du Vietnam



Le sud du Vietnam offre une immersion chaleureuse et dépaysante avec ses paysages authentiques et sa douceur tropicale. Toute l’année, il réserve un climat chaud marqué par deux saisons.



La saison sèche de décembre à avril est à choisir si vous voulez profiter d’une faible humidité. Les températures sont agréables et le ciel est parfaitement clair. Ce qui est excellent pour profiter des plages de sable blanc et d’eaux turquoise de Phu Quoc ou explorer Ho Chi Minh-ville pour ses musées, ses rues pleines de vie et sa nourriture savoureuse.