Décoller au Vietnam : le plan d'action pour un voyage parfait

Découvrir le Vietnam et les spécificités climatiques de ses régions
L’ensemble du territoire vietnamien recèle des trésors impressionnants comme la pagode Tran Quoc qui fait d’ailleurs partie des plus belles pagodes du monde. On peut également citer la charmante vieille ville d’Hôi An et les grottes à couper le souffle de Phong Nha-Ke Bang. La liste est encore longue, mais pour réussir son voyage, il est primordial de déterminer quand partir au Vietnam. Pour cela, il faut avoir une idée des spécificités climatiques du pays. Faire appel aux connaissances et au service d’une agence de voyage Vietnam sur mesure est idéal, car elle maîtrise parfaitement le terrain, et est douée pour la personnalisation des itinéraires.
Le Nord du Vietnam
Tout voyageur désirant aller vers le Nord doit savoir qu’il possède quatre saisons bien distinctes.
• De mars à mai, le printemps comblera les amateurs de nature. Le climat est doux et assez agréable pour profiter des rizières en terrasses qui commencent à reverdir et qui créent des panoramas magnifiques.
• En été, du mois de mai à août, chaleur et pluies se mêlent. Donc, il faut prévoir des vêtements imperméables pour visiter les cascades du parc national de Ba Be, réputé pour son débit d’eau élevé et sa végétation foisonnante.
• En automne, de septembre à novembre, c’est la période la plus propice pour se diriger vers le nord. Un ciel clair, des températures douces et des paysages exceptionnels sont concoctés par Ha Giang, réputé pour ses montagnes spectaculaires. Cette région qui a un côté sauvage et authentique réserve des rizières dorées, des falaises et des vues vertigineuses de la route de Ma Pi Leong.
• En hiver, de décembre à février, le climat est frais et humide. Les températures situées entre 10°C et 20°C peuvent baisser si vous vous aventurez dans les montagnes.
Compte tenu de tout cela, planifiez votre voyage au Vietnam au bon moment pour éviter les imprévus climatiques.
Le centre du Vietnam
Au centre du Vietnam, les températures seront agréables si vous arrivez le mois de février à août. Vous aurez l’occasion de visiter les belles plages du pays, comme les plages de Da Nang. Cependant, lors du mois de septembre à décembre, les pluies sont plus intenses et la brume envahit les montagnes. Néanmoins, le pays peut encore séduire à travers ses villes historiques comme Hué avec leur citadelle impériale et leurs pagodes.
Le sud du Vietnam
Le sud du Vietnam offre une immersion chaleureuse et dépaysante avec ses paysages authentiques et sa douceur tropicale. Toute l’année, il réserve un climat chaud marqué par deux saisons.
La saison sèche de décembre à avril est à choisir si vous voulez profiter d’une faible humidité. Les températures sont agréables et le ciel est parfaitement clair. Ce qui est excellent pour profiter des plages de sable blanc et d’eaux turquoise de Phu Quoc ou explorer Ho Chi Minh-ville pour ses musées, ses rues pleines de vie et sa nourriture savoureuse.
Visiter les destinations à ne pas rater
Qui ne serait pas enthousiaste à l’idée de découvrir l’une des destinations les plus prisées au monde telles que le Vietnam ! Étant donné toute la richesse de ce pays d’Asie du Sud-Est, il serait difficile de choisir. Mais, il faut dire que 3 lieux se démarquent par leur beauté, qu’il s’agisse de leur diversité ou de l’expérience unique qu’ils octroient.
Ha Giang et ses panoramas spectaculaires du Nord
À environ 300 kilomètres de Hanoï, la capitale vietnamienne, se trouve Hà Giang. C’est une région dotée de reliefs saisissants, encore préservée du tourisme, alors qu’elle fait partie des sites incontournables du Vietnam. Les amoureux de la nature se feront une joie de découvrir ses pics karstiques, ses paysages de rizières en terrasses ainsi que ses vallées profondes. Dans cet endroit, il est possible de faire un road trip en moto ou en voiture pour découvrir la route de la boucle de Ha Giang, célèbre pour ses panoramas vertigineux. Les amateurs de randonnée et de trekking y trouveront également leur compte. Pour profiter pleinement de cette région, il peut être judicieux de choisir l’agence locale Aventure Vietnam Travel, qui connaît parfaitement les routes et les activités à ne pas manquer.
Situé sur la côte centrale du Vietnam, entre Da Nang et Hué, se trouve Hôi An. C’est une ville ancienne classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est l’endroit parfait pour plonger dans l’histoire vietnamienne. Les voyageurs pourront admirer ses ruelles pittoresques, ses maisons traditionnelles soigneusement préservées et ses lanternes colorées qui illuminent la ville à la tombée de la nuit. Mis à part cela, il est possible de savourer la gastronomie locale et même de participer à des ateliers culinaires et artisanaux.
Phu Quo et ses plages paradisiaques du Sud Vietnam
Pour les voyageurs à la recherche d’un circuit Vietnam 3 semaines rempli de détente et de nature, Phu Quoc doit absolument intégrer le parcours touristique. Situé au sud-ouest, près de la frontière cambodgienne on trouve Phu Quoc, la plus grande île du Vietnam. C’est un lieu idyllique à absolument visiter, car il se distingue par ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et ses paysages tropicaux enchanteurs. Il est possible de s’adonner à la plongée sous-marine, au « snorkeling » ou tout simplement à l’exploration de la forêt tropicale de l’endroit. Ce lieu dégage une expérience authentique et inoubliable, de quoi bénéficier des expériences mémorables qui perdureront longtemps.
Optimiser son voyage avec une agence de voyage Vietnam
Le Vietnam a de quoi fasciner ses voyageurs, c’est pourquoi elle fournit des souvenirs qui resteront gravés longtemps après le voyage. Mais pour en être sûr, il est préférable de s’appuyer sur l’agence locale Aventure Vietnam Travel qui peut transformer un simple séjour en une expérience inoubliable. Un voyage est souvent une source d’excitation, mais surtout de stress. Il n’y a rien de tel que de se débarrasser de ce stress et de tout laisser entre les mains des experts dans le domaine du voyage. Une agence locale a une grande connaissance des pays tels que le Vietnam. Elle peut simplifier l’organisation du voyage, notamment des réservations d’hôtels, du transport, des excursions et bien d’autres encore. Chaque voyageur pourra gagner un temps précieux et éviter le stress lié à la logistique. Ce qui sera d’une grande aide, car le Vietnam est tout de même un pays vaste et diversifié. En l’ayant à vos côtés, vous pourrez envisager un itinéraire Vietnam 15 jours ou un séjour de 3 semaines. Le plus extraordinaire, c’est le voyage personnalisé où il est possible de créer un itinéraire adapté aux envies des voyageurs : montagnes du Nord, les plages du Sud, les villes historiques du Centre, etc.
Mis à part cela, l’agence de voyage Aventure Vietnam Travel est de bon conseil pour voyager au moment propice, visiter les endroits populaires et même les lieux hors des sentiers battus qui méritent toute l’attention. Alors, profitez pleinement de votre voyage, concentrez-vous sur les découvertes et revenez avec des souvenirs uniques grâce à ce genre d’agence.
Forte de plusieurs années d’expérience, Aventure Vietnam Travel aide les voyageurs à découvrir le Vietnam autrement, grâce à des circuits personnalisés et un accompagnement attentif. L’agence est dirigée par Binh Dao, expert local passionné par son pays.
Télephone : +(84)989313205
Email : info@aventure-vietnam.com
Site web : Aventure Vietnam
Adresse
C16, X1, Huy Du Street, Nam Tu Liem, Hanoi
Pour un devis sur mesure et une réservation facile, cliquez ici.
