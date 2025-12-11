Fêtes du monde : "en Allemagne, (absolument) tout tourne autour des marchés de Noël !"

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?



Hugo Bailly : Cela va sans dire !



Nous avons développé un programme centré autour de Cologne justement, car accessible en train en seulement trois heures et quelques depuis Paris. La ville en elle-même est une attraction à cette période.



Mais rajoutez-y les croisières enchantées de fin d’année (avec chœurs et Père Noël), le village féérique de Montjoie, les très belles Bonn, Aix-la-Chapelle et Düsseldorf, ainsi que certaines activités locales (fabriquer sa propre eau de Cologne, par exemple) et vous aurez le programme idéal pour une escapade en couple ou en famille d’environ cinq jours.



Pour ceux recherchant plus de nature, nous avons développé un circuit en Bavière. Celui-ci démarre à Munich, où les marchés se fondent parfaitement dans l’architecture impériale de la ville. Cap ensuite vers Füssen et son fameux château de Neuschwanstein ayant inspiré Disney.



Sous la lumière hivernale, les petits mais aussi les grands restent bouche bée ! On pourra ensuite se diriger vers Garmisch-Partenkirchen pour une ambiance plus alpine et cocooning, avant de rejoindre Innsbruck en Autriche, la perle du Tyrol. Au programme : raquettes, calèche et téléphérique pour atteindre des vues spectaculaires.



TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?



Hugo Bailly : Très bon ! Nous avons signé de nombreux partenariats nous permettant d’envisager la suite avec sérénité.



Nous sommes actuellement en phase d’embauche pour justement couvrir les nombreuses demandes que nous anticipons. Pour notre seconde année, l’objectif est de tripler le chiffre de 2025.



TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?



Hugo Bailly : Plusieurs axes se combinent dans notre stratégie. En termes de destinations, nous couvrirons en 2026 les destinations alentour souvent demandées en combinés (ou pas d’ailleurs !), à savoir l'Autriche, et potentiellement la République Tchèque et la Suisse.



Sur le volet clientèle, nous avons décidé de concentrer nos activités sur les individuels, les groupes préconstitués et le MICE lorsque la demande est très qualifiée. Depuis quelques semaines, nous faisons d'ailleurs partie des réceptifs sélectionnés par Selectour et Havas Voyages.



Enfin, sur ces destinations et clientèles… les marchés hispanophone et anglophone viennent d’être ouverts !



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



Hugo Bailly : L’Allemagne est (re)venue à la mode, et le nombre de visiteurs est en forte croissance.



C’est donc le moment idéal pour la proposer à vos clients : encore éloignée du surtourisme, les infrastructures et le service de haute qualité assurent une tranquillité d’esprit à un tarif attractif.



Quant à Bretzel Travel, nous avons développé une gamme de propositions pour couvrir tous les types de voyageurs (couples de tous âges, familles, groupes et entreprises) en cherchant toujours à proposer des expériences authentiques et hors des sentiers battus.



Et pour ne rien gâcher, vous travaillerez avec une équipe énergique, à l’écoute et réactive. Que demander de plus ? 😉