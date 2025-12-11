TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Fêtes du monde : "en Allemagne, (absolument) tout tourne autour des marchés de Noël !"

TourMaG fait le tour du monde des fêtes de fin d'année avec les DMC


Alors que les fêtes de fin d’année se préparent aux quatre coins du globe, TourMaG donne la parole aux DMC pour décrypter les traditions locales et les temps forts de la saison. L'occasion pour eux de faire découvrir leurs traditions, leurs réalités de terrain et leurs perspectives touristiques... mais aussi de dévoiler leurs projets et priorités pour 2026. Aujourd'hui, direction l'Allemagne avec Hugo Bailly, CEO de Bretzel Travel.


Rédigé par le Vendredi 12 Décembre 2025

En Allemagne, en fin d'année, tout tourne autour des marchés de Noël - DepositPhotos.com, Kassandra2
En Allemagne, en fin d'année, tout tourne autour des marchés de Noël - DepositPhotos.com, Kassandra2
Aerticket
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Allemagne ?

Hugo Bailly : En Allemagne, (absolument) tout tourne autour des marchés de Noël : Weihnachtsmarkt ou Christkindlmarkt, selon la région.

À peine novembre entamé, le sujet revient dans les discussions entre ami(e)s et collègues. Les Allemand(e)s se réjouissent plusieurs semaines à l’avance de l’ouverture du marché local.

Je n’ai pas encore rencontré une ville ou un village sans, au moins, un marché. Car la plupart des villes en possède plusieurs, disséminés dans le centre et les quartiers !

De fait, l’ambiance "Noël, vin chaud, chalet" est présente pendant plus d’un mois dans le pays entier.

Les gens se retrouvent après le travail et le weekend dans ces marchés qui sont d’abord des lieux de vie où l’on se restaure et savoure un Glühwein. On pourra aussi y trouver des cadeaux et souvenirs fait par les artisans locaux.

Autres articles
TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?

Hugo Bailly : La réponse est déjà faite ! L’Allemagne est réputée avoir inventé le concept des marchés de Noël à Dresde en 1434. Autant dire que ça remonte et que c’est ancré dans la culture germanique !

Avec le temps, la tradition s’est développée et chaque marché possède sa spécificité : son nom propre, son style, sa réputation. Par exemple, sur la place Neumarkt de Cologne, se déroule chaque année le Engelsmarkt dont le symbole est un ange, que des comédiennes montées sur échasses personnifient en s’y baladant plusieurs fois par jour.

À Berlin, le Lucia s’inspire des traditions et du folklore scandinave. D’autres auront des chorales a cappella ou des joueurs de cuivres. Il s’agit en fait de tout un pan de culture avec une profondeur insoupçonnée du côté ouest du Rhin, mais qui revêt une forte importance pour nos voisins germains. C’en est même devenu une fierté.

TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact sur l’attractivité touristique ?

Hugo Bailly : Très clairement ! En 2024, par exemple, Cologne a été placée en première place de la liste des villes à visiter pour ses marchés de Noël par The Times (et je dois dire que personnellement, je souscris à l’analyse 😉) !

Imaginez l’impact sur les visites la saison suivante. On y rencontre foule de nationalités mais les plus fortement représentées sont les Américains et les Espagnols.

Selon la proximité, les Français et les Italiens arrivent en troisième position, devant les Britanniques et les Irlandais.

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?

Hugo Bailly : Cela va sans dire !

Nous avons développé un programme centré autour de Cologne justement, car accessible en train en seulement trois heures et quelques depuis Paris. La ville en elle-même est une attraction à cette période.

Mais rajoutez-y les croisières enchantées de fin d’année (avec chœurs et Père Noël), le village féérique de Montjoie, les très belles Bonn, Aix-la-Chapelle et Düsseldorf, ainsi que certaines activités locales (fabriquer sa propre eau de Cologne, par exemple) et vous aurez le programme idéal pour une escapade en couple ou en famille d’environ cinq jours.

Pour ceux recherchant plus de nature, nous avons développé un circuit en Bavière. Celui-ci démarre à Munich, où les marchés se fondent parfaitement dans l’architecture impériale de la ville. Cap ensuite vers Füssen et son fameux château de Neuschwanstein ayant inspiré Disney.

Sous la lumière hivernale, les petits mais aussi les grands restent bouche bée ! On pourra ensuite se diriger vers Garmisch-Partenkirchen pour une ambiance plus alpine et cocooning, avant de rejoindre Innsbruck en Autriche, la perle du Tyrol. Au programme : raquettes, calèche et téléphérique pour atteindre des vues spectaculaires.

TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?

Hugo Bailly : Très bon ! Nous avons signé de nombreux partenariats nous permettant d’envisager la suite avec sérénité.

Nous sommes actuellement en phase d’embauche pour justement couvrir les nombreuses demandes que nous anticipons. Pour notre seconde année, l’objectif est de tripler le chiffre de 2025.

TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?

Hugo Bailly : Plusieurs axes se combinent dans notre stratégie. En termes de destinations, nous couvrirons en 2026 les destinations alentour souvent demandées en combinés (ou pas d’ailleurs !), à savoir l'Autriche, et potentiellement la République Tchèque et la Suisse.

Sur le volet clientèle, nous avons décidé de concentrer nos activités sur les individuels, les groupes préconstitués et le MICE lorsque la demande est très qualifiée. Depuis quelques semaines, nous faisons d'ailleurs partie des réceptifs sélectionnés par Selectour et Havas Voyages.

Enfin, sur ces destinations et clientèles… les marchés hispanophone et anglophone viennent d’être ouverts !

TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?

Hugo Bailly : L’Allemagne est (re)venue à la mode, et le nombre de visiteurs est en forte croissance.

C’est donc le moment idéal pour la proposer à vos clients : encore éloignée du surtourisme, les infrastructures et le service de haute qualité assurent une tranquillité d’esprit à un tarif attractif.

Quant à Bretzel Travel, nous avons développé une gamme de propositions pour couvrir tous les types de voyageurs (couples de tous âges, familles, groupes et entreprises) en cherchant toujours à proposer des expériences authentiques et hors des sentiers battus.

Et pour ne rien gâcher, vous travaillerez avec une équipe énergique, à l’écoute et réactive. Que demander de plus ? 😉

Retrouvez tous les articles de notre série "Fêtes du monde", réalisée avec les DMC, en cliquant sur ce lien.

Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
Bretzel Travel fait partie de l'annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG.com.

Pour faire connaître votre agence réceptive et être référencé dans l'annuaire DestiMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :

Mail : gentiane@tourmag.com
TEL. +33 6 76 50 55 75


Lu 317 fois

Tags : allemagne, bretzel travel, seriedmchiver2025
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes

Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes
Avec un calendrier 2026 particulièrement riche, Tahiti Et Ses Îles confirme son positionnement...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

L'éveil des sens au coeur du voyage : la vision d’Anne-Sophie Toutain pour Easia Exclusive

L'éveil des sens au coeur du voyage : la vision d’Anne-Sophie Toutain pour Easia Exclusive
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Fêtes du monde : "en Allemagne, (absolument) tout tourne autour des marchés de Noël !"

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]

Les "Climate Natives" veulent prendre les commandes [ABO]

Mondélios ouvre sa 1ère agence de voyages et vise un mini réseau !

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
AirMaG

AirMaG

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle
CruiseMaG

CruiseMaG

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver
Distribution

Distribution

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]
Futuroscopie

Futuroscopie

Les "Climate Natives" veulent prendre les commandes [ABO]

Les "Climate Natives" veulent prendre les commandes [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Accor : une vingtaine de nouveaux hôtels en France au 2e semestre 2025

Accor : une vingtaine de nouveaux hôtels en France au 2e semestre 2025
La Travel Tech

La Travel Tech

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde

Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde
Partez en France

Partez en France

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€
Production

Production

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest
Transport

Transport

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias