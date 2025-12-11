Fêtes du monde : "en Allemagne, (absolument) tout tourne autour des marchés de Noël !"

En Allemagne, en fin d'année, tout tourne autour des marchés de Noël - DepositPhotos.com, Kassandra2
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Allemagne ?
Hugo Bailly : En Allemagne, (absolument) tout tourne autour des marchés de Noël : Weihnachtsmarkt ou Christkindlmarkt, selon la région.
À peine novembre entamé, le sujet revient dans les discussions entre ami(e)s et collègues. Les Allemand(e)s se réjouissent plusieurs semaines à l’avance de l’ouverture du marché local.
Je n’ai pas encore rencontré une ville ou un village sans, au moins, un marché. Car la plupart des villes en possède plusieurs, disséminés dans le centre et les quartiers !
De fait, l’ambiance "Noël, vin chaud, chalet" est présente pendant plus d’un mois dans le pays entier.
Les gens se retrouvent après le travail et le weekend dans ces marchés qui sont d’abord des lieux de vie où l’on se restaure et savoure un Glühwein. On pourra aussi y trouver des cadeaux et souvenirs fait par les artisans locaux.
TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?
Hugo Bailly : La réponse est déjà faite ! L’Allemagne est réputée avoir inventé le concept des marchés de Noël à Dresde en 1434. Autant dire que ça remonte et que c’est ancré dans la culture germanique !
Avec le temps, la tradition s’est développée et chaque marché possède sa spécificité : son nom propre, son style, sa réputation. Par exemple, sur la place Neumarkt de Cologne, se déroule chaque année le Engelsmarkt dont le symbole est un ange, que des comédiennes montées sur échasses personnifient en s’y baladant plusieurs fois par jour.
À Berlin, le Lucia s’inspire des traditions et du folklore scandinave. D’autres auront des chorales a cappella ou des joueurs de cuivres. Il s’agit en fait de tout un pan de culture avec une profondeur insoupçonnée du côté ouest du Rhin, mais qui revêt une forte importance pour nos voisins germains. C’en est même devenu une fierté.
TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact sur l’attractivité touristique ?
Hugo Bailly : Très clairement ! En 2024, par exemple, Cologne a été placée en première place de la liste des villes à visiter pour ses marchés de Noël par The Times (et je dois dire que personnellement, je souscris à l’analyse 😉) !
Imaginez l’impact sur les visites la saison suivante. On y rencontre foule de nationalités mais les plus fortement représentées sont les Américains et les Espagnols.
Selon la proximité, les Français et les Italiens arrivent en troisième position, devant les Britanniques et les Irlandais.
TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?
Hugo Bailly : Cela va sans dire !
Nous avons développé un programme centré autour de Cologne justement, car accessible en train en seulement trois heures et quelques depuis Paris. La ville en elle-même est une attraction à cette période.
Mais rajoutez-y les croisières enchantées de fin d’année (avec chœurs et Père Noël), le village féérique de Montjoie, les très belles Bonn, Aix-la-Chapelle et Düsseldorf, ainsi que certaines activités locales (fabriquer sa propre eau de Cologne, par exemple) et vous aurez le programme idéal pour une escapade en couple ou en famille d’environ cinq jours.
Pour ceux recherchant plus de nature, nous avons développé un circuit en Bavière. Celui-ci démarre à Munich, où les marchés se fondent parfaitement dans l’architecture impériale de la ville. Cap ensuite vers Füssen et son fameux château de Neuschwanstein ayant inspiré Disney.
Sous la lumière hivernale, les petits mais aussi les grands restent bouche bée ! On pourra ensuite se diriger vers Garmisch-Partenkirchen pour une ambiance plus alpine et cocooning, avant de rejoindre Innsbruck en Autriche, la perle du Tyrol. Au programme : raquettes, calèche et téléphérique pour atteindre des vues spectaculaires.
TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?
Hugo Bailly : Très bon ! Nous avons signé de nombreux partenariats nous permettant d’envisager la suite avec sérénité.
Nous sommes actuellement en phase d’embauche pour justement couvrir les nombreuses demandes que nous anticipons. Pour notre seconde année, l’objectif est de tripler le chiffre de 2025.
TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?
Hugo Bailly : Plusieurs axes se combinent dans notre stratégie. En termes de destinations, nous couvrirons en 2026 les destinations alentour souvent demandées en combinés (ou pas d’ailleurs !), à savoir l'Autriche, et potentiellement la République Tchèque et la Suisse.
Sur le volet clientèle, nous avons décidé de concentrer nos activités sur les individuels, les groupes préconstitués et le MICE lorsque la demande est très qualifiée. Depuis quelques semaines, nous faisons d'ailleurs partie des réceptifs sélectionnés par Selectour et Havas Voyages.
Enfin, sur ces destinations et clientèles… les marchés hispanophone et anglophone viennent d’être ouverts !
TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?
Hugo Bailly : L’Allemagne est (re)venue à la mode, et le nombre de visiteurs est en forte croissance.
C’est donc le moment idéal pour la proposer à vos clients : encore éloignée du surtourisme, les infrastructures et le service de haute qualité assurent une tranquillité d’esprit à un tarif attractif.
Quant à Bretzel Travel, nous avons développé une gamme de propositions pour couvrir tous les types de voyageurs (couples de tous âges, familles, groupes et entreprises) en cherchant toujours à proposer des expériences authentiques et hors des sentiers battus.
Et pour ne rien gâcher, vous travaillerez avec une équipe énergique, à l’écoute et réactive. Que demander de plus ? 😉
Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
