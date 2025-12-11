Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest

automatise la billetterie, les modifications de réservation, les annulations, les paiements et la comptabilité pour les ventes de vols réguliers à fort volume

Pour les clients, l'acquisition d'airQuest se traduit par une automatisation accrue, une réduction des processus manuels, une fiabilité améliorée et la capacité de gérer des opérations aériennes complexes à grande échelle

Notre équipe a fait d'airQuest l'un des systèmes de billetterie et de gestion de vols les plus fiables et complets d'Europe. Rejoindre Travelsoft nous permet d'accélérer le développement de notre vision produit, de bénéficier d'un écosystème technologique mondial et d'apporter encore plus de valeur à nos clients

en faisant, société à l'origine d'utilisée par les principaux tour-opérateurs allemands et les distributeurs européens.Cet outil "", indique le Groupe dans un communiqué.airQuest sera progressivement intégrée aux plateformes de Travelsoft,étant déjà connectée et desservant les principaux voyagistes allemands.", poursuit Travelsoft.Par ailleurs, l'équipe d'airQuest, dirigée par son PDG, continuera d'assurer ses activités et de se concentrer pleinement sur le service client et l'innovation produit.", a déclaré Ulrich Sambeth, PDG de proQuest/AirQuest.