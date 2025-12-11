TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest

Le Groupe renforce ses capacités d'automatisation aérienne


Travelsoft consolide sa position sur le marché germanophone et renforce ses capacités d'automatisation aérienne en faisant l'acquisition de proQuest Computersysteme GmbH. Cette société est à l'origine d'airQuest, une solution de gestion des vols utilisée par les principaux voyagistes allemands et les agences de voyages européennes.


Travelsoft acquiert proQuest Computersysteme GmbH, société à l'origine d'airQuest, une solution de gestion des vols utilisée par les principaux TO allemands et les distributeurs européens
Travelsoft renforce sa position sur le marché allemand en faisant l'acquisition de proQuest Computersysteme GmbH, société à l'origine d'airQuest, une solution de gestion des vols utilisée par les principaux tour-opérateurs allemands et les distributeurs européens.

Cet outil "automatise la billetterie, les modifications de réservation, les annulations, les paiements et la comptabilité pour les ventes de vols réguliers à fort volume", indique le Groupe dans un communiqué.

airQuest sera progressivement intégrée aux plateformes de Travelsoft, Atcore étant déjà connectée et desservant les principaux voyagistes allemands.

"Pour les clients, l'acquisition d'airQuest se traduit par une automatisation accrue, une réduction des processus manuels, une fiabilité améliorée et la capacité de gérer des opérations aériennes complexes à grande échelle", poursuit Travelsoft.

Par ailleurs, l'équipe d'airQuest, dirigée par son PDG Ulrich Sambeth, continuera d'assurer ses activités et de se concentrer pleinement sur le service client et l'innovation produit.

"Notre équipe a fait d'airQuest l'un des systèmes de billetterie et de gestion de vols les plus fiables et complets d'Europe. Rejoindre Travelsoft nous permet d'accélérer le développement de notre vision produit, de bénéficier d'un écosystème technologique mondial et d'apporter encore plus de valeur à nos clients", a déclaré Ulrich Sambeth, PDG de proQuest/AirQuest.

airQuest, une expertise de plusieurs décennies dans l'automatisation des vols

Avec l'acquisition d'airQuest, Travelsoft étend son offre de distribution aérienne de bout en bout, de la connectivité NDC à la billetterie, en passant par les services et le rapprochement.

"Avec plus de 45 milliards d'euros de réservations annuelles, plus de 65 millions de passagers gérés par an et une équipe de plus de 700 experts en technologies du voyage, Travelsoft renforce considérablement ses capacités d'automatisation aérienne", résume le Groupe.

"airQuest apporte une expertise de plusieurs décennies dans l'automatisation des vols à grande échelle et une solide réputation auprès des principaux voyagistes allemands.

En unissant nos forces, nous renforçons considérablement notre infrastructure technologique aérienne et consolidons notre présence en Allemagne, l'un des marchés du voyage les plus stratégiques d'Europe.

Cette acquisition s'inscrit naturellement dans notre ambition de construire la plateforme mondiale de référence pour les technologies du voyage, en offrant à nos clients davantage d'automatisation, d'efficacité et d'innovation", a annoncé Christian Sabbagh, fondateur et PDG de Travelsoft.

