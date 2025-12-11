Ras Al Khaimah : un terminal VVIP et de nouveaux hangars privés dès 2027

A Ras Al Khaimah, un terminal VVIP de 1 500 m², comprenant un salon royal, quatre salons VVIP, des espaces d’hospitalité premium, verra le jour en 2027 - DepositPhotos.com, CreativeFamily
Ras Al Khaimah International Airport a conclu un accord avec Falcon Executive Aviation pour développer et exploiter une installation de type FBO comprenant un terminal VVIP de 1 500 m², un hangar polyvalent de 8 000 m² et 9 000 m² d’aire de trafic.
Situé à 15 minutes des zones balnéaires et du futur resort Wynn Al Marjan Island, le site accompagnera la croissance de la clientèle haut de gamme et de l’aviation d’affaires.
Le terminal comprendra un salon royal, quatre salons VVIP, des espaces d’hospitalité premium, le tout dans un environnement conçu pour garantir confidentialité et efficacité.
Les infrastructures incluent également un héliport, des zones de stationnement étendues et des espaces prévus pour les nouvelles mobilités aériennes verticales.
Durabilité et performances opérationnelles renforcées
La construction vise la certification LEED Gold, avec une production solaire permettant de compenser 35% de la consommation énergétique.
Le complexe intégrera des équipements d’assistance entièrement électriques et permettra l’usage de carburants SAF.
Les hangars accueilleront des jets privés de toutes tailles, y compris les appareils ultra long-courriers, avec des capacités de maintenance conformes aux standards internationaux.
Situé à moins de quatre heures de vol d’un tiers de la population mondiale, Ras Al Khaimah espère renforcer son attractivité internationale.
Les travaux doivent s’étendre sur 15 mois, pour une ouverture prévue au premier trimestre 2027.
