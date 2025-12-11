Ras Al Khaimah : un terminal VVIP et de nouveaux hangars privés dès 2027

Un projet stratégique pour soutenir le développement du tourisme de luxe et l’aviation d’affaires

Ras Al Khaimah International Airport a annoncé, lors du Dubai Airshow, la création d’un terminal VVIP et de nouveaux hangars dédiés à l’aviation privée. Développé avec Falcon Executive Aviation, le projet vise à positionner l’aéroport comme porte d’entrée privilégiée des voyageurs haut de gamme vers les Émirats du Nord, à proximité immédiate des principaux resorts de l’Émirat.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 11 Décembre 2025

