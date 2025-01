Ras Al Khaimah enregistre une année touristique record

En 2024, les(Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) ont augmenté de 15 %, avec plus de. RAKTDA a introduit des programmes innovants, notamment un guide MICE et des partenariats avec des agences spécialisées. L’Émirat a égalementgrâce à des collaborations avec Huawei et Trip.com.Ras Al Khaimah ne se limite pas à attirer des touristes. L’Émirat a été reconnu parmi les. Il a également formé 18 talents locaux grâce à un programme en partenariat avec l’université Les Roches. Ces initiatives renforcent l’attractivité de Ras Al Khaimah comme destination de vie et de travail.