TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?

Fort de ces résultats, TUI revoit à la hausse ses prévisions pour l’exercice 2025 : l’EBIT sous-jacent devrait croître de 9 à 11% contre 7 à 10% initialement, tandis que le chiffre d’affaires progresserait de 5 à 10%.



Le Groupe continue par ailleurs de réduire sa saisonnalité et d’améliorer son endettement net, désormais à 1,9 milliard d’euros.



À moyen terme, TUI vise un taux de croissance annuel moyen de l’EBIT sous-jacent compris entre 7 et 10% et un ratio d’endettement net largement inférieur à 1.0x, confirmant son retour aux niveaux pré-pandémiques.