TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?

TUI signe son meilleur 3e trimestre et relève ses objectifs annuels


TUI Group a réalisé un 3e trimestre historique, avec un chiffre d’affaires en hausse de 7% à 6,2 milliards d’euros et un EBIT sous-jacent en progression de 38% à 321 millions d’euros. Porté par des performances record dans l’hôtellerie et les croisières, le géant du tourisme relève ses prévisions pour l’exercice 2025 et confirme la solidité de son modèle intégré.


Rédigé par le Lundi 18 Août 2025

TUI Group signe un 3e trimestre historique avec un chiffre d’affaires en hausse - Depositphotos.com, PR-PhotoDesign
TUI Group a dévoilé, mi-août, des résultats financiers historiques pour le 3e trimestre de son exercice 2025, confirmant l’efficacité de sa stratégie de diversification et d’intégration verticale.

Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 6,2 milliards d’euros, en hausse de 7% par rapport à la même période l’an dernier (5,8 milliards d’euros).

L’EBIT sous-jacent a progressé de 38% pour atteindre 321 millions d’euros, tandis que le résultat avant impôts (EBT) bondit à 270 millions d’euros, presque le double de l’an dernier. La dette nette, quant à elle, s'est améliorée de 0,2 milliard d'euros, à 1,9 milliard d'euros.

Des performances record dans les hôtels et croisières TUI Group

Le segment Holiday Experiences, qui regroupe hôtels, resorts et croisières, a été le principal moteur de cette croissance. L’EBIT sous-jacent du segment a augmenté de 22% pour atteindre 294 millions d’euros, porté par des performances exceptionnelles dans les divisions Hotels & Resorts et Cruises.

Dans l’hôtellerie, le taux d’occupation a progressé de 2 points pour atteindre 82%, avec un tarif moyen journalier en hausse de 3%.

Côté croisières, la demande pour les offres différenciées de TUI a permis une augmentation des prix et des capacités, avec 3,1 millions de journées-passagers disponibles, soit +33% par rapport à l’an dernier, notamment grâce aux nouveaux navires Mein Schiff 7 et Mein Schiff Relax.

Lire aussi : TUI France, croisières, loisirs... Sebastian Ebel, PDG du Groupe, s'explique

TUI Musement, la branche dédiée aux excursions et activités, a également enregistré une progression de 8% des ventes, soutenue par les expériences propres du Groupe, comme les excursions TUI Collection et les tours National Geographic.

Marchés + Airline : une transformation en cours

Le segment Markets + Airline, qui comprend les tour-opérateurs, la distribution et TUI Airline, a bénéficié de l'inclusion de l'activité de Pâques au sein du 3e trimestre et de la forte demande client. L’EBIT sous-jacent a ainsi grimpé à 50 millions d’euros, contre 17 millions l’an dernier.

La transformation de ce segment progresse rapidement grâce au déploiement de plateformes globales standardisées, permettant de réduire les coûts tout en élargissant l’offre de produits et de destinations.

"Nous accélérons la transformation de notre activité traditionnelle de tour-opérateur tout en augmentant l’offre de produits différenciés, en améliorant l’efficacité de nos processus et en réduisant nos coûts grâce à nos plateformes globales. Cela nous permet de croître de manière rentable", a résumé Sebastian Ebel, CEO de TUI Group, dans un communiqué.

Perspectives 2025 et stratégie à moyen terme

Fort de ces résultats, TUI revoit à la hausse ses prévisions pour l’exercice 2025 : l’EBIT sous-jacent devrait croître de 9 à 11% contre 7 à 10% initialement, tandis que le chiffre d’affaires progresserait de 5 à 10%.

Le Groupe continue par ailleurs de réduire sa saisonnalité et d’améliorer son endettement net, désormais à 1,9 milliard d’euros.

À moyen terme, TUI vise un taux de croissance annuel moyen de l’EBIT sous-jacent compris entre 7 et 10% et un ratio d’endettement net largement inférieur à 1.0x, confirmant son retour aux niveaux pré-pandémiques.


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias