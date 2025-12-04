TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Nice : les professionnels du port dénoncent une politique "anti-croisière"

...et désertent le Conseil portuaire du 2 décembre


Pour la première fois, les professionnels du port de Nice ont choisi de ne pas siéger lors du Conseil portuaire du 2 décembre 2025. Ce boycott inédit marque un tournant dans les relations entre la Métropole Nice Côte d’Azur, gestionnaire du port, et l’ensemble des acteurs maritimes, qui dénoncent notamment un ensemble de décisions jugées hostiles au développement de la croisière.


Rédigé par le Jeudi 4 Décembre 2025

Les professionnels du port craignent de voir Nice perdre des escales au profit de ports plus compétitifs - DepositPhotos.com, alexGukBO
Les professionnels du port craignent de voir Nice perdre des escales au profit de ports plus compétitifs - DepositPhotos.com, alexGukBO
Au cœur du conflit entre la Métropole et les professionnels du port de Nice figure la volonté d’instaurer une taxe environnementale locale dite "pollueurs-payeurs".

Cette nouvelle taxation s’ajouterait à la taxe nationale sur la croisière de 15 euros par passager, récemment votée au Sénat, et provoquerait, selon l’Union Maritime 06, une augmentation brutale des redevances pouvant dépasser les 300%.

Les tensions portent également sur le projet d’installer des terrasses de restaurants sur le quai des Deux-Emmanuels, en plein cœur des opérations portuaires.

Les professionnels estiment que cette implantation empiéterait sur les voies de circulation, compliquerait les embarquements et les débarquements, et introduirait des risques majeurs en matière de sûreté, dans un contexte où les comptes du port ont déjà été lourdement sollicités par l’organisation du Sommet de l’Océan.

À cela s’ajoutent désormais les 29 millions d’euros prévus pour la connexion électrique à quai (CENAQ), un investissement jugé particulièrement élevé au regard du niveau d’activité du port.

Appliquer la Charte Croisière Durable

À ces inquiétudes s’ajoute un grief plus général : celui d’un dialogue devenu quasi inexistant.

L’Union Maritime 06 affirme que ses alertes répétées n’ont pas été prises en compte, et considère que la convocation en urgence d’un nouveau Conseil portuaire ce jeudi 4 décembre, ne respecte pas les délais réglementaires prévus par le Code des transports.

Les acteurs n’excluent pas de saisir la justice pour contester cette procédure.

Dans un contexte jugé instable, la profession dit avoir, pourtant, transmis plusieurs propositions pour rétablir un cadre clair et prévisible. Elle demande notamment l’application de la Charte Croisière Durable, signée au niveau national pour définir une tarification incitative aux compagnies engagées dans la réduction de leurs impacts.

Elle souhaite également que le futur arrêté préfectoral encadrant les escales dans les Alpes-Maritimes soit intégré à la réflexion stratégique locale, que la taxe environnementale soit clarifiée dans son périmètre réel et son articulation avec les textes nationaux.

En toile de fond, une inquiétude revient chez de nombreux opérateurs : celle de voir Nice, mais aussi Villefranche-sur-Mer, concernés par l'arrêté préfectoral, perdre des escales au profit de ports voisins perçus comme plus lisibles et stables en matière de gouvernance et de tarification.

Tags : clia, croisieres, estrosi
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
