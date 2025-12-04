Nice : les professionnels du port dénoncent une politique "anti-croisière"

...et désertent le Conseil portuaire du 2 décembre

Pour la première fois, les professionnels du port de Nice ont choisi de ne pas siéger lors du Conseil portuaire du 2 décembre 2025. Ce boycott inédit marque un tournant dans les relations entre la Métropole Nice Côte d’Azur, gestionnaire du port, et l’ensemble des acteurs maritimes, qui dénoncent notamment un ensemble de décisions jugées hostiles au développement de la croisière.



Rédigé par Laurent Guéna le Jeudi 4 Décembre 2025

