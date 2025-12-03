Air France ouvre une nouvelle liaison Paris–Londres Gatwick

Air France poursuit le développement de son réseau moyen-courrier.
La compagnie annonce le renforcement de son offre de vols de/vers le Royaume-Uni, où Air France assure jusqu’à 300 vols par semaine en moyenne vers 6 destinations.
À compter du 29 mars 2026, la compagnie proposera deux vols quotidiens entre Paris-Charles de Gaulle et Londres Gatwick. Ces vols seront opérés en Airbus A220. "Les horaires sont conçus pour permettre des correspondances optimisées via le hub de Paris-Charles de Gaulle vers l’ensemble du réseau mondial d’Air France." précise un communiqué de la compagnie.
Cette nouvelle liaison complètera l’offre historique d’Air France de/vers l’aéroport de Londres-Heathrow, desservi 6 fois par jour par la compagnie.
Horaires des vols Air France (en heure locale) entre Paris CDG et Londres-Gatwick :
• Départs de Paris-CDG vers Londres-Gatwick à 09h20 (arrivée 09h30), et 15h45 (arrivée 15h55)
• Départs de Londres-Gatwick vers Paris-Charles de Gaulle à 10h30 (arrivée à 12h40) et 17h10 (arrivée 19h20).
Ce programme reste soumis à l’obtention des autorisations nécessaires.
Des vols spéciaux vers Cardiff (Pays de Galles) pour les supporters de rugby
À l’occasion du Tournois des Six Nations, Air France assurera par ailleurs 12 vols spéciaux entre Paris-Charles de Gaulle et Cardiff, du 13 au 16 février 2026.
Cette desserte permettra aux supporters français et internationaux de rejoindre facilement le Pays-de-Galles pour vivre le tournoi. Le détail du programme de vols et les tarifs est consultable sur airfrance.com.
