La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)

La dernière assemblée générale de l’Association des journalistes de tourisme (AJT) s’est tenue en Guyane à l’invitation du comité départemental de tourisme. Une occasion inattendue pour 80 journalistes de découvrir un territoire français que peu connaissent et « désirent » tant qu’ils ne l’ont pas visité. Avant de donner la parole au président du Comité départemental de tourisme la semaine prochaine, voici quelques impressions de voyages pouvant servir de base à une prospective avancée.

