Accor : Karelle Lamouche nommée CEO pour l'Europe et l'Afrique du Nord

[plus de 3 000 hôtels répartis dans plus de 40 pays sur la zone


Accor nomme Karelle Lamouche CEO Europe et Afrique du Nord pour ses marques Premium, Milieu de Gamme et Economie, à la tête de plus de 3 000 hôtels.


Mardi 2 Décembre 2025

Assurever
Accor a annoncé la nomination de Karelle Lamouche au poste de CEO Europe et Afrique du Nord pour les marques Premium, Milieu de Gamme et Economie.

Dans ses nouvelles fonctions, elle pilotera les activités de Accor dans la région, qui compte plus de 3 000 hôtels répartis dans plus de 40 pays, représentant environ 40 % du réseau mondial du Groupe.

Cette nomination s’inscrit dans la continuité d’un parcours de près de 30 ans au sein de Accor. Karelle Lamouche occupait récemment le poste de directrice des opérations pour l'Europe et l'Afrique du Nord, après avoir été directrice commerciale pour les marques Premium, Milieu de Gamme et Economie du groupe.

Depuis son arrivée chez Accor en 1998, elle a gravi les échelons, passant de postes en hôtel, notamment celui de directrice générale, à des fonctions de direction au niveau national et international dans les domaines des opérations, du marketing, de la communication et du commerce.

Accor : "Cette région est la première destination touristique mondiale"

Karelle Lamouche, CEO, Europe et Afrique du Nord pour la division Premium, Milieu de Gamme et Economie de Accor déclare : « Cette région est la première destination touristique mondiale, mais elle se compose d’une multitude de marchés, de langues et de cultures. Accor sait mieux que quiconque comment prospérer dans cet environnement complexe : nous disposons de l’expertise, de l’envergure, des marques, des canaux de distribution, des systèmes et de l’excellence opérationnelle nécessaires pour générer des résultats pour nos partenaires propriétaires et pour fidéliser nos clients.

Je suis très enthousiaste à l’idée de diriger nos activités dans cette région, de renforcer notre présence dans des destinations émergentes exceptionnelles et d’apporter une nouvelle dynamique et de nouveaux visiteurs aux destinations déjà établies. »

Jean-Jacques Morin, Directeur Général Adjoint du Groupe Accor, ajoute : « Karelle apporte sa solide expérience en matière de leadership sur tous les aspects de notre activité, des opérations hôtelières à la stratégie commerciale, en passant par les marques, la fidélisation, la distribution et le marketing. Sa capacité à aider les propriétaires à optimiser leur retour sur investissement tout en offrant une expérience mémorable aux clients fait d’elle la personne idéale pour ce rôle. »

