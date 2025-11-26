Accor : Karelle Lamouche nommée CEO pour l’Europe et l’Afrique du Nord

Cette région est la première destination touristique mondiale, mais elle se compose d’une multitude de marchés, de langues et de cultures. Accor sait mieux que quiconque comment prospérer dans cet environnement complexe : nous disposons de l’expertise, de l’envergure, des marques, des canaux de distribution, des systèmes et de l’excellence opérationnelle nécessaires pour générer des résultats pour nos partenaires propriétaires et pour fidéliser nos clients.



Je suis très enthousiaste à l’idée de diriger nos activités dans cette région, de renforcer notre présence dans des destinations émergentes exceptionnelles et d’apporter une nouvelle dynamique et de nouveaux visiteurs aux destinations déjà établies.

Karelle apporte sa solide expérience en matière de leadership sur tous les aspects de notre activité, des opérations hôtelières à la stratégie commerciale, en passant par les marques, la fidélisation, la distribution et le marketing. Sa capacité à aider les propriétaires à optimiser leur retour sur investissement tout en offrant une expérience mémorable aux clients fait d’elle la personne idéale pour ce rôle.