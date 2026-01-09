Novotel se réinvente : 600 hôtels en route vers la "Longévité"

Déjà présente avant le Covid, l'aspiration à un plus grand bien-être s'est largement amplifiée depuis, partout dans le monde.
Novotel, la marque "milieu de gamme" la plus réputée (600 hôtels dans 67 pays et 200 ouvertures encore prévues) du groupe Accor, l'a bien compris qui a décidé de s'inscrire dans ce "mouvement de fond pour repenser sa nouvelle identité de marque".
La philosophie qui sous-tend cette nouvelle identité se résume en un slogan qui claque bien : "Longevity every day" en anglais, "Longévité au quotidien", en français.
Elle s'incarnera dans quatre domaines -"bien dormir"; "bien manger"; "bouger"; enfin, "entretenir des relations humaines".
Elle conduira progressivement à reformuler tous les standards de la marque Novotel afin d' irriguer toute l'expérience client . Elle devrait donc s'imposer peu à peu aux propriétaires comme aux managers de ses hôtels qui sont franchisés.
"Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement. Toujours plus vite, toujours plus exigeant. Mais le véritable progrès consiste à faire ce qui dure. La mise en oeuvre de la philosophie "Longévité au quotidien" aidera à trouver un meilleur équilibre grâce à de petits changements significatifs qui transforment votre façon de vivre, de vous reposer, de bouger et de créer des liens", fait valoir Jean-Yves Minet.
Directeur général des marques Milieu de gamme et Économiques de Accor, il a présenté cette philosophie à la presse française au cours d'un déjeuner au Novotel Paris Vaugirard, à l'issue d'une conférence de presse internationale en anglais par écrans interposés.
Nonotel : inspiré par les "Blue Zones"
La conférence de presse internationale pour présenter la nouvelle philosophie de Novotel s'est faite par écrans interposés. Capture d'écran par PB.
"Cette philosophie, a insisté Jean-Yves Minet, est inspirée par la nature humaine et par la nature qui nous nourrit".
Et d'ajouter : "Il existe d'ores et déjà dans le monde quelques régions qui comptent un pourcentage de centenaires supérieur à la moyenne : dans ces "Blue zones", les habitants mangent beaucoup de légumes verts et de légumineuses ; ils font naturellement de l'exercice car ce sont des zones de montagne ; ils vivent au calme et donc dorment bien ; enfin, ils ont beaucoup de relations avec leur famille et leur communauté villageoise. Là réside le secret de leur longévité".
Il est d'autant plus urgent de s'inspirer de leur mode de vie que, selon une étude de l'université de Stanford, les enfants qui naissent aujourd'hui aux Etats-Unis vivront plus de 100 ans, a poursuivi Jean-Yves Minet.
"Autant donc participer de ce mouvement en proposant à nos clients des séjours qui les aident à se sentir mieux et à mieux vivre, jour après jour".
Pour avancer dans cette direction, Novotel a décidé de créer -pour s'en inspirer- "Novotel 37 Collective", une communauté de créateurs, d’experts et d’acteurs du changement -de toutes origines- qui œuvrent d'ores et déjà pour "un monde meilleur."
Cette communauté n'est pas entièrement constituée mais elle inclut déjà le créateur culinaire britannique Alfie Steiner, spécialiste de l'alimentation végétale, et le Français Kauli Vaast, champion olympique de surf en 2024.
"Un petit pas à la fois. Par l’alimentation, le sommeil, l’activité physique et les liens sociaux, ils nous montrent comment le quotidien peut devenir extraordinaire", souligne Jean-Yves Minet.
Une conversion qui prendra quelques années
Au vu de ses menus, le restaurant Quindici Caffè du Novotel Paris Vaugirard propose déjà plus de 25 % de légumes et de fruits. Photo : PB.
Au vrai,b[ le changement est d'ores et déjà enclenché par une partie des hôtels Novotel mais la conversion de tous les hôtels "prendra quelques années" . "C'est un processus", a insisté Jean-Yves Minet.
Pour que les clients puissent "mieux dormir", depuis 2024, les chambres des hôtels rénovés sont déjà équipées de matelas, épais de 29 cm et faits de matériaux éco-responsables. Le mouvement se poursuivra au fur et à mesure des rénovations, pour aboutir à l'horizon 2030.
Le changement sera plus rapide dans le domaine de l'alimentation. L'objectif est qu'au moins 25 % des menus soient composés de fruits et de légumes. A peu près 40 % des hôtels Novotel le font déjà et 100 % devraient y parvenir d'ici la fin 2026 car leurs chefs seront formés dès le deuxième trimestre au Culinary Institute of America, une école culinaire privée qui a plusieurs campus aux États-Unis.
Inclure rapidement davantage d'exercices physiques dans l'expérience client ne devrait pas poser de difficultés insurmontables aux 70 % des hôtels Novotel déjà équipés d'une piscine ou (et) d'une salle de sports.
Cependant, "bouger plus" pourrait passer aussi par des exercices réalisés en chambre en suivant des conseils dispensés par le réseau intérieur de télévision des hôtels.
Novotel : séduire les consommateurs de demain
Enfin, pour renforcer les interactions sociales, Novotel prévoit de repenser son protocole MICE au deuxième semestre 2026 afin d'y inclure des pauses et des exercices pour mieux gérer son énergie.
Pour la clientèle famille -d'ores déjà très largement majoritaire chez Novotel-, la marque prévoit d'abord de poursuivre ses offres tarifaires spéciales pour les familles : lit supplémentaire gratuit pour un enfant jusqu'à 16 ans (s'il est installé dans la chambre des parents) et chambre supplémentaire pour les enfants facturée à 50 %, le petit déjeuner étant gratuit.
En outre, fort astucieusement, Novotel a conclu, en 2024, un partenariat avec WWF centré sur la protection des océans. Il s'incarne notamment dans des jeux destinés à renforcer l'éducation des enfants dans ce domaine.
Ainsi, tout en contribuant à "assurer le futur" (de la planète) par ce biais, Novotel s'assurera probablement aussi ses futurs clients. En effet, les enfants sont particulièrement sensibles à la survie des baleines et des dauphins. Et ils sont les consommateurs de demain...
Une recette vieille comme le monde qui a fait ses preuves.
A lire aussi : Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial
