Novotel se réinvente : 600 hôtels en route vers la "Longévité"

"Cette philosophie , a insisté Jean-Yves Minet, est inspirée par la nature humaine et par la nature qui nous nourrit".



Et d'ajouter : "Il existe d'ores et déjà dans le monde quelques régions qui comptent un pourcentage de centenaires supérieur à la moyenne : dans ces "Blue zones", les habitants mangent beaucoup de légumes verts et de légumineuses ; ils font naturellement de l'exercice car ce sont des zones de montagne ; ils vivent au calme et donc dorment bien ; enfin, ils ont beaucoup de relations avec leur famille et leur communauté villageoise. Là réside le secret de leur longévité".



Il est d'autant plus urgent de s'inspirer de leur mode de vie que, selon une étude de l'université de Stanford, les enfants qui naissent aujourd'hui aux Etats-Unis vivront plus de 100 ans, a poursuivi Jean-Yves Minet.



"Autant donc participer de ce mouvement en proposant à nos clients des séjours qui les aident à se sentir mieux et à mieux vivre, jour après jour".



Pour avancer dans cette direction, Novotel a décidé de créer -pour s'en inspirer- "Novotel 37 Collective", une communauté de créateurs, d’experts et d’acteurs du changement -de toutes origines- qui œuvrent d'ores et déjà pour "un monde meilleur. "



Cette communauté n'est pas entièrement constituée mais elle inclut déjà le créateur culinaire britannique Alfie Steiner, spécialiste de l'alimentation végétale, et le Français Kauli Vaast, champion olympique de surf en 2024.



"Un petit pas à la fois. Par l’alimentation, le sommeil, l’activité physique et les liens sociaux, ils nous montrent comment le quotidien peut devenir extraordinaire", souligne Jean-Yves Minet.