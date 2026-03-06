TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Sylvie Perez (Mop Voyages) : "Malgré l’incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement"

Sylvie Perez est membre du directoire de Selectour


Cheffe d’entreprise à la tête de deux agences en Haute-Garonne, Sylvie Perez doit affronter, depuis près d'une semaine, les conséquences du conflit au Moyen-Orient. Gérer les dossiers critiques, se focaliser sur les départs les plus proches, rester en veille... font partie de son quotidien et de celui de ses équipes. A cela s'ajoutent d'autres défis : inflation, envolée des tarifs aériens, digitalisation et intelligence artificielle, qui redéfinissent le métier d’agent de voyages.


Rédigé par le Vendredi 6 Mars 2026 à 07:37

L'équipe des agences Mop Voyages du Muret et Auterive (Haute-Garonne). A gauche, Sylvie Perez, la gérante - Photo Mop Voyages
L'équipe des agences Mop Voyages du Muret et Auterive (Haute-Garonne). A gauche, Sylvie Perez, la gérante - Photo Mop Voyages
Aer Lingus
Face à la guerre soudaine au Moyen-Orient, les agences de voyages doivent prioriser les dossiers critiques de leurs clients.

Chez Mop Voyages, en Haute-Garonne, « nous nous focalisons sur les départs les plus proches, jusqu’à la mi-mars. Pour les séjours prévus au-delà, nous restons en veille et attendons des informations complémentaires avant de nous prononcer », explique Sylvie Perez, la dirigeante.

Pour Dubaï, où certains vols sont prévus dès ce vendredi 6 mars 2026, l’incertitude reste forte : « Si les vols ne sont pas annulés, le TO pourrait techniquement confirmer les départs. C’est une situation aberrante alors même que l’État français rapatrie ses ressortissants.

Nous espérons que le TO optera pour un report ou un changement de date. »

Côté business travel, la situation est plus fluide : « Les billets flex nous permettent des remboursements intégralement, sans difficulté. Sur le terrain, nos contacts signalent que la protection des voyageurs fonctionne, mais les projets au Moyen-Orient restent à l’arrêt. »

Pour Sylvie Perez, la priorité des agences reste le suivi personnalisé et la réactivité : « Malgré l’incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement et la sécurité que nous leur apportons. »

Le voyage d’affaires à Muret, le loisir à Auterive

Cette expertise, elle la met au service de ses clients depuis plus de 15 ans.

D’abord salariée de l’agence Mop Voyages à Muret (Haute-Garonne), qu’elle intègre en 1998 en tant que billettiste affaires, Sylvie Perez rachète l’entreprise en 2010. « Mon patron m’a proposé de racheter l’agence. J’ai accepté, c’était une grande chance pour moi », nous confie-t-elle.

Depuis, elle dirige Mop Voyages tout en conservant un rôle très opérationnel, notamment sur la billetterie affaires, cœur historique de l’activité.

« J’adore le contact avec mes clients sociétés. J’ai instauré une relation de confiance et de proximité avec eux depuis tant d’années, et c’est ce qui donne du sens à mon métier », souligne-t-elle.

En 2021, en pleine période post-crise sanitaire, elle reprend une seconde agence à Auterive, également en Haute-Garonne.

« J’ai repris le bail suite au départ en retraite d’un ancien collègue. Finalement, en 2024, j’ai quitté le centre-ville et déménagé l’agence au bord de la nationale en direction de Foix. Les locaux sont plus agréables, plus visibles, mieux situés et avec parking », explique-t-elle.

Aujourd’hui, l’activité est clairement structurée : le voyage d’affaires à Muret et le loisir à Auterive.

Inflation, volatilité des prix, évolution des usages...

Sylvie Perez, gérante de Mop Voyages. @mop voyages
Sylvie Perez, gérante de Mop Voyages. @mop voyages
Après deux bonnes années, 2026 s’annonce plus tendue. En plus de la guerre au Moyen-Orient, l’inflation, la volatilité des prix et l’évolution des usages clients pèsent fortement sur le secteur.

« Nous réalisons environ 2 millions d’euros de volumes sur la billetterie et 1,5 million d’euros sur le loisir. Mais pour combien de temps encore ? », s’interroge la cheffe d’entreprise.

« Je travaille surtout avec des TPE et des PME. Elles se disent : pourquoi ne pas le faire seules ? »

Un raisonnement qui, selon elle, occulte la valeur ajoutée du conseil. « Elles ne se rendent pas compte de notre expertise, du gain de temps et des solutions que l’on peut leur apporter », regrette Sylvie Perez.

L’envolée des tarifs aériens constitue l’un des principaux défis. « L’augmentation des prix de l’aérien est un vrai poids. Je ne peux pas baisser mes frais d’agence, et certaines sociétés se disent qu’elles peuvent gérer seules leurs déplacements. »

La hausse des tarifs hôteliers complique également les réservations, notamment sur les grandes destinations professionnelles. « Aujourd’hui, on ne trouve plus d’hôtels à Paris à moins de 300 euros. Il faut gérer l’inflation des prestations, que ce soit l’aérien ou l’hôtellerie. »

Sur le marché du loisir, la situation est similaire, avec des prix devenus extrêmement volatils.

« On annonce un devis à un client, et une heure après ce n’est plus le même prix. Cela demande beaucoup de pédagogie et d’explications », affirme Sylvie Perez.

À ces contraintes économiques s’ajoute une transformation profonde du métier liée au numérique et à l’intelligence artificielle. Les clients comparent désormais en temps réel et questionnent davantage les frais d’agence.

« Beaucoup arrivent avec leur téléphone en main et regardent en même temps. Ils demandent : à quoi vous servez ? Pourquoi payer des frais d’agence ? »

Dans ce contexte, le rôle de l’agent de voyages évolue vers davantage d’accompagnement et de sécurisation.

« Aujourd’hui, on ne vend plus simplement des billets. On vend de la sérénité, de l’expertise et un service après-vente. L’agence, c’est un filet de sécurité », affirme l’entrepreneure.

Autre difficulté majeure : le recrutement, devenu un frein au développement.

« Le recrutement devient très compliqué. J’ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu’un avec de l’expérience, et ça me freine énormément. »

« Il faut constamment se renouveler. J’ai besoin de défis »

L'agence Mop Voyages de Muret (Haute-Garonne) - Mop Voyages
L'agence Mop Voyages de Muret (Haute-Garonne) - Mop Voyages
En parallèle de la gestion de ses deux agences, Sylvie Perez s’investit activement au sein du réseau Selectour. Déléguée régionale depuis plusieurs années, elle joue un rôle de relais entre le réseau et les agences indépendantes, tout en participant aux actions commerciales locales.

Son implication s’est encore renforcée avec son entrée au directoire du réseau.

« Le directoire, c’est vraiment le cœur de l’entreprise. C’est là où sont prises les plus grosses décisions de Selectour », souligne-t-elle.

Cet engagement lui permet d’anticiper les évolutions du secteur et d’adapter plus rapidement la stratégie de ses propres points de vente.

« Je ne suis pas une agence qui attend que le réseau communique pour être informée. On a une vision en amont, et ça aide énormément dans nos décisions. »

À la tête de ses agences, ses ambitions sont claires : moderniser les outils, renforcer la valeur du conseil et développer davantage de voyages sur-mesure.

« Nous faisons de plus en plus de sur-mesure. Nous sommes des architectes de voyages et voulons le pousser encore plus. Le client est de plus en plus exigeant, il veut de l’immersion, de l’authenticité. Grâce au réseau Selectour, on s’appuie sur une banque de réceptifs audités, on travaille sans risque. »

Elle mise également sur l’intelligence artificielle pour optimiser l’organisation interne et gagner du temps sur les tâches administratives.

« Nous devons nous former. Pour l’instant, l’IA sert surtout à automatiser les tâches basiques pour nous permettre de nous concentrer sur le client. Il n’y a pas un jour où je ne l’utilise pas », note Sylvie Perez.

Malgré un contexte incertain pour 2026, entre inflation persistante, tensions géopolitiques et mutation des comportements d’achat, Sylvie Perez reste résolument tournée vers l’avenir.

« Il faut constamment se renouveler. J’ai besoin de défis. Mon objectif est de continuer à faire évoluer mes agences notamment avec le développement de voyages thématiques et sur-mesure, axés sur l’authenticité et l’expérience locale. »


Tags : mop voyages, sylvie perez
Sylvie Perez (Mop Voyages) : "Malgré l'incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement"

