Sylvie Perez (Mop Voyages) : "Malgré l’incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement"

nous nous focalisons sur les départs les plus proches, jusqu’à la mi-mars. Pour les séjours prévus au-delà, nous restons en veille et attendons des informations complémentaires avant de nous prononcer

Si les vols ne sont pas annulés, le TO pourrait techniquement confirmer les départs. C’est une situation aberrante alors même que l’État français rapatrie ses ressortissants.



Nous espérons que le TO optera pour un report ou un changement de date.

Les billets flex nous permettent des remboursements intégralement, sans difficulté. Sur le terrain, nos contacts signalent que la protection des voyageurs fonctionne, mais les projets au Moyen-Orient restent à l’arrêt.

Malgré l’incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement et la sécurité que nous leur apportons