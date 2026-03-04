Air France : récit d’une exfiltration réussie depuis les pays du Golfe

les téléphones n’ont pas arrêté de sonner

d’extraction

Nous pouvons nous féliciter de cette belle opération ramenant près de 360 membres d’équipage et passagers à Paris

Le Ministère des Affaires étrangères vient d’annoncer que des vols de rapatriement seront probablement effectués. Si notre compagnie est sollicitée, le SNPL prendra ses responsabilités comme toujours dans ce genre de situations exceptionnelles, en accordant les dérogations nécessaires à l’exécution de ces vols spéciaux, tant que la sécurité des routes, des aéroports et des équipages est préservée