ITA Airways mise sur l’art de vivre italien à l’ITB de Berlin

47 fréquences hebdomadaires entre l'Allemagne et l'Italie


À l’occasion de l’ITB Berlin 2026, ITA Airways met en avant son nouveau concept d’exposition "Piazza Italienne", inspiré de l’art de vivre du Made in Italy. Présente pour la quatrième année consécutive au salon, la compagnie profite de l’événement pour présenter ses nouveautés de la saison été 2026.


Rédigé par le Mercredi 4 Mars 2026 à 09:21

ITA Airways revient pour la quatrième année consécutive à l'ITB Berlin - Depositphotos.com @Wirestock
ITA Airways revient pour la quatrième année consécutive à l’ITB Berlin - Depositphotos.com @Wirestock
Pour la quatrième année consécutive, ITA Airways participe à ITB Berlin, l’un des rendez-vous majeurs du tourisme mondial, organisé jusqu’au 5 mars 2026 au sein du Messe Berlin.

À cette occasion, la compagnie italienne investit un nouvel espace d’exposition baptisé "Piazza Italienne", situé sur le stand du Lufthansa Group et entièrement dédié à l’identité et à l’art de vivre italiens.

Inspirée de la place italienne traditionnelle, la "Piazza Italienne" vise à recréer un environnement chaleureux et convivial. Pavage en pierre, tables de café, bancs et olivier symbolique composent cet espace pensé comme une immersion dans l’expérience italienne.

Sur le stand et le salon, les équipes de ventes internationales et locales d’ITA Airways sont présentes, afin de rencontrer partenaires et professionnels du secteur.

Un réseau en expansion

Il faut dire que marché allemand demeure central dans la stratégie de la compagnie. Pour la saison été 2026, ITA Airways proposera jusqu’à 47 fréquences hebdomadaires entre l'Allemagne et l'Italie.

Les liaisons relieront Francfort, Munich et Hambourg aux hubs de Rome, via Rome Fiumicino Airport, ainsi qu’à Milan Linate Airport. Ces connexions permettent un accès élargi au réseau domestique et international de la compagnie.

À l’été 2026, ITA Airways exploitera 72 destinations : 19 domestiques, 36 internationales et 17 intercontinentales, complétées par 12 routes saisonnières desservant notamment des îles italiennes, grecques et espagnoles.

Parmi les nouveautés majeures figurent la reprise des vols vers Heathrow Airport, à destination de Londres, avec deux fréquences quotidiennes, le lancement d’une liaison vers Houston à partir du 1er mai 2026 opérée à raison de trois vols hebdomadaires (cinq à partir de juin), le renforcement de la desserte vers Miami, passant de 7 à 9 fréquences hebdomadaires, de nouveaux vols directs vers Malaga, Valence (Espagne) et Marseille, ainsi qu’une augmentation des fréquences vers Tunis durant la période estivale.

Le programme inclut également des liaisons saisonnières entre Olbia et Turin, ainsi qu’entre Olbia et Gênes.

Intégration au sein du groupe Lufthansa

L’intégration d’ITA Airways au sein de Lufthansa Group se poursuit, avec 63 projets de synergies visant à optimiser les revenus et les coûts.

Plusieurs avancées ont déjà été mises en œuvre : partage de codes donnant accès à plus de 150 destinations, coordination des programmes de fidélité Volare et Miles & More, accès réciproque aux salons, harmonisation tarifaire, optimisation opérationnelle dans les hubs du groupe, gestion du cargo, réduction des coûts GDS et partenariat avec Starlink pour la connectivité à bord.


