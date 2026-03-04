ITA Airways mise sur l’art de vivre italien à l’ITB de Berlin

Il faut dire que marché allemand demeure central dans la stratégie de la compagnie. Pour la saison été 2026, ITA Airways proposera jusqu’à 47 fréquences hebdomadaires entre l'Allemagne et l'Italie.



Les liaisons relieront Francfort, Munich et Hambourg aux hubs de Rome, via Rome Fiumicino Airport, ainsi qu’à Milan Linate Airport. Ces connexions permettent un accès élargi au réseau domestique et international de la compagnie.



À l’été 2026, ITA Airways exploitera 72 destinations : 19 domestiques, 36 internationales et 17 intercontinentales, complétées par 12 routes saisonnières desservant notamment des îles italiennes, grecques et espagnoles.



Parmi les nouveautés majeures figurent la reprise des vols vers Heathrow Airport, à destination de Londres, avec deux fréquences quotidiennes, le lancement d’une liaison vers Houston à partir du 1er mai 2026 opérée à raison de trois vols hebdomadaires (cinq à partir de juin), le renforcement de la desserte vers Miami, passant de 7 à 9 fréquences hebdomadaires, de nouveaux vols directs vers Malaga, Valence (Espagne) et Marseille, ainsi qu’une augmentation des fréquences vers Tunis durant la période estivale.



Le programme inclut également des liaisons saisonnières entre Olbia et Turin, ainsi qu’entre Olbia et Gênes.