Lufthansa intègre ITA Airways à son réseau

L’intégration d’ITA Airways au sein du réseau Lufthansa se fera progressivement, tout en préservant son identité de marque. Dès cet été, les passagers bénéficieront de nouveaux services, notamment l’accumulation de points via le programme de fidélité existant « Volare » ou « Miles & More » de Lufthansa. Des initiatives telles que le partage de codes, l’accès mutuel aux salons et une éventuelle adhésion à Star Alliance sont également prévues.



Par ailleurs, plusieurs nominations stratégiques ont été annoncées pour piloter cette transition. Joerg Eberhart prend les fonctions de PDG d’ITA Airways, tandis que Lorenza Maggio devient directrice de la stratégie et de l’intégration. Michael Trestl supervisera l’intégration complète au sein du groupe Lufthansa.



Avec cette acquisition, Lufthansa vise à redéfinir le marché aérien italien et européen. Une conférence de presse prévue le 3 février 2025 à Rome apportera davantage de détails sur cette transition prometteuse.