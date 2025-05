ITA Airways présente son nouveau salon à Milan Linate

La réouverture de ce salon à l’aéroport de Milan Linate confirme l’importance de cette ville dans nos plans de croissance

Lereprésente la volonté d’ITA Airways d’intégrer les valeurs culturelles italiennes à l’expérience de voyage. Ouvert de 6h00 à 22h00, il est structuré en trois zones : un espace restauration, une zone de détente et une zone d’affaires. Les services proposés incluent une connexion Wi-Fi, un kiosque à journaux numérique et des cabines téléphoniques. Ce salon est également le premier à porter la mention «». Joerg Eberhart , PDG d’ITA Airways , affirme : «». Linate est un point d’accès important pour, avec des correspondances facilitées via Rome Fiumicino vers. Au cours du premier trimestre 2025, 1,25 million de passagers ont transité par cet aéroport.Le nom « Runway » illustre la double identité du lieu : à la fois piste d’aviation et podium de mode, il symbolise le voyage et l’élégance milanaise. Le salon vise ainsi à être un lieu de transition harmonieux entre l’Italie et les autres destinations du réseau ITA Airways. Cette approche s’inscrit dans une