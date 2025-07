Incendies : quelle est la situation en Turquie et en Grèce ?

Depuis le début de l’année, la, sur fond de sécheresse prolongée liée au changement climatique. Dans l’ouest du pays , un incendie dans la province d’Izmir a fait un. Un ouvrier forestier blessé lors de la lutte contre l’incendie à Ödemis, est décédé à l’hôpital. Ce décès s’ajoute à celui d’un homme de 81 ans alité et à un autre ouvrier forestier de 39 ans, morts jeudi dans le même secteur.Le feu avait touché le, situé à une centaine de kilomètres à l’est d’Izmir. Il a été maîtrisé vendredi soir, tout comme six autres incendies de forêt, principalement localisés dans l’ouest et le centre du pays. Les opérations de lutte se poursuivent toutefois dans la, dans la province de Hatay, au sud de la Turquie, près de la frontière syrienne.Les vents ayant soufflé à plus de 85 km/h ont compliqué les interventions, notamment dans les zones boisées et asséchées.. Les autorités ont confirmé que certains foyers, notamment près de Cesme, une station balnéaire proche d’Izmir, avaient été contenus.