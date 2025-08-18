TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages

Une version sans abonnement disponible pour les pros du tourisme


La start-up française AdopteunTO, spécialisée dans les outils pour les agences de voyages, propose désormais un accès libre à sa plateforme sans abonnement.


Rédigé par le Mercredi 20 Août 2025

La start-up française AdopteunTO propose désormais un accès libre à sa plateforme - Depositphotos.com, @ArturVerkhovetskiy
La start-up française AdopteunTO propose désormais un accès libre à sa plateforme - Depositphotos.com, @ArturVerkhovetskiy
CroisiEurope
Créée en mars 2017, la plateforme AdopteunTO permet aux agences de voyages de centraliser rapidement toutes les informations sur les offres des tour-opérateurs.

Elle a lancé début août une nouvelle formule en accès libre et sans abonnement qui comprend un moteur de recherche de séjours composé de plus de 150 critères, dont 80% inédits et exclusifs, ainsi que des moteurs pour les circuits, autotours et croisières.

Les utilisateurs peuvent également accéder à un moteur DMC qualifié et référencé, consulter les programmes, les disponibilités et les tarifs des TO, générer des PDF personnalisables à envoyer directement aux clients, télécharger des fiches produits modifiables, et profiter de plus de 360 000 photos HD et des avis sur les hébergements.

Autres articles
Un outil "100% pensé par et pour les agents de voyages", souligne la start-up dans un post sur LinkedIn.

Pour profiter de cette version sans abonnement, il suffit de se rendre sur adopteunto.com, de cliquer sur « Connexion » et de créer son profil en moins de deux minutes.

Avec près de 3 000 agences déjà inscrites, les fondateurs comptent continuer à élargir leur base d’utilisateurs.

Lire aussi : La production Quartier Libre disponible sur AdopteunTO


Lu 232 fois

Tags : adopteunto
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TourMaG

Brand News La Travel Tech

La SNCF arrive à grande vitesse chez DIGITRIPS Pro !

La SNCF arrive à grande vitesse chez DIGITRIPS Pro !
L’offre de DIGITRIPS Pro ne cesse de s’élargir. En effet, il est maintenant possible de réserver un...
Dernière heure

Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national

Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

L'AGENCE PHOTOGRAPHES DU MONDE - Responsable Voyages H/F - CDI - (Paris 15e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Rennes (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (École-Valentin (25))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet

Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet
Partez en France

Partez en France

Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre

Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national

Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national
Production

Production

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs
AirMaG

AirMaG

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Milan s’offre un nouveau palace avec l’ouverture du Carlton Milan

Milan s’offre un nouveau palace avec l’ouverture du Carlton Milan
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec "Sail & Stay", Celestyal modernise son outil de réservation pour les agents de voyages

Avec "Sail &amp; Stay", Celestyal modernise son outil de réservation pour les agents de voyages
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias