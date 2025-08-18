AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages

La start-up française AdopteunTO propose désormais un accès libre à sa plateforme - Depositphotos.com, @ArturVerkhovetskiy
Créée en mars 2017, la plateforme AdopteunTO permet aux agences de voyages de centraliser rapidement toutes les informations sur les offres des tour-opérateurs.
Elle a lancé début août une nouvelle formule en accès libre et sans abonnement qui comprend un moteur de recherche de séjours composé de plus de 150 critères, dont 80% inédits et exclusifs, ainsi que des moteurs pour les circuits, autotours et croisières.
Les utilisateurs peuvent également accéder à un moteur DMC qualifié et référencé, consulter les programmes, les disponibilités et les tarifs des TO, générer des PDF personnalisables à envoyer directement aux clients, télécharger des fiches produits modifiables, et profiter de plus de 360 000 photos HD et des avis sur les hébergements.
Elle a lancé début août une nouvelle formule en accès libre et sans abonnement qui comprend un moteur de recherche de séjours composé de plus de 150 critères, dont 80% inédits et exclusifs, ainsi que des moteurs pour les circuits, autotours et croisières.
Les utilisateurs peuvent également accéder à un moteur DMC qualifié et référencé, consulter les programmes, les disponibilités et les tarifs des TO, générer des PDF personnalisables à envoyer directement aux clients, télécharger des fiches produits modifiables, et profiter de plus de 360 000 photos HD et des avis sur les hébergements.
Un outil "100% pensé par et pour les agents de voyages", souligne la start-up dans un post sur LinkedIn.
Pour profiter de cette version sans abonnement, il suffit de se rendre sur adopteunto.com, de cliquer sur « Connexion » et de créer son profil en moins de deux minutes.
Avec près de 3 000 agences déjà inscrites, les fondateurs comptent continuer à élargir leur base d’utilisateurs.
Lire aussi : La production Quartier Libre disponible sur AdopteunTO
Pour profiter de cette version sans abonnement, il suffit de se rendre sur adopteunto.com, de cliquer sur « Connexion » et de créer son profil en moins de deux minutes.
Avec près de 3 000 agences déjà inscrites, les fondateurs comptent continuer à élargir leur base d’utilisateurs.
Lire aussi : La production Quartier Libre disponible sur AdopteunTO
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille