Le Maroc attire les voyageurs du monde entier avec ses paysages époustouflants, sa culture riche et son histoire fascinante. À cet effet, Naga Travel est l’agence de voyage idéale pour explorer ce joyau du nord de l’Afrique de manière véritablement immersive.
Naga Travel est une agence de voyage Maroc qui ne se contente pas de proposer des circuits touristiques classiques. Elle s’engage également à vous faire découvrir le pays dans toute sa splendeur. Notre équipe est composée d’experts locaux, profondément enracinés dans la culture et les traditions du Maroc. Leur connaissance du terrain, acquise au fil des années d’exploration, leur permet de vous emmener hors des sentiers battus, là où se cachent les véritables trésors du pays.
Que vous souhaitiez vous aventurer dans les souks animés des médinas, escalader les sommets enneigés de l’Atlas ou vous perdre dans les étendues infinies du désert du Sahara, leur expertise vous garantit une expérience authentique et enrichissante.
Ainsi, en choisissant Naga Travel pour votre voyage au Maroc, vous optez pour bien plus qu’une simple agence de voyage. Vous choisissez une immersion totale dans la culture, la nature et l’aventure de ce pays envoûtant.
Découvrez le Maroc autrement avec Naga Travel
Notre équipe expérimentée se charge de tout : hébergements, transport, guides locaux et activités, pour que votre voyage soit à la fois sécurisé, confortable et inoubliable. Nous proposons des circuits classiques, des séjours aventure, des escapades culturelles ou encore des voyages sur mesure, selon vos envies et votre rythme.
Avec Naga Travel, découvrez le Maroc avec passion, authenticité et confort, et laissez-vous guider pour vivre une expérience mémorable, adaptée à chacun.
Sur le terrain, nous disposons de nos propres minibus et 4x4 ainsi que de chauffeurs-guides pour l’ensemble du Maroc. Nous proposons des circuits dans les villes impériales, le sud marocain, les déserts et les vallées avec leurs kasbahs, ainsi que des séjours en hôtels, riads, maisons d’hôtes ou bivouacs dans le désert. Nos offres incluent également diverses activités et visites : randonnées, excursions dans le désert et la montagne. Nous possédons deux bivouacs dans le désert d’Erg Cheggaga : le Camp Nomade et un lodge de luxe.
- Circuits des villes impériales
- Circuit en 4x4 sud Marocain, déserts et vallées avec Kasbah
- Séjours en hôtel et Golf (Marrakech, Agadir et Essaouira)
- Séjour Riad et Maison d'hôtes dans les vallées sud Maroc
- Séjour Bivouac dans le désert Chegaga et Merzouga, Agafay
- Randonnée, désert et montagne
- Séjour YOGA au Désert Bivouac privé
- Circuit sur mesure sur l'ensemble du Maroc
NAGA TRAVEL MAROC
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
| Hassan Laghfiri - Directeur
Naga Travel - Agence de Voyage réceptive DMC
Licence N° ODV - 14143 - Ministère du Tourisme Maroc
Avenue Mohamed V - 45000 Ouarzazate
Assurance Responsabilité AXA
contact@naga-travel.com
www.naga-travel.com
Agence : +212 524 89 05 86 / Hassan : +212 644 777 405