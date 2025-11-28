TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Pilotage des ventes Selectour : "nous allons mettre en place une tolérance zéro"

Congrès Selectour 2025 à Cape Town, en Afrique du Sud


Laurent Abitbol, président du directoire et Jean-Noël Lefeuvre, directeur général de Selectour, ont enfoncé le clou sur le pilotage des ventes tourisme, lors du congrès Selectour 2025. Si 83% des ventes TO concernent les voyagistes référencés, ils souhaiteraient atteindre les 100%... Utopique ?


Rédigé par le Vendredi 28 Novembre 2025

Jean-Noël Lefeuvre, directeur général de Selectour : "La politique, elle est claire, c'est de vendre exclusivement à 100% les fournisseurs référencés" - Photo : CE
Jean-Noël Lefeuvre, directeur général de Selectour : "La politique, elle est claire, c'est de vendre exclusivement à 100% les fournisseurs référencés" - Photo : CE
TAP Air Portugal
C'est l'un des (sempiternels ?) sujets qui s'invite régulièrement au programme des congrès professionnels des réseaux de distribution. Celui du pilotage des ventes !

La 50e édition de la grand-messe Selectour en Afrique du Sud n'y fait pas exception.

A lire aussi : Selectour veut faire "partie du GIE mondial" piloté par Certares !

Laurent Abitbol, président du directoire ne passe pas par quatre chemins : "nous allons mettre en place une tolérance zéro", a-t-il déclaré en ouverture du congrès.

Son objectif : vendre à 100% les tour-opérateurs référencés.

"Les voyagistes nous donnent beaucoup d'argent. Ils jouent le jeu. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas 100% des ventes sur les 43 tour-opérateurs référencés. Aujourd'hui nous sommes à 83%. Ces 17% me gênent. C'est une bataille importante", a-t-il ajouté, en ouverture du congrès à Cape Town, le 27 novembre 2025.

Pour faire remonter ce taux, le directoire a voté à l'unanimité un bonus pour les agences qui respectent à 100% le référencement. Y aura-t-il un malus pour celles qui ne suivraient pas à la lettre la consigne ?

"Non" répond Jean-Noël Lefeuvre, directeur général du réseau. "Une part des revenus va être réservée aux adhérents qui jouent le jeu des fournisseurs référencés.

Il est normal que ceux qui font profiter et enrichissent la totalité de la collectivité soient davantage rémunérés. Et pour les autres, il n'est nullement question de pénaliser qui que ce soit."


Selectour : ce que pensent les adhérents du pilotage des ventes à 100%

Atteindre 100%, une utopie ?

Si les adhérents ont bien compris l'intérêt de piloter les ventes - "quand on voit le chèque arriver, cela fait plaisir" nous glisse une gérante - il reste difficile pour certains de faire monter le curseur plus haut.

"C’est normal de suivre la politique du réseau. Il faut jouer collectif, et bénéficier du travail commun. Mais il y a parfois des produits de niche que nous ne trouvons pas chez les tour-opérateurs référencés. En suivant tous cette politique, nous avons aussi tous les mêmes produits," ajoute cet autre adhérent.

"Nous suivons au maximum les préconisations du réseau, mais en région parfois, il y a des produits qui ne sont pas proposés par les partenaires. Je trouve que plus de 80%, c’est déjà très bien," témoigne cet autre adhérent du Sud de la France.

Selectour compte également dans ses rangs, des réseaux d'agences qui revendent en partie leur propre production, pas toujours référencée dans le réseau... Enfin, d'autres objectent que, parfois, la demande des clients ne cadre pas avec les voyagistes partenaires !

"La politique, elle est claire, c'est de vendre exclusivement à 100%, les fournisseurs référencés"

Le montant des surcommissions depuis 2019 - Photo : CE
Le montant des surcommissions depuis 2019 - Photo : CE
Pour convaincre, Jean-Noël Lefeuvre rappelle le chemin parcouru. "Lorsque Laurent est arrivé à la présidence du réseau en 2016, il vous a dit : « je vais vous faire gagner plus d'argent ». Cela a suscité pas mal de critiques dans un réseau qui était alors très politique. Il a fallu attendre un peu avant d'avoir les premiers résultats.

À l’époque, nous étions à 12,5% sur les gold et 11,5% sur les silver, contre 14% et 13% aujourd’hui, voire 16% sur certaines croisières. Grâce au GIE ASHA et à Amadeus, nous avons les meilleurs accords du marché.

Mais cela ne peut se faire qu'avec des contreparties. La politique, elle est claire, c'est de vendre exclusivement à 100%, les fournisseurs référencés."

Pour rappel, le système de bonus a été mis en place en 2023. Il repose sur 3 axes principaux : l’implication des adhérents dans la vie du réseau (participation aux réunions et au congrès), ainsi que la visibilité des agences sur Internet et la qualité de leurs vitrines.

A lire aussi : Selectour : "Nous allons rémunérer davantage ceux qui suivent la politique du réseau"

"Nous avons perdu 500 000 € de commissions pour Air France, car il nous manquait 2 millions de ventes. Si chacun fait ce qu’il veut, demain nous n’existons plus. Quand j’ai pris Selectour, on avait 7 millions de super commissions, nous en avons désormais 35 millions", a ajouté Laurent Abitbol, précisant être entré en négociation avec le tour-opérateur Kuoni.

Un objectif de croissance pour 2026 de plus de 5%

Les référencements TO courent jusqu'à la fin 2027 et, déjà, Jean-Noël Lefeuvre affirme qu'il "n'y aura pas de nouveau référencement si ce n'est qu'à la marge."

Reste que la rémunération des agences dépend également de l'activité globale. Sur 2025, Selectour devrait terminer l'année sur une croissance de près de 2% (toutes activités confondues).

Pour 2026, l'hippocampe peut "envisager en toute sérénité" un objectif de croissance de plus de 5%.

"Mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes à une progression de plus de 10% par rapport à 2022. Ces chiffres sont de très bons chiffres", ajoute le directeur général. "Nous sommes le réseau qui distribue le plus du marché. Le plus au niveau total, mais aussi le plus par entreprise, par adhérent."

Une réponse à un autre réseau concurrent ?

Le pilotage, ce n'est pas que les voyagistes. Concernant les transporteurs, compagnies aériennes, la SNCF, les centrales hôtelières ou encore loueurs de voitures, "l’objectif est d’améliorer la productivité, et, surtout, de dépasser les objectifs prévus dans les contrats", a souligné le DG.

Une plateforme décisionnelle pour mieux piloter les ventes

Autres articles
Dans cette optique, Selectour souhaite déployer une plateforme décisionnelle regroupant toutes les données IATA, tour-opérateurs et centrales hôtelières, afin de les analyser et surtout d’améliorer le pilotage des ventes.

Cela inclut également la mise à disposition d’un module de devis entièrement personnalisable pour toutes les ventes tour-opérateurs effectuées via Selectour Pro.

S’ajoute également la livraison d’une application mobile, de type guide de voyage, connectée directement aux clients grâce à la base de données mutualisée.

Enfin, concernant l’intelligence artificielle, Selectour travaille avec Amadeus pour intégrer des solutions dans le GDS, ainsi qu’avec le service marketing pour optimiser les sites Internet.

Jean-Noël Lefeuvre l'affirme : "si nous sommes réunis ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'Afrique du Sud, et le Cap en particulier, ont démontré qu'un territoire peut changer son destin. A condition de le vouloir, de l'organiser et de le porter collectivement."

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
  • picto Facebook
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 601 fois

Tags : congres selectour, selectour
Notez

Commentaires

1.Posté par OUIMAIS le 28/11/2025 08:35 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
argent ,argent, argent, OK bon d'accord, mais quid du bon produit pour le Client ?

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 28 Novembre 2025 - 07:28 MyWay, le collectif qui réunit les freelances sous une même immatriculation

Vendredi 28 Novembre 2025 - 07:23 Intelligence artificielle : Selectour fait sa révolution !

Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

MyWay, le collectif qui réunit les freelances sous une même immatriculation

MyWay, le collectif qui réunit les freelances sous une même immatriculation

Pilotage des ventes Selectour : "nous allons mettre en place une tolérance zéro" Pilotage des ventes Selectour : "nous allons mettre en place une tolérance zéro"

Intelligence artificielle : Selectour fait sa révolution ! Intelligence artificielle : Selectour fait sa révolution !

InspiraWander : du MICE aux voyages thématiques premium sur-mesure InspiraWander : du MICE aux voyages thématiques premium sur-mesure

Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce ! Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Dernière heure

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Vol dérouté à Orlando : la passagère rejoint Miami en voiture, qui paie les frais ?

Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALLIANCE DU MONDE - 2 Techniciens H/F - CDI - (Vincennes (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ORSUD - Chargé(e) d’implémentation Online H/F - CDI - (Marseille 9e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Vol dérouté à Orlando : la passagère rejoint Miami en voiture, qui paie les frais ?

Vol dérouté à Orlando : la passagère rejoint Miami en voiture, qui paie les frais ?
Partez en France

Partez en France

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois

A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois
Production

Production

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !
AirMaG

AirMaG

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver
Transport

Transport

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français

Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français
TravelJobs

Emploi & Formation

L’Académie du Tourisme ouvre l’ADT Camp à Six-Fours-les-Plages

L’Académie du Tourisme ouvre l’ADT Camp à Six-Fours-les-Plages
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias