Pilotage des ventes Selectour : "nous allons mettre en place une tolérance zéro"

"Lorsque Laurent est arrivé à la présidence du réseau en 2016, il vous a dit : « je vais vous faire gagner plus d'argent ». Cela a suscité pas mal de critiques dans un réseau qui était alors très politique. Il a fallu attendre un peu avant d'avoir les premiers résultats.



À l’époque, nous étions à 12,5% sur les gold et 11,5% sur les silver, contre 14% et 13% aujourd’hui, voire 16% sur certaines croisières. Grâce au GIE ASHA et à Amadeus, nous avons les meilleurs accords du marché.



Mais cela ne peut se faire qu'avec des contreparties. La politique, elle est claire, c'est de vendre exclusivement à 100%, les fournisseurs référencés."

"Nous avons perdu 500 000 € de commissions pour Air France, car il nous manquait 2 millions de ventes. Si chacun fait ce qu’il veut, demain nous n’existons plus. Quand j’ai pris Selectour, on avait 7 millions de super commissions, nous en avons désormais 35 millions",

Pour convaincre, Jean-Noël Lefeuvre rappelle le chemin parcouru.Pour rappel, le système de bonus a été mis en place en 2023. Il repose sur 3 axes principaux : l’implication des adhérents dans la vie du réseau (participation aux réunions et au congrès), ainsi que la visibilité des agences sur Internet et la qualité de leurs vitrines.a ajouté Laurent Abitbol, précisant être entré en