Dans le tourisme, comme dans le sport, quelles clés pour mieux performer en équipe ?

Pour décrocher le titre de champion du monde de freefly, Noé et son équipe - composée de deux performeurs dont Noé et d’un caméraman - doivent « voler en symbiose absolue pour réussir à créer, chaque année, une nouvelle chorégraphie qui n'existe pas, de 43 secondes précisément », a expliqué le sportif de haut niveau.



Une performance qui nécessite tout de même huit mois de travail, quelque 400 sauts ratés, des centaines d'heures de briefing et de debriefing où l’équipe va analyser, image par image, les blocages et trouver des solutions. « Cela implique aussi des milliers de doutes, car nous essayons d'inventer quelque chose qui n'existe pas, sans jamais être sûrs de voir un jour le produit final », a-t-il poursuivi.



Pour atteindre cette symbiose, Noé et ses coéquipiers ont pris la décision de communiquer, et notamment sur leurs inquiétudes et leurs doutes. Une évidence en théorie, qui peut, dans la pratique, tourner au cauchemar. « Mon équipe est complètement hétéroclite.



Le plus jeune est âgé de 20 ans et a un caractère assez introverti ; il a du mal à communiquer, à verbaliser ce qui se passe, surtout quand on est dans la difficulté, alors que techniquement, c'est le plus fort de l'équipe.



Mon coéquipier le plus âgé, qui a 40 ans, n'a aucune difficulté à s'exprimer, mais il va le faire de façon très brutale. Il n’a absolument aucun filtre quand il a un message à nous faire passer.



Moi, je suis entre les deux. Je n'ai pas un caractère très dominant, mais je ne m'efface jamais complètement non plus et je fais plutôt office de tampon entre le feu et la glace ».



Faisant le parallèle avec la distribution de voyages, où 90% des agences sont composées de petites équipes, « la diversité des profils n'est pas du tout un handicap », a estimé Noé Pottier, « c'est au contraire une richesse, que l’on va réussir à exploiter seulement si on arrive à développer suffisamment de tolérance les uns envers les autres, et si on arrive à s'accepter tel que l'on est.



Notre perception du monde, qui est liée à notre histoire, à notre conditionnement, à notre éducation, nous allons forcément la transposer aux autres et penser que la nôtre est plus juste.



Et je pense qu’il est difficile de rentrer réellement en communication ou en symbiose avec quelqu'un de son équipe si on n'arrive pas à marcher un petit peu dans ses chaussures, si on n'arrive pas à sortir de soi pour parvenir à vibrer à la même fréquence que les autres ».