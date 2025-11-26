Commandes de navires : comment les dix prochaines années vont redessiner le marché de la croisière

A Saint-Nazaire, le 12 novembre dernier, le World Atlantica a été célébré à l'occasion de la cérémonie de la pièce, avant que MSC annonce la commande de deux nouveaux paquebots - Photo : LG
Saint-Nazaire, le 12 novembre 2025. MSC Croisières annonce la commande de deux nouveaux navires World Class au moment même où l’on célèbre la mise à l’eau du World Asia et où l’on procède à la cérémonie de la pièce du World Atlantica.
Des investissements massifs qui symbolisent la nouvelle phase d’expansion du secteur de la croisière.
Après une période de prudence, les compagnies dévoilent de nouveau commandes, nouvelles classes et projets de flotte.
Une dynamique portée par la croissance de la demande, l’évolution des clientèles et la volonté de réinventer l’expérience à bord.
Le luxe ouvre la marche
Celebrity a officiellement pris livraison, fin octobre, de son tout nouveau navire, le Celebrity Xcel, et a annoncé le nom de son sixième navire de la même série, le Celebrity Xcite - Photo : Celebrity Cruises
Le segment ultra-luxe mène la danse.
Regent Seven Seas Cruises a confirmé la commande d’un troisième navire de la Prestige-Class pour 2033, prolongeant la série ouverte par Seven Seas Prestige (2026) et sa seconde unité attendue en 2030.
Explora Journeys poursuit sa montée en puissance : Explora III, IV, V et VI sont en construction ou annoncés jusqu’en 2029, appuyés par une stratégie identitaire forte autour de l’« Ocean State of Mind ».
Oceania Cruises a, de son côté, dévoilé Oceania Sonata, premier navire de la Sonata Class (2027), symbole d’un raffinement renouvelé et d’une gastronomie haut de gamme.
À ces projets s’ajoutent ceux d’Accor, qui prépare l’arrivée des deux premiers navires Orient Express Silenseas, équipés de voiles SolidSail.
Et la filale "luxe" de Royal Carribean n'est pas en reste : Celebrity Cruises a pris livraison aux Chantiers de l'Atlantique de son tout nouveau navire - le Celebrity Xcel et a annoncé le nom de son sixième navire de la même série, le Celebrity Xcite.
MSC et Royal Caribbean : innovation et montée en capacité
Laurent Castaing, patron des Chantiers de l'Atlantique et Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières officialisent la commande de deux nouveaux paquebots, le 12 novembre 2025 - Photo : LG
De son côté, MSC Croisières accélère avec la World Class et prépare les générations suivantes, plus sobres et optimisées sur le plan énergétique.
Quant à Royal Caribbean International, elle multiplie également les projets à grande échelle.
Après la Icon Class, la compagnie investit à nouveau dans sa série historique : la construction d’un septième navire Oasis Class, prévue pour 2028, confirme cette stratégie de montée en capacité.
Parallèlement, RCCL développe ses offres à terre, dont le Royal Beach Club Santorini, attendu comme l’un des nouveaux standards de l’expérience premium au port.
Le fluvial et l’expédition poursuivent leur montée en gamme
Avec une centaine de cabines et ses 181 mètres de longueur, le voilier du futur de Ponant Explorations Group doit ouvrir une nouvelle ère pour l'industrie maritime - Crédit image : Stirling Design international, Oceanwings
Les segments plus intimistes suivent le mouvement. CroisiEurope a dévoilé le RV Brasilian Dream, un navire de 32 passagers dédié à l’Amazonie, dès 2027, conçu dans un esprit premium et écoresponsable.
Viking, Silversea et Hurtigruten renforcent également leurs flottes d’expédition, répondant à une demande croissante d’immersion, de nature et de destinations reculées.
Au-delà du renouvellement classique, plusieurs acteurs misent sur une rupture technologique majeure.
Ponant avance avec son programme « Swap2Zero », qui vise un premier navire transocéanique à mix énergétique (vent, solaire, piles à combustible et carburants décarbonés) dès 2030.
Hurtigruten poursuit une ambition similaire avec son projet « Sea Zero » : 60 MWh de batteries, voiles rétractables équipées de panneaux solaires, optimisation globale des consommations - un navire conçu pour éliminer les émissions opérationnelles.
Une nouvelle génération appelée à transformer les flottes européennes d’ici 2035.
L'IA s'invite dans la course
Lors de l’International Cruise Summit de Madrid, l’intelligence artificielle a dominé les débats : planification des itinéraires, maintenance prédictive, optimisation énergétique, personnalisation de l’expérience.
Les experts ont rappelé que l’IA n’est plus « un sujet émergent », mais une transformation qui s’impose à toute la chaîne de valeur, des chantiers aux opérations maritimes.
Ces annonces redessinent progressivement la carte mondiale des croisières : incursions d’Explora Journeys en Asie, diversification premium en Méditerranée, développement de l’Amazonie, montée en puissance du Grand Nord, multiplication des routes culturelles.
La décennie 2026-2035 s’annonce comme l’une des plus structurantes pour le secteur, entre renouvellement massif, innovations énergétiques et attentes croissantes des voyageurs.
