TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Commandes de navires : comment les dix prochaines années vont redessiner le marché de la croisière

Une décennie de renouvellement s’ouvre, entre luxe et innovation


Regent Seven Seas Cruises, Explora Journeys, Oceania Cruises, MSC Croisières, Royal Caribbean… Les annonces de commandes de paquebots se multiplient et redessinent la physionomie du marché de la croisière pour les dix prochaines années, entre montée en gamme, innovations énergétiques et diversification des expériences à bord.


Rédigé par le Mercredi 26 Novembre 2025

A Saint-Nazaire, le 12 novembre dernier, le World Atlantica a été célébré à l'occasion de la cérémonie de la pièce, avant que MSC annonce la commande de deux nouveaux paquebots - Photo : LG
A Saint-Nazaire, le 12 novembre dernier, le World Atlantica a été célébré à l'occasion de la cérémonie de la pièce, avant que MSC annonce la commande de deux nouveaux paquebots - Photo : LG
TAP Air Portugal
Saint-Nazaire, le 12 novembre 2025. MSC Croisières annonce la commande de deux nouveaux navires World Class au moment même où l’on célèbre la mise à l’eau du World Asia et où l’on procède à la cérémonie de la pièce du World Atlantica.

Des investissements massifs qui symbolisent la nouvelle phase d’expansion du secteur de la croisière.

Après une période de prudence, les compagnies dévoilent de nouveau commandes, nouvelles classes et projets de flotte.

Une dynamique portée par la croissance de la demande, l’évolution des clientèles et la volonté de réinventer l’expérience à bord.


Le luxe ouvre la marche

Celebrity a officiellement pris livraison, fin octobre, de son tout nouveau navire, le Celebrity Xcel, et a annoncé le nom de son sixième navire de la même série, le Celebrity Xcite - Photo : Celebrity Cruises
Celebrity a officiellement pris livraison, fin octobre, de son tout nouveau navire, le Celebrity Xcel, et a annoncé le nom de son sixième navire de la même série, le Celebrity Xcite - Photo : Celebrity Cruises
Le segment ultra-luxe mène la danse.

Regent Seven Seas Cruises a confirmé la commande d’un troisième navire de la Prestige-Class pour 2033, prolongeant la série ouverte par Seven Seas Prestige (2026) et sa seconde unité attendue en 2030.

Explora Journeys poursuit sa montée en puissance : Explora III, IV, V et VI sont en construction ou annoncés jusqu’en 2029, appuyés par une stratégie identitaire forte autour de l’« Ocean State of Mind ».

Oceania Cruises a, de son côté, dévoilé Oceania Sonata, premier navire de la Sonata Class (2027), symbole d’un raffinement renouvelé et d’une gastronomie haut de gamme.

À ces projets s’ajoutent ceux d’Accor, qui prépare l’arrivée des deux premiers navires Orient Express Silenseas, équipés de voiles SolidSail.

Et la filale "luxe" de Royal Carribean n'est pas en reste : Celebrity Cruises a pris livraison aux Chantiers de l'Atlantique de son tout nouveau navire - le Celebrity Xcel et a annoncé le nom de son sixième navire de la même série, le Celebrity Xcite.

MSC et Royal Caribbean : innovation et montée en capacité

Laurent Castaing, patron des Chantiers de l'Atlantique et Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières officialisent la commande de deux nouveaux paquebots, le 12 novembre 2025 - Photo : LG
Laurent Castaing, patron des Chantiers de l'Atlantique et Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières officialisent la commande de deux nouveaux paquebots, le 12 novembre 2025 - Photo : LG
De son côté, MSC Croisières accélère avec la World Class et prépare les générations suivantes, plus sobres et optimisées sur le plan énergétique.

Quant à Royal Caribbean International, elle multiplie également les projets à grande échelle.

Après la Icon Class, la compagnie investit à nouveau dans sa série historique : la construction d’un septième navire Oasis Class, prévue pour 2028, confirme cette stratégie de montée en capacité.

Parallèlement, RCCL développe ses offres à terre, dont le Royal Beach Club Santorini, attendu comme l’un des nouveaux standards de l’expérience premium au port.

Le fluvial et l’expédition poursuivent leur montée en gamme

Avec une centaine de cabines et ses 181 mètres de longueur, le voilier du futur de Ponant Explorations Group doit ouvrir une nouvelle ère pour l'industrie maritime - Crédit image : Stirling Design international, Oceanwings
Avec une centaine de cabines et ses 181 mètres de longueur, le voilier du futur de Ponant Explorations Group doit ouvrir une nouvelle ère pour l'industrie maritime - Crédit image : Stirling Design international, Oceanwings
Les segments plus intimistes suivent le mouvement. CroisiEurope a dévoilé le RV Brasilian Dream, un navire de 32 passagers dédié à l’Amazonie, dès 2027, conçu dans un esprit premium et écoresponsable.

Viking, Silversea et Hurtigruten renforcent également leurs flottes d’expédition, répondant à une demande croissante d’immersion, de nature et de destinations reculées.

Au-delà du renouvellement classique, plusieurs acteurs misent sur une rupture technologique majeure.

Ponant avance avec son programme « Swap2Zero », qui vise un premier navire transocéanique à mix énergétique (vent, solaire, piles à combustible et carburants décarbonés) dès 2030.

Hurtigruten poursuit une ambition similaire avec son projet « Sea Zero » : 60 MWh de batteries, voiles rétractables équipées de panneaux solaires, optimisation globale des consommations - un navire conçu pour éliminer les émissions opérationnelles.

Une nouvelle génération appelée à transformer les flottes européennes d’ici 2035.

L'IA s'invite dans la course

Autres articles
Lors de l’International Cruise Summit de Madrid, l’intelligence artificielle a dominé les débats : planification des itinéraires, maintenance prédictive, optimisation énergétique, personnalisation de l’expérience.

Les experts ont rappelé que l’IA n’est plus « un sujet émergent », mais une transformation qui s’impose à toute la chaîne de valeur, des chantiers aux opérations maritimes.

Ces annonces redessinent progressivement la carte mondiale des croisières : incursions d’Explora Journeys en Asie, diversification premium en Méditerranée, développement de l’Amazonie, montée en puissance du Grand Nord, multiplication des routes culturelles.

La décennie 2026-2035 s’annonce comme l’une des plus structurantes pour le secteur, entre renouvellement massif, innovations énergétiques et attentes croissantes des voyageurs.


Lu 213 fois

Tags : clia, croisiere
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 26 Novembre 2025 - 07:13 Marion Benattar (Mademoiselle Voyage) : du blog à la création d’expériences sur-mesure

Mardi 25 Novembre 2025 - 07:44 Devises : un retour vers les valeurs refuge !

Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Commandes de navires : comment les dix prochaines années vont redessiner le marché de la croisière

Commandes de navires : comment les dix prochaines années vont redessiner le marché de la croisière

Marion Benattar (Mademoiselle Voyage) : du blog à la création d’expériences sur-mesure Marion Benattar (Mademoiselle Voyage) : du blog à la création d’expériences sur-mesure

Devises : un retour vers les valeurs refuge ! Devises : un retour vers les valeurs refuge !

Nouvelle gouvernance, grève, peur d'une liquidation... que se passe-t-il chez Air Antilles ? Nouvelle gouvernance, grève, peur d'une liquidation... que se passe-t-il chez Air Antilles ?

Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce ! Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Dernière heure

International : les casinos, entre crise et rebond

Honfleur : la Collection Saint Siméon cultive un luxe discret et authentique

Commandes de navires : comment les dix prochaines années vont redessiner le marché de la croisière

Marion Benattar (Mademoiselle Voyage) : du blog à la création d’expériences sur-mesure

Grève Belgique : de fortes perturbations à prévoir dans les transports ce 26 novembre

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !
Partez en France

Partez en France

Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World

Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Après l'ouragan Melissa, les 7 hôtels RIU en Jamaïque bientôt opérationnels

Après l'ouragan Melissa, les 7 hôtels RIU en Jamaïque bientôt opérationnels
Production

Production

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !
AirMaG

AirMaG

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035
Transport

Transport

Grève Belgique : de fortes perturbations à prévoir dans les transports ce 26 novembre

Grève Belgique : de fortes perturbations à prévoir dans les transports ce 26 novembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft dévoile sa nouvelle solution, "AI Search for Tourism"

Travelsoft dévoile sa nouvelle solution, "AI Search for Tourism"
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Honfleur : la Collection Saint Siméon cultive un luxe discret et authentique

Honfleur : la Collection Saint Siméon cultive un luxe discret et authentique
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : la dynamique se poursuit après un été soutenu

Hôtellerie : la dynamique se poursuit après un été soutenu
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026

Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias