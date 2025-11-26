Commandes de navires : comment les dix prochaines années vont redessiner le marché de la croisière

Une décennie de renouvellement s’ouvre, entre luxe et innovation

Regent Seven Seas Cruises, Explora Journeys, Oceania Cruises, MSC Croisières, Royal Caribbean… Les annonces de commandes de paquebots se multiplient et redessinent la physionomie du marché de la croisière pour les dix prochaines années, entre montée en gamme, innovations énergétiques et diversification des expériences à bord.

Rédigé par Laurent Guéna le Mercredi 26 Novembre 2025

