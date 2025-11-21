Sonata Class : Oceania Cruises dévoile son nouveau navire de luxe

Parmi les lieux de restauation, les passagers retrouveront le Grand Dining Room @Oceania
Oceania Cruises mise sur Oceania Sonata pour renforcer son positionnement sur les croisières de luxe centrées sur la gastronomie et les destinations.
Neuvième navire de la flotte, il inaugurera la Sonata Class, pensée pour offrir "davantage d’espace, de lumière et d’intimité". Prévue pour août 2027, l’unité - construite chez Fincantieri - affichera 86 000 tonneaux pour une capacité de 1 390 passagers servis par 855 membres d’équipage.
Sa conception met l’accent sur la spatialité et le confort, avec 30 % de suites, deux nouvelles catégories inédites et des Owner’s Suites entièrement repensées. Toutes les cabines disposeront d’une vaste véranda tournée vers la mer.
Oceania Cruises : la gastronomie au cœur de l’expérience
Fidèle à son ADN, la compagnie annonce dix expériences culinaires à bord, mêlant restaurants emblématiques et nouveaux concepts encore tenus secrets. Parmi eux, les passagers retrouveront le Grand Dining Room, Jacques pour la cuisine française, Red Ginger dédié aux saveurs pan-asiatiques, le Polo Grill ou encore Toscana.
D’autres lieux seront dévoilés dans les prochains mois, prolongeant la réputation de la compagnie pour “la meilleure cuisine en mer”.
Oceania Sonata sera le premier des quatre navires de la Sonata Class, suivis de nouvelles unités prévues en 2029, 2032 et 2035.
Un calendrier qui confirme les ambitions d’Oceania Cruises sur le segment premium-luxe.
