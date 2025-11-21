Sonata Class : Oceania Cruises dévoile son nouveau navire de luxe

Le premier opus de la nouvelle Sonata Class

Avec Oceania Sonata, attendu en août 2027, Oceania Cruises ouvre un nouveau chapitre. Ce navire de 1 390 passagers, premier d’une série de quatre unités, marque une montée en gamme notable, portée par la signature culinaire de la compagnie et une approche "petite capacité – grand confort".



Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 24 Novembre 2025

