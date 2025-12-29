Racheté par Marietton Développement, Japan Experience compte doubler son chiffre d'affaires d'ici 4 ans

"Quand Laurent Abitbol m'a contacté il y a quelques mois, j'ai été séduit par le dynamisme du groupe Marietton Développement, sa capacité à aller vite, à prendre des risques" , poursuit Thierry Maincent qui y a vu un challenge, en même temps qu'une opportunité d'aller plus encore vite dans le BtoB en faisant profiter aux agences de voyages du groupe de l'expérience acquise dans le BtoC.



"Car, on ne vend pas des voyages au Japon, on vend des expériences" , insiste-t-il.



Pour Laurent Abitbol, qui, dans le passé, s'est déjà offert plusieurs spécialistes - Héliades, Austral Lagons et Premium Travel - et qui, grâce au rachat, en 2024, d'Akilanga, a entrepris d'étoffer son offre sur le continent africain, le rachat de Japan Experience devrait renforcer l'expertise du groupe Marietton Développement sur le Japon, une destination toujours plus populaire, et lui ouvrir davantage les portes de l'Asie, ou du moins celle du Japon et de la Corée du Sud.



Si, à l'issue de la transaction annoncée à la veille de Noël, Thierry Maincent devient membre du comité exécutif et actionnaire de Marietton et conserve ses fonctions de directeur général de Japan Experience, Laurent Abitbol semble en effet lui tracer une feuille de route assez ambitieuse.



Alors que Thierry Maincent venait de nous indiquer : "nous allons doubler notre activité dans les années à venir" , Laurent Abitbol a tranché : "il doit le faire dans les quatre ans à venir" , autrement dit, parvenir à 130 millions d'euros de chiffre d'affaires.



Comment ? D'abord, en développant sa présence sur un marché japonais en pleine croissance. En 2024, le pays du Soleil levant a accueilli plus de 36,8 millions de visiteurs étrangers, ce qui était un record absolu, mais le gouvernement nippon ambitionne d'en attirer 60 millions d'ici 2030. Et si parmi les visiteurs internationaux de 2024, il y avait 385 000 Français, Laurent Abitbol estiment qu'ils pourraient être 600 000 d'ici cinq ans.



Est-ce réaliste dans la mesure où le Japon est réputé être une destination chère, en particulier à cause des tarifs aériens ? Selon Thierry Maincent, il reste possible d'acheter des vols - sans escale bien sûr - à 600€, auprès des compagnies moyen-orientales comme Emirates.



En outre, "sur place, les prix n'ont pas tellement augmenté" et "il existe une gamme très diversifiée d'hébergements, depuis les palaces jusqu'aux auberges de campagne" .



" Cela donne aux voyageurs un large choix de voyages, du très cher au moins cher, pour tous les budgets" , selon Thierry Maincent. A l'en croire, le Japon serait même plus abordable aujourd'hui qu'il y a quinze ans.