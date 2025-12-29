Racheté par Marietton Développement, Japan Experience compte doubler son chiffre d'affaires d'ici 4 ans

Thierry Maincent et Laurent Abitbol, au siège de Selectour, lors de la rencontre avec TourMaG - Photo : PB
La nouvelle est tombée à la veille de Noël : Marietton Développement, le groupe présidé par Laurent Abitbol, a fait tomber dans son escarcelle Japan Experience, spécialiste historique du voyage au pays du Soleil levant.
Rencontrés, lundi 5 janvier 2026, par TourMaG, au siège de Selectour à Ivry-sur-Seine, près de Paris, Laurent Abitbol et Thierry Maincent se sont refusés à communiquer le montant de la transaction.
En revanche, les deux hommes ont été diserts sur leurs motivations et leurs objectifs à venir.
Créé il y a plus de 40 ans sous le nom de "Vivre le Japon" par Claude Saulière, une figure du monde du tourisme - par ailleurs co-fondateur du désormais célèbre groupe Voyageurs du Monde -, Japan Experience est le premier voyagiste européen spécialisé exclusivement sur le Japon.
Après avoir rejoint l'entreprise en 2010 et travaillé plusieurs années avec Claude Saulière, Thierry Maincent l'a rachetée.
Depuis, il s'est, en effet, employé à l'internationaliser, à développer une plateforme digitale et à "rendre la marque plus solide".
Japan Experience : 65 M€ de CA et 300 000 clients en 2025
A la fois TO, agent de voyages et réceptif, l'entreprise présidée par Thierry Maincent emploie désormais une centaine de salariés dans ses cinq bureaux européens (Paris, Milan, Madrid, Berlin et Londres) et ses deux bureaux japonais (Tokyo, Kyoto).
"En 2025, nous avons réalisé 65 millions d'euros de chiffre d'affaires et fait voyager 7 000 personnes au Japon grâce aux circuits (plus de 50) en individuels et en petits groupes que nous commercialisons", souligne Thierry Maincent.
Il ajoute : "Au total, 300 000 voyageurs ont cependant fait appel à nous car nous proposons aussi tout ce dont un voyageur a besoin pour organiser un séjour au Japon" : des billets de train, des Pass ferroviaires, des cartes sim, la traduction de permis de conduire, un réseau de maisons en location (en plus des hôtels), un réseau de 150 guides et aussi une large sélection d'expériences (plus de 150), "dont une partie est produite par nos équipes sur place".
Alors que Japan Experience s'était longtemps spécialisée sur le segment BtoC, Thierry Maincent a, depuis trois ans, entrepris de changer d'échelle et de muscler son jeu dans le BtoB, qui représente déjà environ 30% de son activité.
En témoigne le rachat, début 2025, de France Travel Center (FTC) qui est le plus ancien réceptif francophone au Japon (il est établi à Tokyo depuis 1977) qui lui a apporté une expertise très forte sur les groupes et une crédibilité reconnue auprès des tour-opérateurs.
Cette évolution a été un motif supplémentaire de se rapprocher des grands réseaux du groupe Marietton.
Japan Experience : Une feuille de route ambitieuse
"Quand Laurent Abitbol m'a contacté il y a quelques mois, j'ai été séduit par le dynamisme du groupe Marietton Développement, sa capacité à aller vite, à prendre des risques", poursuit Thierry Maincent qui y a vu un challenge, en même temps qu'une opportunité d'aller plus encore vite dans le BtoB en faisant profiter aux agences de voyages du groupe de l'expérience acquise dans le BtoC.
"Car, on ne vend pas des voyages au Japon, on vend des expériences", insiste-t-il.
Pour Laurent Abitbol, qui, dans le passé, s'est déjà offert plusieurs spécialistes - Héliades, Austral Lagons et Premium Travel - et qui, grâce au rachat, en 2024, d'Akilanga, a entrepris d'étoffer son offre sur le continent africain, le rachat de Japan Experience devrait renforcer l'expertise du groupe Marietton Développement sur le Japon, une destination toujours plus populaire, et lui ouvrir davantage les portes de l'Asie, ou du moins celle du Japon et de la Corée du Sud.
Si, à l'issue de la transaction annoncée à la veille de Noël, Thierry Maincent devient membre du comité exécutif et actionnaire de Marietton et conserve ses fonctions de directeur général de Japan Experience, Laurent Abitbol semble en effet lui tracer une feuille de route assez ambitieuse.
Alors que Thierry Maincent venait de nous indiquer : "nous allons doubler notre activité dans les années à venir", Laurent Abitbol a tranché : "il doit le faire dans les quatre ans à venir", autrement dit, parvenir à 130 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Comment ? D'abord, en développant sa présence sur un marché japonais en pleine croissance. En 2024, le pays du Soleil levant a accueilli plus de 36,8 millions de visiteurs étrangers, ce qui était un record absolu, mais le gouvernement nippon ambitionne d'en attirer 60 millions d'ici 2030. Et si parmi les visiteurs internationaux de 2024, il y avait 385 000 Français, Laurent Abitbol estiment qu'ils pourraient être 600 000 d'ici cinq ans.
Est-ce réaliste dans la mesure où le Japon est réputé être une destination chère, en particulier à cause des tarifs aériens ? Selon Thierry Maincent, il reste possible d'acheter des vols - sans escale bien sûr - à 600€, auprès des compagnies moyen-orientales comme Emirates.
En outre, "sur place, les prix n'ont pas tellement augmenté" et "il existe une gamme très diversifiée d'hébergements, depuis les palaces jusqu'aux auberges de campagne".
"Cela donne aux voyageurs un large choix de voyages, du très cher au moins cher, pour tous les budgets", selon Thierry Maincent. A l'en croire, le Japon serait même plus abordable aujourd'hui qu'il y a quinze ans.
Japan Experience pourrait poser ses valises en Corée du Sud
A n'en pas douter, grâce aux TO et aux réseaux d'agences du groupe Marietton (Selectour, Havas Voyages), Japan Experience devrait attirer plus de clients et développer son offre de circuits et d'expériences.
Son arrivée dans le groupe Marietton lui ouvrira aussi les portes de nouveaux marchés, grâce notamment à Akilanga.
Toutefois, pour réussir tout à fait son challenge (double son chiffre d'affaires d'ici quatre ans), Japan Experience devra aussi, estime Laurent Abitbol, développer une version sud-coréenne et proposer des combinés Corée du Sud - Japon.
Un objectif réaliste, semble-t-il. En effet, sur 100 voyageurs se rendant au Japon, 15% se déclarent prêts à se rendre aussi en Corée du Sud.
A charge pour Japan Experience de mieux faire connaître et ses produits et la destination Japon, notamment par les TO et les agences du groupe Marietton.
Pour tenir cet objectif, le récent recrutement par Japan Experience comme responsable marketing BtoB de Charlotte Okamura, une figure de l'Office national du tourisme Japonais (JNTO) sera, à n'en pas douter, un véritable atout.
Sont, d'ores et déjà, prévus de nombreux webinaires, mais aussi des famtrips et des éductours.
