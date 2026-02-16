Un séjour à Majorque à gagner grâce à la tombola d’Imagine for Margo

TUI France s’associe à Imagine for Margo pour soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques - Affiche : ImagineForMargo
Pour la deuxième année consécutive, TUI France s’associe à l'association Imagine for Margo dans le cadre de la 3e édition de la tombola solidaire "Imagine… on gagne !".
Organisée du 26 janvier au 26 février 2026, l’opération vise à collecter des fonds pour soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques.
Partenaire de l’événement, TUI France met en jeu une semaine pour deux personnes en formule tout inclus au sein du Club Marmara Del Mar, à Majorque (Espagne).
Au-delà du don de ce séjour, le tour-opérateur mobilise l’ensemble de ses canaux de communication pour relayer l’opération : réseaux sociaux, newsletter et son réseau de 215 agences "TUI Stores" réparties sur le territoire français.
Une mobilisation face à un enjeu de santé publique
La tombola "Imagine… on gagne !" propose au total plus de 60 lots : séjours à l’Île Maurice, billets d’avion vers des destinations long-courriers, bons cadeaux pour voyager, croisière ou encore montres de luxe.
Chaque ticket, vendu 10 euros sur le site officiel de l’opération, contribue directement au financement de programmes de recherche dédiés aux cancers pédiatriques.
Le cancer demeure la première cause de décès par maladie chez les enfants. Chaque année, en France et en Europe, des milliers d’enfants et d’adolescents sont touchés. Pourtant, les financements alloués à la recherche sur les cancers pédiatriques restent insuffisants.
"De nombreux services de TUI France se mobilisent pour la deuxième année afin de donner de la visibilité à Imagine for Margo et je les remercie.
En participant à cette tombola solidaire, nous espérons sensibiliser au maximum le grand public et contribuer, à notre échelle, à faire avancer la recherche contre le cancer des enfants", indique Christophe Fuss, directeur général de TUI France.
Publié par Amelia Brille
