Expedia TAAP et Brand USA terminent leur tournée "French 66" en France

Expedia TAAP et Brand USA ont organisé une tournée de Metz à Biarritz - Depositphotos.com, EnginKorkmaz
Expedia TAAP et Brand USA ont organisé une tourné en France, intitulée "French 66", de Metz à Biarritz, pour célébrer le centenaire de la Route 66 auprès des professionnels du tourisme.
Le parcours de 1 470 kilomètres a inclus sept événements organisés à travers 35 villes.
L'opération a permis de visiter 87 agences de voyages et de rencontrer 173 conseillers.
L'objectif : présenter l'inventaire d'Expedia TAAP (hébergements, activités, locations de voitures) et les outils de formation de Brand USA, notamment le "USA Discovery Program", plateforme de formation en ligne sur les régions américaines.
Dispositif de formation et challenge commercial
L'opération French 66 comprend également un volet pédagogique centré sur la connaissance de la destination États-Unis.
Les agents de voyages sont invités à utiliser les modules de formation pour répondre aux demandes de personnalisation des circuits, notamment dans l'Ouest américain.
Pour prolonger l'impact de cette tournée, un challenge de vente national est ouvert jusqu'au 28 février 2026.
Pour participer, les professionnels doivent compléter les modules fondamentaux du programme de formation et réaliser au moins une réservation aux États-Unis via Expedia TAAP.
Des cartes cadeaux sont prévues pour les gagnants, avec un bonus de participation pour les agences visitées lors du road trip.
