TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Expedia TAAP et Brand USA terminent leur tournée "French 66" en France

173 agents de voyages mobilisés pour le centenaire de la célèbre route


Expedia TAAP et Brand USA ont organisé une tournée nationale intitulée "French 66" à l'occasion du centenaire de la Route 66. Ce road trip professionnel, reliant Metz à Biarritz, a permis de rencontrer 173 agents de voyages dans 87 agences réparties sur 35 villes. L'initiative visait à former les professionnels et à stimuler les ventes via un challenge commercial actif jusqu'au 28 février 2026.


Rédigé par le Jeudi 19 Février 2026 à 12:00

Expedia TAAP et Brand USA ont organisé une tournée de Metz à Biarritz - Depositphotos.com, EnginKorkmaz
Expedia TAAP et Brand USA ont organisé une tournée de Metz à Biarritz - Depositphotos.com, EnginKorkmaz
CroisiEurope
Expedia TAAP et Brand USA ont organisé une tourné en France, intitulée "French 66", de Metz à Biarritz, pour célébrer le centenaire de la Route 66 auprès des professionnels du tourisme.

Le parcours de 1 470 kilomètres a inclus sept événements organisés à travers 35 villes.

L'opération a permis de visiter 87 agences de voyages et de rencontrer 173 conseillers.

L'objectif : présenter l'inventaire d'Expedia TAAP (hébergements, activités, locations de voitures) et les outils de formation de Brand USA, notamment le "USA Discovery Program", plateforme de formation en ligne sur les régions américaines.

Dispositif de formation et challenge commercial

Autres articles
L'opération French 66 comprend également un volet pédagogique centré sur la connaissance de la destination États-Unis.

Les agents de voyages sont invités à utiliser les modules de formation pour répondre aux demandes de personnalisation des circuits, notamment dans l'Ouest américain.

Pour prolonger l'impact de cette tournée, un challenge de vente national est ouvert jusqu'au 28 février 2026.

Pour participer, les professionnels doivent compléter les modules fondamentaux du programme de formation et réaliser au moins une réservation aux États-Unis via Expedia TAAP.

Des cartes cadeaux sont prévues pour les gagnants, avec un bonus de participation pour les agences visitées lors du road trip.

A lire aussi : Brand USA dévoile un site dédié au voyage pour la Coupe du Monde 2026

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
Voir tous les articles de Noah Penalva
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 124 fois

Tags : brand usa, expedia taap
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Assur-Travel part à la conquête du tourisme spatial

Assur-Travel part à la conquête du tourisme spatial
Depuis quelques années, le tourisme spatial en fait rêver plus d’un. Un rêve qui a un coût :...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable

Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Miléade recrute plus de 1 000 saisonniers dans toute la France pour l'été 2026

Un séjour à Majorque à gagner grâce à la tombola d’Imagine for Margo

À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration

Expedia TAAP et Brand USA terminent leur tournée "French 66" en France

Corsair lance un vol entre Toulouse et l'Ile Maurice

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
AirMaG

AirMaG

Corsair lance un vol entre Toulouse et l'Ile Maurice

Corsair lance un vol entre Toulouse et l'Ile Maurice
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026

MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026
Distribution

Distribution

Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr

Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia propose un filtre de vols à prix réduits

Expedia propose un filtre de vols à prix réduits
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration

À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration
Partez en France

Partez en France

Miléade recrute plus de 1 000 saisonniers dans toute la France pour l'été 2026

Miléade recrute plus de 1 000 saisonniers dans toute la France pour l'été 2026
Production

Production

Un séjour à Majorque à gagner grâce à la tombola d’Imagine for Margo

Un séjour à Majorque à gagner grâce à la tombola d’Imagine for Margo
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias