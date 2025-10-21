Brand USA lance « America the Beautiful » pour dynamiser le tourisme international

Nous invitons le monde à redécouvrir les États-Unis sous un angle inédit, à travers des expériences uniques et inspirantes

Avec, Brand USA souhaite mettre l’accent sur les expériences humaines et les rencontres qui font la richesse d’un voyage, plutôt que sur les seules destinations.", explique Fred Dixon président et CEO de Brand USA.La campagne repose sur une stratégie globale intégrantconnectée,. Elle cible neuf marchés prioritaires : Argentine, Australie, Brésil, Inde, Irlande, Japon, Mexique, Corée du Sud et Royaume-Uni.Des études menées surrévèlent un impact émotionnel fort : 72 % des participants ont réagi positivement au slogan et 67 % ont exprimé un désir renforcé de visiter le pays.