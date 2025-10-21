Brand USA lance « America the Beautiful » pour dynamiser le tourisme international - Depositphotos @dbvirago
Les États-Unis préparent 2026 comme une année exceptionnelle : Coupe du Monde de la FIFA, 250e anniversaire du pays et centenaire de la mythique Route 66.
Pour capitaliser sur cet élan, l’organisme de marketing touristique Brand USA a présenté sa nouvelle campagne mondiale, America the Beautiful, lors de la Brand USA Travel Week U.K. & Europe 2025, réunissant près de 900 professionnels du tourisme et médias venus de 20 pays.
Cette initiative, qualifiée de plus ambitieuse de l’histoire de Brand USA, vise à renforcer l’impact économique du tourisme international.
Entre janvier et juillet 2025, les revenus liés aux voyages et au tourisme ont atteint 147 milliards de dollars, générant environ 39,6 milliards de dollars de recettes fiscales fédérales et soutenant des millions d’emplois à travers le pays.
Redécouvrir les États-Unis autrement
Avec America the Beautiful, Brand USA souhaite mettre l’accent sur les expériences humaines et les rencontres qui font la richesse d’un voyage, plutôt que sur les seules destinations.
"Nous invitons le monde à redécouvrir les États-Unis sous un angle inédit, à travers des expériences uniques et inspirantes ", explique Fred Dixon président et CEO de Brand USA.
La campagne repose sur une stratégie globale intégrant télévision connectée, plateformes de streaming, affichage, digital et réseaux sociaux. Elle cible neuf marchés prioritaires : Argentine, Australie, Brésil, Inde, Irlande, Japon, Mexique, Corée du Sud et Royaume-Uni.
Des études menées sur dix marchés internationaux révèlent un impact émotionnel fort : 72 % des participants ont réagi positivement au slogan et 67 % ont exprimé un désir renforcé de visiter le pays.
« America the Beautiful » : nouveautés et accès facilité
Pour accompagner le lancement, Brand USA propose AmericaTheBeautiful.com un portail propulsé par l’IA, disponible en huit langues. Il offre des recommandations personnalisées, des cartes interactives et des outils de création d’itinéraires pour faciliter la planification des voyages et relier points d’entrée emblématiques et destinations régionales.
En 2026, de nouvelles liaisons aériennes permettront de découvrir plus facilement le pays. British Airways reliera Londres à St. Louis, Aer Lingus Dublin à Raleigh-Durham, et Alaska Airlines et Delta Air Lines proposeront Rome-Seattle. United Airlines renforcera sa présence à Newark avec des vols au départ de Bari, Glasgow et Saint-Jacques-de-Compostelle.
Parallèlement, Brand USA publie sa dernière mise à jour « What’s New in the USA », qui recense des nouvelles attractions, hôtels et expériences immersives à découvrir aux quatre coins du pays.
