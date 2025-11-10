Fin de partenariat Marriott - Sonder Holding : des clients sur le carreau aux Etats-Unis !

Les clients actuellement en séjour doivent également quitter leur logement.



Dans un mail que nous avons pu consulter, Marriott précise : "Nous ne pouvons pas poursuivre votre réservation au-delà d’aujourd’hui et nous vous prions de bien vouloir quitter l’établissement dès que possible.



(...) Un remboursement de la partie restante de votre séjour sera effectué sur la carte utilisée pour l’acompte. Nous travaillons avec le prestataire de paiement afin de traiter ce remboursement dans les meilleurs délais."



Sur les réseaux sociaux, des voyageurs français témoignent également : "Nous logeons actuellement au Sonder One Platt, by Mariott et nous venons de recevoir un mail d’annulation de notre réservation. Nous avons effectué notre réservation via Booking. (...) Nous devons quitter notre logement demain matin. D’autres personnes dans cette situation ? Des idées de solutions ?"