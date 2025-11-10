Fin de partenariat Marriott - Sonder Holding : des clients sur le carreau aux Etats-Unis ! - Auteur ale72
Marriott International a annoncé, dimanche 9 novembre 2025, la résiliation de son accord de licence avec la société de location Sonder Holding pour défaut de paiement de la part de Sonder.
En conséquence, les établissements Sonder ne font plus partie du portefeuille Marriott Bonvoy.
Sonder, qui fournit des logements de type appartement aux Etats-Unis, avait signé un accord avec Marriott en 2024.
Désormais, les locations Sonder ne sont plus disponibles sur les canaux de réservation Marriott, et toutes les réservations effectuées via Marriott ont été annulées.
Fin de partenariat Marriott - Sonder Holding : les clients priés de quitter leur logement
Les clients actuellement en séjour doivent également quitter leur logement.
Dans un mail que nous avons pu consulter, Marriott précise : "Nous ne pouvons pas poursuivre votre réservation au-delà d’aujourd’hui et nous vous prions de bien vouloir quitter l’établissement dès que possible.
(...) Un remboursement de la partie restante de votre séjour sera effectué sur la carte utilisée pour l’acompte. Nous travaillons avec le prestataire de paiement afin de traiter ce remboursement dans les meilleurs délais."
Sur les réseaux sociaux, des voyageurs français témoignent également : "Nous logeons actuellement au Sonder One Platt, by Mariott et nous venons de recevoir un mail d’annulation de notre réservation. Nous avons effectué notre réservation via Booking. (...) Nous devons quitter notre logement demain matin. D’autres personnes dans cette situation ? Des idées de solutions ?"
"Mon séjour Sonder à Los Angeles pour Thanksgiving est annulé"
Pour cet autre client américain, le séjour à Los Angeles pour Thanksgiving semble bel et bien compromis. "J’ai réservé un séjour Sonder à Los Angeles pour Thanksgiving. Je reçois un e-mail et une notification sur l’application m’informant de son annulation. J’ai pourtant payé d’avance il y a des mois."
Sur des forums en ligne, on trouve également le témoignage de salariés de Sonder qui viennent d'apprendre leur licenciement.
Marriott précise qu'il "contactera les clients ayant réservé directement via les canaux Marriott, notamment marriott.com, l’application Marriott Bonvoy et les centres de réservation Marriott du monde entier (...).
Les clients ayant réservé par l’intermédiaire d’une agence de voyages en ligne tierce doivent contacter ces organisations."
Comme le rappelle Jean-Charles Franchomme, président du CDMV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage), qui suit de près les forums de voyageurs sur les Etats-Unis et plus spécifiquement New-York, "les clients des agences de voyages sont protégés dans le cadre d'un forfait touristique. C'est en effet à l'agence de trouver une solution de relogement".
Les clients qui ont réservé en direct (vol d’un côté, hébergement de l’autre) devront, en revanche se débrouiller seuls, et se rapprocher de Marriott ou de l’intermédiaire concerné, en espérant ne pas être également touchés par des annulations de vols liées au shutdown.
