TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Fin de partenariat Marriott - Sonder Holding : des clients sur le carreau aux Etats-Unis !

Marriott stoppe son partenariat avec Sonder Holding


Après l’arrêt immédiat du partenariat entre Marriott et Sonder Holding, certains clients en séjour aux États-Unis doivent libérer leur logement. Toutes les réservations sont, par ailleurs, annulées.


Rédigé par le Lundi 10 Novembre 2025

Fin de partenariat Marriott - Sonder Holding : des clients sur le carreau aux Etats-Unis ! - Auteur ale72
Fin de partenariat Marriott - Sonder Holding : des clients sur le carreau aux Etats-Unis ! - Auteur ale72
Legends and Paradise
Marriott International a annoncé, dimanche 9 novembre 2025, la résiliation de son accord de licence avec la société de location Sonder Holding pour défaut de paiement de la part de Sonder.

En conséquence, les établissements Sonder ne font plus partie du portefeuille Marriott Bonvoy.

Sonder, qui fournit des logements de type appartement aux Etats-Unis, avait signé un accord avec Marriott en 2024.

Désormais, les locations Sonder ne sont plus disponibles sur les canaux de réservation Marriott, et toutes les réservations effectuées via Marriott ont été annulées.

Fin de partenariat Marriott - Sonder Holding : les clients priés de quitter leur logement

Autres articles
Les clients actuellement en séjour doivent également quitter leur logement.

Dans un mail que nous avons pu consulter, Marriott précise : "Nous ne pouvons pas poursuivre votre réservation au-delà d’aujourd’hui et nous vous prions de bien vouloir quitter l’établissement dès que possible.

(...) Un remboursement de la partie restante de votre séjour sera effectué sur la carte utilisée pour l’acompte. Nous travaillons avec le prestataire de paiement afin de traiter ce remboursement dans les meilleurs délais."

Sur les réseaux sociaux, des voyageurs français témoignent également : "Nous logeons actuellement au Sonder One Platt, by Mariott et nous venons de recevoir un mail d’annulation de notre réservation. Nous avons effectué notre réservation via Booking. (...) Nous devons quitter notre logement demain matin. D’autres personnes dans cette situation ? Des idées de solutions ?"

"Mon séjour Sonder à Los Angeles pour Thanksgiving est annulé"

Pour cet autre client américain, le séjour à Los Angeles pour Thanksgiving semble bel et bien compromis. "J’ai réservé un séjour Sonder à Los Angeles pour Thanksgiving. Je reçois un e-mail et une notification sur l’application m’informant de son annulation. J’ai pourtant payé d’avance il y a des mois."

Sur des forums en ligne, on trouve également le témoignage de salariés de Sonder qui viennent d'apprendre leur licenciement.

Marriott précise qu'il "contactera les clients ayant réservé directement via les canaux Marriott, notamment marriott.com, l’application Marriott Bonvoy et les centres de réservation Marriott du monde entier (...).

Les clients ayant réservé par l’intermédiaire d’une agence de voyages en ligne tierce doivent contacter ces organisations."

Comme le rappelle Jean-Charles Franchomme, président du CDMV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage), qui suit de près les forums de voyageurs sur les Etats-Unis et plus spécifiquement New-York, "les clients des agences de voyages sont protégés dans le cadre d'un forfait touristique. C'est en effet à l'agence de trouver une solution de relogement".

Les clients qui ont réservé en direct (vol d’un côté, hébergement de l’autre) devront, en revanche se débrouiller seuls, et se rapprocher de Marriott ou de l’intermédiaire concerné, en espérant ne pas être également touchés par des annulations de vols liées au shutdown.

Lire aussi : W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique

Lu 148 fois

Tags : etats unis, marriott
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 10 Novembre 2025 - 12:41 Festivals et gastronomie : Montréal veut réchauffer son hiver !

Jeudi 6 Novembre 2025 - 19:29 COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents

Brand News DestiMaG

Matari’i i ni’a 2025

Matari’i i ni’a 2025
Le 20 novembre 2025 marquera une date historique en Polynésie française : pour la première fois, le...
Climats du Monde
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"

Fin de partenariat Marriott - Sonder Holding : des clients sur le carreau aux Etats-Unis !

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes

Abu Dhabi et Expedia Group renforcent leur partenariat mondial

Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
AirMaG

AirMaG

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée
Distribution

Distribution

Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"

Carrefour Voyages partenaire de la Fondation "Je pars tu pars il part"
Futuroscopie

Futuroscopie

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
La Travel Tech

La Travel Tech

Abu Dhabi et Expedia Group renforcent leur partenariat mondial

Abu Dhabi et Expedia Group renforcent leur partenariat mondial
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée

Crète : Grecotel transforme ses établissements pour offrir une hospitalité encore plus raffinée
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Production

Production

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias