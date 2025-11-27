Etats-Unis : les touristes étrangers vont payer jusqu’à 100$ de plus pour accéder aux parcs nationaux

Aux Etats-Unis, les parcs nationaux deviennent plus chers pour les voyageurs - Depositphotos.com, @ehrlif
À partir du 1ᵉʳ janvier 2026, les touristes étrangers souhaitant visiter les parcs nationaux américains devront composer avec une hausse spectaculaire des frais d’entrée, annoncée mardi 25 novembre 2025 par le U.S. Department of the Interior (Département de l’Intérieur américain).
La réforme, présentée comme une mesure visant à "donner priorité aux Américains", risque de modifier profondément le profil des visiteurs dans les lieux emblématiques que sont le Grand Canyon National Park, le Yellowstone National Park, le Yosemite National Park, fiugrant parmi les onze parcs concernés.
Jusqu’à présent, le pass annuel America the Beautiful, qui donne accès à l’ensemble des parcs fédéraux payants, coûtait 80 USD, quel que soit le pays de résidence.
À compter de 2026, il montera à 250 USD pour les visiteurs non-résidents, tandis que les Américains continueront de payer 80 USD.
Pour ceux qui ne souhaitent pas acheter le pass, une nouvelle règle s’appliquera : sur les 11 parcs les plus fréquentés (dont Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite, mais aussi Zion, Bryce Canyon, Glacier, Everglades), un supplément de 100 USD par personne sera ajouté au tarif d’entrée standard.
Vers un tourisme international en recul ?
Du côté des autorités, l’argument avancé est clair : les contribuables américains financent déjà, via leurs impôts, l’entretien des parcs. Il leur paraît donc logique de réserver les conditions les plus avantageuses aux résidents.
Quelles conséquences pour les voyageurs français (et européens) ?
- un budget voyage plus lourd : pour une famille de quatre personnes, une simple visite d’un parc "populaire" pourrait coûter beaucoup plus cher qu’auparavant.
- réflexion sur le pass annuel : si vous prévoyez de visiter plusieurs parcs, le pass à 250 USD pourrait rester avantageux mais il est trois fois plus cher qu’avant.
- changement de saisonnalité : ces nouvelles dispositions pourraient réduire la pression touristique sur les parcs les plus fréquentés, ou re-diriger les voyageurs vers des sites moins connus.
- impact sur les opérateurs touristiques : guides, tours organisés, hébergements proches des parcs... beaucoup pourraient voir leur clientèle internationale diminuer, ce qui pourrait fragiliser certains territoires dépendants du tourisme.
Une politique contestée et un pari risqué
Cette réforme s’inscrit clairement dans la logique politique de "America first" promue par Donald J. Trump et son administration, qui avait annoncé, dès juillet 2025, son intention de privilégier les citoyens américains dans les parcs nationaux.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
