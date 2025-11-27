Etats-Unis : les touristes étrangers vont payer jusqu’à 100$ de plus pour accéder aux parcs nationaux

- un budget voyage plus lourd : pour une famille de quatre personnes, une simple visite d’un parc "populaire" pourrait coûter beaucoup plus cher qu’auparavant.



- réflexion sur le pass annuel : si vous prévoyez de visiter plusieurs parcs, le pass à 250 USD pourrait rester avantageux mais il est trois fois plus cher qu’avant.



- changement de saisonnalité : ces nouvelles dispositions pourraient réduire la pression touristique sur les parcs les plus fréquentés, ou re-diriger les voyageurs vers des sites moins connus.



- impact sur les opérateurs touristiques : guides, tours organisés, hébergements proches des parcs... beaucoup pourraient voir leur clientèle internationale diminuer, ce qui pourrait fragiliser certains territoires dépendants du tourisme.