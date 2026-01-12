"Le Mag du Samedi sur M6" : Exotismes partenaire de la première chronique Evasion ! - Depositphotos.com Auteur Robertobintti70
Exotismes était le premier partenaire de la chronique « Évasion » lancée par Bernard Sabbah dans le cadre de l’émission « Le Mag du Samedi » sur M6.
Le tournage, qui a eu lieu le mois dernier, était jusqu’ici tenu secret. Lors de la diffusion samedi 10 janvier 2026 à 10 h, les téléspectateurs ont pu découvrir ce nouveau format et l’une des destinations phares du voyagiste : l’île Maurice.
Le même soir à 18 h 45 sur RTL, Bernard Sabbah a également présenté les bons plans d’Exotismes à réserver dans les agences de voyages, sur cette même destination !
Ce partenariat est aussi relayé sur les réseaux sociaux de M6, de RTL et du tour-opérateur. L’émission est à retrouver en replay sur M6+.
Exotismes sera également à l’honneur lors de deux autres émissions et mettra en avant deux nouvelles destinations !
