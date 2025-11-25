Exotismes lance son Black Friday

République Dominicaine

• Séjour au Bahia Principe Grand La Romana*****

A partir de 899 €, le forfait 6 jours/ 5 nuits au départ de Paris le 5 mai 2026 en formule tout compris base double



Riviera Maya - Mexique

• Séjour au nouveau Bahia Principe Grand Tequila*****, situé à Tulum au cœur de la riviera maya et réservé aux plus de 18 ans qui ouvrira ses portes le 1er décembre 2025.

A partir de 1 389 €, le forfait 6 jours/ 5 nuits au départ de Paris le 14/10/26 en formule tout compris base double



• Séjour au Bahia Principe Grand Coba*****

A partir de 999 €, le forfait 6 jours/ 5 nuits au départ de Paris le 04/06/26 en formule tout compris base double

Cette année les offres Black Friday concernent également d’autres best-sellers d’Exotismes sur ses destinations phare dans les Caraïbes et l’Océan indien.