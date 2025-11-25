Exotismes lance son Black Friday

Black Friday aux USA ou Vendredi Fou au Québec, cet événement commercial initié dans les années 60 outre atlantique, le quatrième vendredi de novembre, s’est répandu en Europe et en France depuis une quinzaine d’années.
Pour le tour-opérateur Exotismes, cette opération promotionnelle permet de relancer ses ventes avant le lancement mi-décembre de son Poker de l’Hiver.
Les offres Black Friday sont disponibles en ligne depuis le 24 novembre et réservables jusqu’au 30 novembre 2025. Cette année pour le Black Friday, Exotismes a plus particulièrement misé sur les hôtels de la chaîne espagnole Bahia Principe où l’ensemble des hôtels référencés bénéficient d’une offre spéciale.
Le tour-opérateur n'est pas le seul à surfer sur cette opération. D'autres acteurs du tourisme, compagnies aériennes, voyagistes, hôteliers ou encore compagnies de croisières ont également concocté des offres spéciales.
Exemples d'offres Black Friday d'Exotismes
République Dominicaine
• Séjour au Bahia Principe Grand La Romana*****
A partir de 899 €, le forfait 6 jours/ 5 nuits au départ de Paris le 5 mai 2026 en formule tout compris base double
Riviera Maya - Mexique
• Séjour au nouveau Bahia Principe Grand Tequila*****, situé à Tulum au cœur de la riviera maya et réservé aux plus de 18 ans qui ouvrira ses portes le 1er décembre 2025.
A partir de 1 389 €, le forfait 6 jours/ 5 nuits au départ de Paris le 14/10/26 en formule tout compris base double
• Séjour au Bahia Principe Grand Coba*****
A partir de 999 €, le forfait 6 jours/ 5 nuits au départ de Paris le 04/06/26 en formule tout compris base double
Cette année les offres Black Friday concernent également d’autres best-sellers d’Exotismes sur ses destinations phare dans les Caraïbes et l’Océan indien.
