TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or

TourMaG partenaire de la Ruée vers l'Or


Après Zanzibar l'an dernier, Exotismes continue d'innover pour la 9e édition de la Ruée vers l'Or qui s'envolera vers... la Riviera Maya au Mexique ! Comme chaque années, trois lauréat(e)s remporteront une pièce d'Or !


Rédigé par le Mercredi 29 Octobre 2025

Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or - Depositphotos.com Auteur lunamarina
Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or - Depositphotos.com Auteur lunamarina
Assurever
C'est une des opérations les plus attendue par les agents de voyages.

Exotismes vient de donner le coup d'envoi de la 9e édition de la Ruée vers l'Or ! Déjà près de 300 agents de voyages se sont inscrits, et il n'est pas encore trop tard pour participer !

Il suffit pour cela de compléter le formulaire et d'adhérer au Club Fidelity. ou de s'y connecter. Pour rappel, l'an dernier, l'opération avait réuni plus de 600 inscrits.

La première partie du challenge se déroule en ligne, à travers les « Défis Exo ».

Combinant jeux interactifs et parcours e-learning, l’opération entend former à la production du voyagiste, à la connaissance de la destination ainsi qu’aux offres des partenaires. Cette année, Air Caraïbes, Amadeus et le DMC Colonial Tours accompagnent la Ruée vers l’Or.

Pour engranger davantage de "Points Exo Ruée Vers l'Or", les agences ont la possibilité d'enregistrer leurs ventes sur la destination Mexique / Riviera Maya (entre le 15 octobre 2025 et jusqu'au mercredi 31 mars 2026 à minuit) pour des départs en 2025 et 2026.

"Les ventes réalisées avec Air Caraïbes permettent d'obtenir un bonus" explique Didier Sylvestre, directeur général adjoint en charge du commercial.

Les 16 meilleurs agents de voyages s'envoleront alors pour la Riviera Maya

Riviera Maya : La Ruée vers l'Or by Exotimes se déroulera au Mexique en 2026 - Photo Exotismes
Riviera Maya : La Ruée vers l'Or by Exotimes se déroulera au Mexique en 2026 - Photo Exotismes
Autres articles
Les 16 meilleurs agents de voyages s'envoleront alors pour la Riviera Maya au mois de mai. Chaque jour, ils pourront découvrir un programme inédit et participeront à des épreuves ludiques et conviviales.

À l’issue de ce voyage, trois heureux gagnants remporteront chacun une pièce d’or, qui leur sera remise à l’occasion de la traditionnelle soirée Exotismes organisée à Marseille en septembre.

"Le parc hôtelier se renouvelle sur la destination à l'image de l'ouverture du Bahia Principe Grand Tequila Hotel. Le Mexique a le vent en poupe. Nous enregistrons une croissance à deux chiffres depuis le début de l'année, dans un contexte qui n'est pas facile pour le long-courrier. Le Mexique tire son épingle du jeu" détaille Didier Sylvestre.

Au delà du challenge, le directeur général adjoint constate que cette opération crée aussi du lien, entre les participants mais aussi avec les membres de l'équipe commerciale dont la moitié des effectifs part chaque année accompagner le voyage.

"Nous avons créé une petite communauté de participants que nous sommes heureux de retrouver sur nos opérations, nos soirées et à l'occasion de l'IFTM." conclut Didier Sylvestre.


Lu 289 fois

Tags : exotismes, mexique, ruee vers l'or
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 28 Octobre 2025 - 07:30 Verdié Voyages couronné meilleur tour-opérateur !

Vendredi 24 Octobre 2025 - 16:29 Les colonies de vacances menacées par le budget 2026 ?

Playa Hotels & Resorts
Dernière heure

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

NG Travel nomme Clément Chartaud directeur des systèmes d’Information

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Sicile : Mangia’s ouvrira le Costa Ragusa Borgo & Resort 5* pour l'été 2026

Croisières polaires : Arctique ou Antarctique, que choisir ? [ABO]

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Saint-Maur (36))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
Distribution

Distribution

Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or

Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or
Partez en France

Partez en France

Raconter le territoire autrement : Explore Savoie lance une websérie

Raconter le territoire autrement : Explore Savoie lance une websérie
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Lyon : une soirée « Club California » pour les pros du tourisme

Lyon : une soirée « Club California » pour les pros du tourisme
Production

Production

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord
AirMaG

AirMaG

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Sicile : Mangia’s ouvrira le Costa Ragusa Borgo & Resort 5* pour l'été 2026

Sicile : Mangia’s ouvrira le Costa Ragusa Borgo &amp; Resort 5* pour l'été 2026
HotelMaG

Hébergement

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

A Malte, MSC Croisières a pu brancher deux navires à quai

A Malte, MSC Croisières a pu brancher deux navires à quai
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias