Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or

Les 16 meilleurs agents de voyages s'envoleront alors pour la Riviera Maya au mois de mai. Chaque jour, ils pourront découvrir un programme inédit et participeront à des épreuves ludiques et conviviales.



À l’issue de ce voyage, trois heureux gagnants remporteront chacun une pièce d’or, qui leur sera remise à l’occasion de la traditionnelle soirée Exotismes organisée à Marseille en septembre.



" Le parc hôtelier se renouvelle sur la destination à l'image de l'ouverture du Bahia Principe Grand Tequila Hotel. Le Mexique a le vent en poupe. Nous enregistrons une croissance à deux chiffres depuis le début de l'année, dans un contexte qui n'est pas facile pour le long-courrier. Le Mexique tire son épingle du jeu " détaille Didier Sylvestre.



Au delà du challenge, le directeur général adjoint constate que cette opération crée aussi du lien, entre les participants mais aussi avec les membres de l'équipe commerciale dont la moitié des effectifs part chaque année accompagner le voyage.



"Nous avons créé une petite communauté de participants que nous sommes heureux de retrouver sur nos opérations, nos soirées et à l'occasion de l'IFTM." conclut Didier Sylvestre.