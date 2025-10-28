Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or

C'est une des opérations les plus attendue par les agents de voyages.
Exotismes vient de donner le coup d'envoi de la 9e édition de la Ruée vers l'Or ! Déjà près de 300 agents de voyages se sont inscrits, et il n'est pas encore trop tard pour participer !
Il suffit pour cela de compléter le formulaire et d'adhérer au Club Fidelity. ou de s'y connecter. Pour rappel, l'an dernier, l'opération avait réuni plus de 600 inscrits.
La première partie du challenge se déroule en ligne, à travers les « Défis Exo ».
Combinant jeux interactifs et parcours e-learning, l’opération entend former à la production du voyagiste, à la connaissance de la destination ainsi qu’aux offres des partenaires. Cette année, Air Caraïbes, Amadeus et le DMC Colonial Tours accompagnent la Ruée vers l’Or.
Pour engranger davantage de "Points Exo Ruée Vers l'Or", les agences ont la possibilité d'enregistrer leurs ventes sur la destination Mexique / Riviera Maya (entre le 15 octobre 2025 et jusqu'au mercredi 31 mars 2026 à minuit) pour des départs en 2025 et 2026.
"Les ventes réalisées avec Air Caraïbes permettent d'obtenir un bonus" explique Didier Sylvestre, directeur général adjoint en charge du commercial.
Les 16 meilleurs agents de voyages s'envoleront alors pour la Riviera Maya
Les 16 meilleurs agents de voyages s'envoleront alors pour la Riviera Maya au mois de mai. Chaque jour, ils pourront découvrir un programme inédit et participeront à des épreuves ludiques et conviviales.
À l’issue de ce voyage, trois heureux gagnants remporteront chacun une pièce d’or, qui leur sera remise à l’occasion de la traditionnelle soirée Exotismes organisée à Marseille en septembre.
"Le parc hôtelier se renouvelle sur la destination à l'image de l'ouverture du Bahia Principe Grand Tequila Hotel. Le Mexique a le vent en poupe. Nous enregistrons une croissance à deux chiffres depuis le début de l'année, dans un contexte qui n'est pas facile pour le long-courrier. Le Mexique tire son épingle du jeu" détaille Didier Sylvestre.
Au delà du challenge, le directeur général adjoint constate que cette opération crée aussi du lien, entre les participants mais aussi avec les membres de l'équipe commerciale dont la moitié des effectifs part chaque année accompagner le voyage.
"Nous avons créé une petite communauté de participants que nous sommes heureux de retrouver sur nos opérations, nos soirées et à l'occasion de l'IFTM." conclut Didier Sylvestre.
