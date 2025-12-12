TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Mondélios ouvre sa 1ère agence de voyages et vise un mini réseau !

Mondélios a ouvert une agence de voyages individuels dans la ville de Maule


Après près de dix ans d'existence dans le monde des groupes et des CSE, Mondélios ouvre un nouveau chapitre de son histoire. L'entreprise, qui réalise 10 millions de chiffre d'affaires, vient de créer de toutes pièces sa première agence de voyages individuels à Maule. Une page inédite qui en appelle d'autres, car d'après Geoffroy Laillié, son créateur, l'ambition est de créer un mini-réseau dans les Yvelines.


Mondélios a ouvert une agence de voyages individuels dans la ville de Maule - DR
En 2026, Mondélios fêtera ses 10 ans.

Plutôt discrète, l'entreprise s'est fait une place de choix dans le monde feutré des groupistes spécialistes des CSE. En même pas une décennie, elle réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros pour 15 salariés, dont un bureau à Nancy.

Ne souhaitant pas attendre de souffler sa dixième bougie pour déballer ses cadeaux, Mondélios a décidé de prendre les devants en ouvrant sa première agence de voyages individuels.

C'est dans sa ville de résidence, Maule, que Geoffroy Laillié a porté son dévolu, en plein centre-ville, dans une cité de 5 000 habitants dénuée de toute agence de voyages.

Alors que l'idée lui trotte dans la tête depuis un petit moment, courant décembre 2024, l'opportunité idoine se présente.

Un local situé sur la place du marché de Maule se libère.

Accompagné d'Adrien Lesec, le directeur général adjoint de Mondélios, Geoffroy Laillié visite les lieux, puis ils décident dès le lendemain de l'acheter.

"Non pas que je sois impulsif, mais j'avais ce projet en tête depuis un moment.

Avec les groupes, nous avions aussi pas mal de demandes individuelles que nous avions l'habitude de renvoyer à des amis et des confrères que j'apprécie.

Nous trouvions cela dommage de ne pas tirer profit de cette clientèle," explique le fondateur de Mondélios.

Mondélios l'Agence : un nouveau monde et un nouveau métier !

Entre la visite d'un ancien traiteur asiatique de 50 m², les travaux de transformation du lieu et les fastidieuses démarches pour ouvrir un point de vente en partant de zéro... il aura fallu près de 10 mois.

"Nous avons obtenu les clés en mai 2025, puis durant tout l'été, nous avons fait les travaux.

Passer d'une cuisine à une agence de voyages, ça ne se fait pas en un claquement de doigt, puis il y a eu quelques retards. Après, les formalités APST et Atout France, durant la période estivale, nous ont repoussés à une ouverture en novembre, alors que nous espérions septembre.

Puis début décembre, nous inaugurions les lieux," nous partage, satisfait, le dirigeant.

C'est finalement le 28 novembre que Mondélios l'Agence lève son rideau.

Même en étant dans le secteur et en connaissant les lourdeurs administratives, cette ouverture aurait presque été un parcours du combattant.

Il y a quelques jours, près de 70 personnes étaient présentes pour l'inauguration. L'Aréopage composée d'élus locaux, dont le maire de la ville de Maule, de clients et fournisseurs, a pu dignement fêter cette première.

Une ouverture qui est loin d'être anodine pour un groupiste qui change finalement de dimension.

"Nous avons découvert un nouveau métier.

Et cette aventure a été rendue possible aussi grâce au réseau des EDV. Lors des différents congrès en Slovénie, en Guyane ou aux Açores, j'ai pu discuter avec des patrons d'agences qui font de l'indiv' et j'ai pu découvrir tout l'écosystème qui gravite autour.

C'est un monde passionnant. Si nous vendons déjà des voyages, ce n'est pas du tout la même façon de faire," s'enthousiasme Geoffroy Laillié.

"L'agence de voyages individuels est bien plus sur le devant de la scène"

L'agence de voyages de Maule devrait constituer un mini-réseau pour Mondélios - DR
L'agence de voyages de Maule devrait constituer un mini-réseau pour Mondélios - DR
Ce n'est pas tout, car les deux dirigeants ont dû s'accoutumer à des outils qu'ils ne connaissaient pas.

Pour ne pas sauter dans l'inconnu total et se perdre dans les méandres du voyage individuel, ils ont embauché une responsable d'agence qui aura la charge de développer la clientèle et d'assurer la viabilité du point de vente.

"Ce qui change, c'est de vendre des tour-opérateurs français plutôt que des réceptifs étrangers, car chez Mondélios, nous avons nos propres produits.

Et je me rends compte qu'en étant à la base un tour-opérateur groupe, nous sommes dans notre microcosme, très peu connus de l'industrie, voire à la marge.

Après, je reconnais qu'il faut être tombé dans la marmite enfant pour faire du groupe.

Ce qui est marrant, c'est qu'avec Mondélios, malgré nos 10 millions de chiffre d'affaires, personne ne nous connaît dans le secteur. Nous recevons maintenant plein d'appels de tour-opérateurs et fournisseurs qui nous découvrent.

L'agence de voyages individuels est bien plus sur le devant de la scène," analyse après coup Geoffroy Laillié.

Et pour ne pas partir de zéro, en plus du recrutement de la responsable d'agence, le groupe a adhéré au CEDIV, afin de bénéficier des outils et des référencements.

Un choix qui doit un peu au hasard et beaucoup aux rencontres faites durant les congrès des Entreprises du Voyage Île-de-France, où est administrateur le fondateur du groupiste.

Une fois en état de marche, Mondélios l'Agence pouvait se lancer et conquérir Maule.

"Au-delà du fait de créer un commerce dans ma ville, je savais qu'il y avait une belle opportunité.

b[Et le lancement se passe bien, car jusque-là il n'y avait pas d'agence de voyages dans une ville de 5 000 habitants, avec de beaux foyers fiscaux," se montre optimiste le dirigeant.

Mondélios : "l'objectif est de créer un mini-réseau"

Une découverte et une nouvelle aventure, qu'il ne fait pas seul, mais avec son ami de toujours, Adrien Lesec.

Les deux hommes se sont connus au collège, leurs carrières professionnelles se sont éloignées, pour se rejoindre en 2017, lorsqu’Adrien rejoint l'entreprise.

"Il m'a rejoint dans l'aventure en 2017, il a toujours été très actif dans le développement de l'entreprise.

Prendre des parts dans Mondélios lui aurait coûté trop cher, mais pour qu'il ait un intéressement au niveau entrepreneurial, nous avons créé une nouvelle boîte.

Mondélios l’Agence, nous la détenons à 50 % chacun."

Et si ce lancement peut paraître risqué en 2025, il n'effraie pas le binôme, qui a déjà connu les affres d'une création d'entreprise.

D'autant que cette ouverture n'est pas le fruit du hasard.

De par son activité originelle, les deux patrons avaient estimé que l'activité de groupiste et celle individuelle offraient de belles synergies.

"L'enjeu était donc de s'appuyer sur les demandes individuelles qui viennent des groupes et aussi de faire des synergies avec les produits de Mondélios, en revendant notre propre production en boutique.

Nous voudrions aussi mettre en place des groupes spécialement destinés aux individuels.

L'objectif est, à terme, de créer un mini-réseau, de façon à revendre les produits maison," se montre ambitieux celui qui est aussi administrateur des EDV.

"Si des acteurs veulent céder leur agence, je suis ouvert à la discussion"

Adrien Lesec et Geoffroy Lallié les deux dirigeants de Mondélios - DR
Adrien Lesec et Geoffroy Lallié les deux dirigeants de Mondélios - DR
En attendant de pouvoir procéder de la sorte, le point de vente va devoir se constituer une solide clientèle. Le groupe va mettre en place un budget de communication pour stimuler la demande.

Après cette ouverture, d'autres pourraient suivre.

"Ensuite, nous verrons si nous avons d'autres opportunités pour d'autres lieux de vente.

Notre idée est de rester dans les Yvelines, car cela nous paraît plus facile à gérer, en conservant une unité géographique et une zone de chalandise que nous connaissons.

L'objectif sera d'avoir trois à cinq agences. Après, nous ne sommes pas pressés et la priorité reste l'agence de Maule," se montre ambitieux le fondateur du groupe.

Et cette volonté de créer un mini-réseau ne correspond pas seulement à la possibilité de profiter de synergies entre les deux pans, elle vise aussi à diversifier l'activité et à développer un segment qui paraît plus porteur d'avenir que le groupiste.

Mondélios a connu une croissance qui ferait pâlir d’envie bien des professionnels, passant de 3,8 millions de revenus en 2022 à près de 10 millions trois ans plus tard, selon le fondateur.

L'entreprise affiche un recrutement moyen de deux nouveaux collaborateurs par an et envisagerait d'ouvrir des bureaux ailleurs en France. Malgré ce dynamisme, le marché n'est pas extensible, il se réduit même, et l'avenir ne serait pas vraiment dans les CSE.

"i[Une grosse partie de notre clientèle est constituée par des amicales et des associations de retraités, une typologie de clients qui ne va pas en s’étoffant.

Les jeunes retraités sont plutôt des voyageurs individuels, ils n'ont pas le réflexe d'aller adhérer à ce genre d'infrastructures.

Nous voulons anticiper l'avenir et, en tant que groupiste, nous aimerions plus tard créer des groupes nous-mêmes avec des individuels, plutôt que des adhérents des associations de retraités.

En parlant de retraite, si des acteurs ont décidé de prendre leurs droits et veulent céder leur agence, je suis ouvert à la discussion," conclut Geoffroy Laillié.


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias