Mondélios ouvre sa 1ère agence de voyages et vise un mini réseau !

Entre la visite d'un ancien traiteur asiatique de 50 m², les travaux de transformation du lieu et les fastidieuses démarches pour ouvrir un point de vente en partant de zéro... il aura fallu près de 10 mois.



" Nous avons obtenu les clés en mai 2025, puis durant tout l'été, nous avons fait les travaux.



Passer d'une cuisine à une agence de voyages, ça ne se fait pas en un claquement de doigt, puis il y a eu quelques retards. Après, les formalités APST et Atout France, durant la période estivale, nous ont repoussés à une ouverture en novembre, alors que nous espérions septembre.



Puis début décembre, nous inaugurions les lieux, " nous partage, satisfait, le dirigeant.



C'est finalement le 28 novembre que Mondélios l'Agence lève son rideau.



Même en étant dans le secteur et en connaissant les lourdeurs administratives, cette ouverture aurait presque été un parcours du combattant.



Il y a quelques jours, près de 70 personnes étaient présentes pour l'inauguration. L'Aréopage composée d'élus locaux, dont le maire de la ville de Maule, de clients et fournisseurs, a pu dignement fêter cette première.



Une ouverture qui est loin d'être anodine pour un groupiste qui change finalement de dimension.



" Nous avons découvert un nouveau métier.



Et cette aventure a été rendue possible aussi grâce au réseau des EDV. Lors des différents congrès en Slovénie, en Guyane ou aux Açores, j'ai pu discuter avec des patrons d'agences qui font de l'indiv' et j'ai pu découvrir tout l'écosystème qui gravite autour.



C'est un monde passionnant. Si nous vendons déjà des voyages, ce n'est pas du tout la même façon de faire, " s'enthousiasme Geoffroy Laillié.