Club Employés, la plateforme pour les CSE, se déploie à l’international [ABO]

Enfin, si la plateforme Club Employés a été conçue pour les CSE d’entreprises de plus de 40 personnes, le Groupe a également développé un outil pour les TPE et les PME, baptisé Gifteo, qui s’adresse directement aux dirigeants d’entreprise ainsi qu’aux DRH.



Sur les trois dernières années, « nous enregistrons une belle croissance, avec un volume d’affaires de 65 M€ en 2024 pour Club Employés.



Nous avons aussi lancé les recrutements sur une cinquantaine d'ouvertures de postes et ce chiffre va augmenter avec notre envie d'aller à l'international », souligne Melina Valaythen.



Première destination dans le viseur : le Royaume-Uni. « Nous avons déjà créé un site Gifteo.co, en ligne depuis plus d'un an. Nos équipes travaillent actuellement sur toute la partie technique, sur les offres, les partenariats pour vraiment l'adapter au Royaume-Uni », commente la directrice du marketing digital.



Car, « là-bas, la réglementation est différente, il n'y a pas de CSE comme en France. Nous devons donc démarcher directement les entreprises en mettant en avant notre plateforme d’avantages pour les salariés et en jouant sur les notions de « récompense », de « reconnaissance », très utilisée au UK ».



Pour cela, Club Employés compte mettre en avant son système de cagnotte, qui peut être abondée par les directions des entreprises pour les anniversaires par exemple, ou pour financer un voyage.



Si le Groupe dispose déjà de la technique et du savoir-faire, il lui reste désormais à développer les partenariats avec des prestataires locaux, pour atteindre une cible encore plus large. Un sacré défi !