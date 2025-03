Rendez-vous en France : pourquoi ne pas vendre (aussi) la France aux Français ? [ABO]

Je vais même plus loin, en imaginant les organismes de gestion de destinations engager un travail de fond en amont de cet évènement qui aurait pour objet de recenser les prestataires d’hébergements et d’activités, les organisateurs de séjours pour enfants de leur destination, et de construire ainsi une véritable interface entre les producteurs de leurs destinations et les CSE, à commencer par les CSE de leur destination.



A l’heure du retour des taxes qui entravent le libre-échange des biens et des produits, il est évident que tout ce qui va encourager le « consommer local » apparait comme la contre-attaque la plus efficace contre les dingueries trumpiennes.



Encourager les ouvrants droits et les ayants droit des CSE à consommer des séjours et des week-ends en France, voilà un objectif ambitieux qui pourrait être accompagné par Atout France, les organismes de gestion de destination, les entreprises du voyage représentant les réceptifs et le collectif des CSE.



L’idée n’est pas si nouvelle, certains OGD le font déjà, c’était le cas en Occitanie, avec une collaboration très efficace entre le CRTL Occitanie et le CSE Airbus. Même travail en Auvergne entre les Offices de tourisme et le CSE Michelin.